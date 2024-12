Bayern: Nowa umowa dla doświadczonego zawodnika

Kierownictwo sportowe Bayernu Monachium będzie miało ręce pełne pracy w nadchodzących tygodniach, a to głównie za sprawą wygasających kontraktów wielu zawodników pod koniec czerwca 2025 roku. Jak się jednak okazuje, niebawem nowe umowy powinni otrzymać dwaj niezwykle doświadczeni bramkarze. Co wydaje się oczywiste – nowy kontrakt parafować ma Manuel Neuer. W klubie pozostanie też Sven Ulreich.

Szefowie Bayernu pracują nad nowymi umowami

Ostatnie tygodnie to liczne spekulacje oraz plotki związane z przyszłością poszczególnych zawodników Bayernu Monachium. Warto podkreślić, że lista zawodników, których umowy wygasają z dniem 30 czerwca 2025 roku jest całkiem długa i można na niej wyróżnić kilka gwiazd – Joshua Kimmich, Thomas Mueller, Manuel Neuer, Leroy Sane, czy też Alphonso Davies.

Niewykluczone jednak, że niebawem szefowie Bayernu będą mieli kilka pozytywnych wiadomości dla swoich fanów. Ogłoszenie nowego kontraktu Manu Neuera jest już tylko formalnością. Niemiecki tygodnik „Sport Bild” donosi, że Max Eberl i spółka zdecydowali również w sprawie dłuższej współpracy ze Svenem Ulreichem, który jest jednym z weteranów. 36-latek mimo swojej roli rezerwowego nigdy nie narzekał i zawsze był do dyspozycji trenerów „Gwiazdy Południa”.

Mając tym samym na uwadze lojalność golkipera oraz jego niezwykłe oddanie, wkrótce powinien on otrzymać w nagrodę umowę do końca czerwca 2026 roku. Warunki finansowe oraz wynagrodzenie na poziomie 2 milionów euro rocznie nie będą stanowić żadnego problemu oraz finansowego ryzyka dla Bayernu. Zarząd FCB bardzo wysoko ceni Ulreicha, podobnie zresztą jak cała szatnia oraz sztab szkoleniowy z Vincentem Kompanym na czele.

Ulreich okazał się bardzo ważny w sezonie 2017/18. Grał wtedy niemal cały sezon ligowy oraz w rozgrywkach Champions League do półfinału. Bronił ponadprzeciętnie, był powszechnie chwalony. W kluczowym meczu Champions League jednak zawalił. Dostał zbyt krótkie podanie we własne pole karne od Corentina Tolisso, podbiegł do piłki i się… przewrócił. Karima Benzema w efekcie zdobył jednego z najłatwiejszych goli w swoim życiu. Wówczas Manuel Neuer złamał kość śródstopia i nie był dostępny przez ponad 200 dni.

Również w poprzednim sezonie bronił na samym początku, ale obecnie Vincent Kompany woli stawiać na Daniel Peretza. Neuer jest w tej chwili niedostępny z powodu złamanego żebra.

Nowa hierarchia w pierwszym zespole Bayernu

Jak jednak podkreśla dziennikarz Christian Falk, Sven Ulreich po przedłużeniu umowy zostanie numerem trzy w bramce Bayernu w sezonie 2025/26, podczas gdy rolę jedynki w dalszym ciągu będzie pełnił Manuel Neuer.

Co do nowej dwójki, dziennikarze „Sport Bilda” informują, że ściągnięty ma zostać nowy, utalentowany bramkarz, który miałby się uczyć pod czujnym okiem doświadczonego składu bramkarskiego „Gwiazdy Południa”. Nieoficjalnie wybór miał paść na Jonasa Urbiga z 1. FC Koeln, który uchodzi za wielki talent. Grający ostatnio pięć meczów z rzędu Daniel Peretz ma zostać wypożyczony.

Należy jeszcze mieć na uwadze, że popularny wśród kibiców „Ulle” z racji na swoje oddanie może również liczyć na pracę w Monachium po zakończeniu kariery piłkarskiej. Mowa o roli trenera bramkarzy, choć nie można wykluczyć innej funkcji.

Sven Ulreich w Bayernie

Niemiecki golkiper do Bayernu trafił latem 2015 roku i gra dla monachijczyków (z roczną przerwą) do tej pory. Choć zwykle był numerem dwa, to pod nieobecność Manuela Neuera miał okazję wystąpić w sumie w 103 meczach o stawkę (licząc wszystkie rozgrywki krajowe i europejskie). Jego ogólny bilans oraz osiągnięcia prezentują się następująco:

103 spotkania

34 czyste konta

8x Mistrz Niemiec

6x Superpuchar Niemiec

3x Puchar Niemiec

Liga Mistrzów (2020)

Superpuchar UEFA (2020)

