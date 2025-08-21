Belgijski walec przejechał się po Lechu Poznań. „Kolejorz” stracił aż pięć goli

Po przegranym dwumeczu z Crveną zvezdą w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów zespół Lecha spadł pięterko niżej w europejskiej hierarchii. Wobec tego, „Kolejorzowi” pozostała walka o Ligę Europy, gdzie poznaniakom przyszło się mierzyć z belgijską ekipą KRC Genk. W pierwszym odcinku tej rywalizacji zespół ze stolicy Wielkopolski grał u siebie, jednak mimo sprzyjającego terenu nie zdołał wypracować zaliczki przed rewanżem. Na ENEA Stadionie królowali bowiem goście, którzy pokonali Lecha aż 5:1.

Stłamszony Lech

Pierwsze minuty tej polsko-belgijskiej rywalizacji wyglądały dość obiecująco dla podopiecznych Nielsa Frederiksena, jednak w zasadzie na każdy atak pozycyjny Lecha zespół Genk odpowiadał szybką kontrą, prowadzoną najczęściej lewym skrzydłem – prawdopodobnie ze względu na Alexa Douglasa, który ze względu na problemy kadrowe musiał zastąpić Joela Pereirę i występować przy prawej stronie defensywy.

Premierowe trafienie dla zespołu Genku padło dość szybko, bowiem już w dziesiątej minucie wynik otworzył Patrik Hrosovsky. Słowak wykorzystał wówczas małe zamieszanie w polu karnym gospodarzy i dokładnym strzałem w prawą stronę bramki pokonał Bartosza Mrozka.

Po stracie bramki, „Kolejorz” nie zamierzał jednak tanio sprzedawać skóry (przynajmniej tak wydawało się na początku…) i podobnie jak chwilę wcześniej Genk, w 18. minucie strzelił gola po szybkim kontrataku. W roli głównej wystąpił Filip Jagiełło, który otrzymawszy podanie od walczącego o swoje setne trafienie w Lechu Mikaela Ishaka oddał płaski strzał po długim rogu. Uderzenie to okazało się zabójcze dla Tobiasa Lawala, który mimo próby interwencji musiał wyciągać piłkę z siatki.

Marzenia dość tłumnie zgromadzonych na ENEA Stadionie kibiców Lecha o szybkim odwróceniu losów rywalizacji nie trwały jednak zbyt długo. Już w 25. minucie kolejny gol padł łupem rozpędzonych Belgów, którzy wykorzystywali niemalże każdy błąd w ustawieniu obrony Lecha. Takowy „Kolejorzowi” przydarzył się gdy akurat piłkę przy nodze miał Jame Steckuers. Skrzydłowy Genku od razu popisał się kapitalnym podaniem „w uliczkę” do Hrosovsky’ego, a moment później Słowak mógł cieszyć się z dubletu.

Jakby tego było mało, po bramce De Smurfen murawę ze względu na kontuzję opuścić musiał podstawowy środkowy obrońca „Kolejorza” – Antonio Milić. Chorwackiego stopera na placu boju zastąpił osiemnastoletni Wojciech Mońka. Młokos z akademii Lecha od razu powędrował na prawą stronę obrony, gdzie zamienił się z Douglasem.

Taki, ewidentnie niekorzystny zbieg zdarzeń doprowadził dla podopiecznych Frederiksena doprowadził do szybkiej bramki Genku, która padła już w 32. minucie po rzucie rożnym. Szczęśliwcem, który wpisał się na listę strzelców tym razem był środkowy pomocnik i jednocześnie kapitan – Bryan Heynen.

Mało brakowało, a już chwilę później byłoby jeden do czterech. Wszystko za sprawą rzutu karnego, podyktowanego przez litewskiego arbitra Donatasa Rumsasa po faulu Alexa Douglasa. Do jedenastki podszedł wówczas Hyeongyu Oh, jednak słaby strzał w lewą stronę i podwójna (oprócz uderzenia z karnego także dobitka) interwencja Bartosza Mrozka uchroniła „Kolejorza” od straty czwartego gola.

Jak się jednak okazało, nie na długo. Dwie minuty później Oh dopiął swego, wykorzystując dobre podanie w tempo od Yiry Sora. Dla Koreańczyka było to drugie trafienie w tym sezonie – wcześniej „ukąsił” rywala w przegranym 1:2 ligowym starciu z Club Brugge.

Po pierwszej połowie szczególnie ukontenowani mogli czuć się bezstronni wielbiciele wszelkiego rodzaju analitycznych statystyk. Jedna z bardziej podstawowych, dotycząca tzw. xG, czyli goli oczekiwanych była jednocześnie dość ciekawa i jednocześnie bezlitosna dla Lecha. W przypadku gospodarzy wynosiła ona zaledwie 0,23, co przy 2,74 ekipy Genku zakrawa o matematyczną kompromitację.

Belgowie mieli litość?

Gdy piłkarze obu ekip wróciły na boisko, aby rozegrać drugą połowę, w szeregach obronnych Lecha doszło do kolejnej roszady – rozgrywającego fatalne spotkanie Alexa Douglasa zastąpił bowiem dziewiętnastoletni Michał Gurgul.

Zmiana ta nie poprawiła jednak sytuacji w żadnym, choćby najmniejszym stopniu. Już trzy minuty po wznowieniu gry dziewiętnastoletniemu obrońcy przytrafił się gol samobójczy, który chyba już zupełnie przekreślił szanse Lecha nie tylko w tym spotkaniu, ale także na przestrzeni całego dwumeczu.

Następnie mecz wszedł w delikatną fazę stagnacji, która natomiast wynikała chyba bardziej z litości drużyny Genku, niż znaczącej poprawy poczynań „Kolejorza”. Rozluźnienie w belgijskich szeregach było widoczne szczególnie w okolicach 60. minuty, kiedy to dobrą sytuację miał Joao Moutinho. Mając przed sobą w zasadzie tylko Tobiasa Lawala, Portugalczyk uderzył prosto w bramkarza, przez co na ENEA Stadionie zamiast choćby promyku radości spowodowanym kolejnym honorowym trafieniem usłyszeć można było wielki jęk zawodu dodatkowo okraszony bezradnością.

Mający czterobramkową zaliczkę przed rewanżem KRC Genk nie próbował zbytnio podwyższyć tempa spotkania, aby strzelać kolejne gole. Podopieczni Thorstena Finka długo budowali swoje akcje ofensywne, w czym nie przeszkadzali opętani beznadzieją zawodnicy Lecha. Najbardziej wymowne gesty w trakcie końcowych fragmentów spotkania padały jednak nie boisku, lecz na trybunach. Kibice „Kolejorza” po tym, jak spiker poinformował o zniżce w puntach gastronomicznych, zaczęli bowiem tłumnie opuszczać swoje sektory, kierując się do schodów wyjściowych.

W ostatnich minutach meczu na boisku działo się niewiele, choć kilkukrotnie interweniować musiał Bartosz Mrozek. W ofensywie Lech pokazał niewiele, a już na pewno za mało, aby strzelić drugiego gola. Spotkanie zakończyło się więc ośmieszającą porażką 1:5 polskiej ekipy, która w praktyce (bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie przewiduje przyszłotygodniowej pogoni), oznacza, że „Kolejorz” jesienią zagra w Lidze Konferencji.

Z czystego obowiązku poinformujemy jednak o dacie rewanżu, który odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia o 20:00 na Cegeka Arenie w Genku.

Z Poznania,

Mateusz Dukat

fot. PressFocus