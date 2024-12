Reprezentant Polski będzie miał nowego trenera

Klub reprezentanta Polski, Bartłomieja Wdowika, Hannover 96 przestał się użerać ze swoim dotychczasowym trenerem – po licznych szansach i braku jakichkolwiek popraw, włodarze H96 postanowili rozstać się ze Stefanem Leitlem, który jeszcze w lipcu 2022 roku był postrzegany jako klucz do powrotu do niemieckiej ekstraklasy. Na Heinz-von-Heiden-Arena wraca dobrze znany kibicom Andre Breitenreiter. Ceniony w Bundeslidze fachowiec w 2022 roku wygrał mistrzostwo Szwajcarii.

Hannover powiedział dość przeciętności

Po tym jak niedawno przed rozpoczęciem przygotowań do drugiej części sezonu trenera zwolnił Union Berlin, tym razem szefowie Hannoveru 96 postanowili rozstać się ze Stefanem Leitlem, który nie był w stanie ostatecznie wyciągnąć drużyny z przeciętności, w której utknęli już dawno temu. Szefowie zdecydowali zwolnić nie tylko 47-letniego szkoleniowca, ale i również jego asystenta Andre Mijatovica.

Leitl został zatrudniony w lipcu 2022 roku i od tamtej pory miał okazję poprowadzić Hannover w 89 meczach o stawkę. Ogólnie w trakcie swojej przygody z drugoligowym klubem, jego liczby prezentują się następująco:

34 zwycięstwa

24 remisy

31 porażek

bilans bramkowy 139:127

− Podjęcie tego kroku z pewnością nie było łatwą decyzją. Patrząc na tabelę, zdecydowanie dogoniliśmy czołówkę, ale szczerze mówiąc, nie udało nam się osiągnąć żadnej prawdziwej spójności i mieliśmy ekstremalne skoki w dół. Aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu, potrzebne jest absolutne przekonanie i pełne wsparcie całego klubu i jego otoczenia. Jednak wiara w to, że będziemy w stanie grać o awans w tej konstelacji do samego końca, nie była już bezwarunkowa, a moim zdaniem najlepszym i najbardziej uczciwym sposobem na to jest podjęcie jasnej i konsekwentnej decyzji. Dlatego ostatecznie doszedłem do wniosku, że zimą potrzebna była zmiana, aby rozpocząć drugą połowę sezonu z nowym impetem – skomentował dyrektor sportowy Marcus Mann.

Reprezentant Polski z nowym trenerem

Choć wydawać się mogło, że poszukiwania nowego trenera zajmą trochę czasu, to Hannover najwyraźniej był już przygotowany do tego kroku, albowiem krótko po ogłoszeniu decyzji o zwolnieniu Leitla, potwierdzono zatrudnienie w jego miejsce doświadczonego i znanego w całym niemieckim świecie piłki André Breitenreitera. To on będzie nowym szkoleniowcem reprezentanta Polski, Bartłomieja Wdowika.

− André wielokrotnie udowodnił w swojej karierze, że potrafi konsekwentnie, stabilnie i z sukcesem prowadzić drużynę przez cały sezon na wysokim poziomie – zwłaszcza w decydujących meczach. Dotyczy to awansu z 96 w 2017 roku, a także z Paderborn i mistrzostwa Szwajcarii z FC Zurich. Cechuje go przekonanie, że może coś wygrać. André bardzo dobrze zna H96 i środowisko. Widział wszystkie mecze 96 w tym sezonie i nie będzie potrzebował długiego okresu zapoznawczego. Możemy i chcemy wkroczyć do gry od pierwszego dnia. Wyraźnie przekazał to wrażenie i swoje pragnienie 96 od pierwszego kontaktu. Chcemy razem z André wykorzystać wielką szansę, jaką H96 ma w drugiej połowie sezonu – podsumował dyrektor sportowy Hannoveru 96.

Warto zaznaczyć, że Andre doskonale zna całe środowisko H96 – w końcu wraca on do swojego macierzystego klubu. Jako piłkarz zdobył z hanowerczykami Puchar Niemiec w 1992 roku, zaś w marcu 2017 roku dołączył do Hannoveru jako trener, wywalczając ze swoim zespołem upragniony awans do Bundesligi. Fani mają więc teraz nadzieję, że historia się powtórzy i Breitenreiter okaże się złotym środkiem.

Jednokrotny reprezentant Polski, Bartłomiej Wdowik w tym sezonie rozegrał 13 spotkań w 2. Bundeslidze i zanotował dwie asysty.

Fot. screen YouTube/HANNOVER 96