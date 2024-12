Klub Premier League zadrwił ze swojego byłego piłkarza

Chelsea w ostatniej kolejce Premier League przegrała w dramatycznych okolicznościach w samej końcówce spotkania z Fulham 1:2. „The Cottagers” zadrwili ze swojego byłego piłkarza – Tosina Adarabioyo, który obecnie reprezentuje barwy właśnie „The Blues”.

Fulham zadrwiło ze swojego byłego piłkarza

Chelsea pod wodzą Enzo Maresci spisuje się fantastycznie w obecnym sezonie i jest jednym z głównych rywali Liverpoolu do triumfu w lidze. Ostatnie dwa mecze nie poszły jednak po jej myśli i najpierw zremisowali z Evertonem 0:0, a teraz podczas Boxing Day przegrali z Fulham 1:2. Zwycięskie trafienie dla gości padło w samej końcówce meczu. „The Blues” tracą do „The Reds” już siedem punktów. Początek meczu zdecydowanie jednak należał do Chelsea i już w 16. minucie za sprawą Cole’a Palmera wyszła na prowadzenie. „The Cottagers” w końcówce wzięli się za odrabianie strat i w 82. minucie do remisu doprowadził wprowadzony chwilę wcześniej Harry Wilson. W piątej minucie doliczonego czasu gry, gola na wagę zwycięstwa zdobył Rodrigo Muniz.

Po spotkaniu Fulham zadrwił ze swojego byłego piłkarza – Tosina Adarabioyo. Obrońca na początku obecnego sezonu zmienił barwy klubowe właśnie na „The Blues”. Podczas przeprowadzki dał się we znaki kibicom „The Cottagers”. Na swoich mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z wymownym podpisem – „Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich”, co spotkało się z nie najlepszym przyjęciem ze strony dawnych fanów. Klub po ostatnim dramatycznym zwycięstwie, na TikToku jeszcze raz przypomniał słowa Anglika oraz dodatkowo zamieścił zdjęcia, na których Adarabioyo jest wyraźnie rozgoryczony porażką Chelsea.

Kibice w mediach społecznościowych byli podzieleniu co do zachowania Fulham. Niektórzy odebrali takie zagranie z humorem i jeszcze bardziej żartowali z sytuacji. Inni natomiast uważają, że „The Cottagers” nie powinni tak się zachować, a „The Blues” mimo porażki i tak jest lepszym klubem.

Tosin Adarabioyo wyrasta na topowego obrońcę Premier League

Tosin Adarabioyo był bardzo ważnym zawodnikiem Fulham przez ostatnie cztery lata. Występował w drużynie od 2020, gdzie trafił z rezerw Manchesteru City. Razem z „The Cottagers” awansował do Premier League w 2022 roku. Łącznie wystąpił dla nich w 132 meczach. Dzięki dobrej postawie zwrócił uwagę na siebie czołowych klubów w Anglii i było jasne, że wraz z początkiem obecnego roku, jego przygoda na Craven Cottage dobiegnie końca. Anglik poczekał aż dobiegnie końca jego umowa z klubem i jako wolny zawodnik dołączył do ekipy „The Blues”.

27-latek jak do tej pory zagrał 15 spotkań. W meczu przeciwko FC Noah w Lidze Konferencji wygranym przez Chelsea 8:0 zdobył swojego jedynego gola w obecnym sezonie. W niedawnym wywiadzie zapowiedział, że wszyscy w klubie liczą na zwycięstwo właśnie w tych rozgrywkach.

– Liga Konferencji to zdecydowanie rozgrywki, które chcemy wygrać, odkąd wiedzieliśmy, że się w niej znajdziemy. To rozgrywki, w których naprawdę lubię grać. Czujemy, że możemy naciskać i osiągać dobre wyniki aż do finału. Chcemy wygrać. – stwierdził obrońca.



Fot. PressFocus