Pulisic z kolejną kontuzją

Christian Pulisic najwyraźniej będzie zmuszony odłożyć swoje plany powrotu do akcji. Jak potwierdził AC Milan oraz trener Paulo Fonesca, amerykański napastnik w trakcie rekonwalescencji doznał kolejnego urazu i będzie musiał zrobić sobie jeszcze przerwę od gry w piłkę. Na ten moment pewnym jest, że najlepszy strzelec „Rossonerich” nie będzie mógł zagrać w kolejnym starciu Serie A z AS Romą.

Fonesca potwierdził – Pulisic z kolejnym urazem

AC Milan ma kolejny powód do zmartwień, bowiem jak poinformował niedawno trener Paulo Fonesca, Christian Pulisic doznał kolejnej kontuzji w trakcie rekonwalescencji. Tym samym najlepszy strzelec klubu z San Siro z całą pewnością nie będzie mógł zagrać w nadchodzącym starciu z AS Romą. Jest to dla ”Rossonerich” szczęście w nieszczęściu – gotowy do gry powinien być Alvaro Morata, który pauzował w ostatnim czasie z powodu anginy.

Na ten moment nie wiadomo jednak, jak poważnego urazu doznał Pulisic. Z ustaleń dziennikarzy wynika, iż należy jeszcze poczekać, aby wydać szczegółową prognozę jego powrotu. Licząc wszystkie rozgrywki, Amerykanin w bieżącym sezonie wystąpił w 20 meczach o stawkę, w których to strzelił osiem goli oraz zaliczył sześć asyst.

− Spodziewałem się, że Christian Pulisic będzie gotowy na mecz z AS Romą, ale tak się nie stanie. Było już naprawdę dobrze, wyleczył kontuzję i uporał się z problemami łydki. Jednakże w ostatnich dwóch dniach narzekał na inny uraz, odczuwał ból w stawie skokowym. Kontuzja pojawiła się w procesie rekonwalescencji. Christian nie jest gotowy do gry z Romą, nawet nie będzie mógł znaleźć się na ławce rezerwowych – poinformował na konferencji prasowej trener Paulo Fonesca.

Trener Paulo Fonseca dodał również, że choć Alvaro Morata i Ismael Bennacer mają się dobrze, to angielski pomocnik Ruben Loftus-Cheek będzie musiał jeszcze poczekać kilka dni na swój powrót, a Yunus Musah i Rafael Leao dołożą wszelkich starań, aby odzyskać pełną sprawność na nadchodzący Superpuchar Włoch z Juventusem. Zachodzi również cień szansy, że na starcie ze „Starą Damą” gotowy będzie Christian Pulisic, aczkolwiek należy wciąż poczekać na dokładniejsze informacje i diagnozę ws. 26-latka.

Jak wygląda Pulisic w Milanie?

Christian Pulisic trafił do AC Milanu latem 2023 roku z ekipy Chelsea za około 20,8 mln euro (wówczas jego szacunkowa wartość wg portalu Transfermarkt wynosiła 25 mln euro). Decyzja o przenosinach do włoskiej Serie A okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem w trakcie swojej dotychczasowej przygody z ”Rossonerimi” wystąpił on w 70 meczach o stawkę, w których to strzelił 23 gole oraz zanotował 17 asyst. Świetne występy sprawiły, że uniwersalny ofensywny piłkarz jest obecnie już wyceniany na około 50 mln euro.

Fot. PressFocus