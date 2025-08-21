FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Za gole polskich klubów
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Liga Konferencji / Jagiellonia jedną nogą w fazie ligowej Ligi Konferencji. Ma solidną przewagę przed rewanżem

Jagiellonia jedną nogą w fazie ligowej Ligi Konferencji. Ma solidną przewagę przed rewanżem

Napisane przez Krzysztof Małek, 21 sierpnia 2025

Jagiellonia zrobiła swoje przed rewanżem z Dinamo Tirana. Podopieczni Adriana Siemieńca pewnie pokonali rywala u siebie 3:0. Kapitalną formę po raz kolejny pokazali Jesus Imaz i Afimico Pululu, którzy strzelili po jednym golu. Dzieła dopełnił Norbert Wojtuszek, ustalając wynik spotkania. Rewanż odbędzie się za tydzień w Albanii. „Jaga” jest już jedną nogą w fazie ligowej.

Przed meczem

Jagiellonia jest coraz bliżej awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Aby to osiągnąć, podopieczni Adriana Siemieńca musieli pokonać Dinamo Tirana w IV kwalifikacyjnej. Już w pierwszym meczu faworytem byli ćwierćfinaliści poprzedniej edycji rozgrywek, co potwierdzali także bukmacherzy.

Kto dziś pamięta, że Pululu i spółka przegrali pierwszy mecz sezonu w lidze z Bruk-Bet Termaliką aż 0:4? To wywołało falę krytyki i obaw o start w europejskich pucharach. Tymczasem do starcia na Chorten Arena Jagiellonia przystępowała w znakomitej formie – niepokonana w siedmiu ostatnich meczach, wliczając spotkania z Novim Pazarem i Silkeborgiem.

Kibice „Dumy Podlasia” liczyli, że swoją dobrą dyspozycję podtrzyma Jesus Imaz. Doświadczony Hiszpan ustrzelił dublet nie tylko w rewanżowym meczu z Silkeborgiem, ale także w ligowym starciu z Radomiakiem, w którym strzelił także setnego gola w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy.

Sezon 2025/26 jest historyczny również dla FC Dinamo. Po raz pierwszy od 15 lat klub awansował do europejskich pucharów dzięki triumfowi w Pucharze Albanii, a także po raz pierwszy zdołał dotrzeć do fazy play-off. W poprzedniej rundzie Albańczykom udało się niespodziewanie wyeliminować Hajduk Split. Dinamo po raz pierwszy w historii zmierzyło się z polską drużyną w europejskich pucharach. W całej historii udało mu się wyeliminować pięć zespołów, w tym dwa w bieżącym sezonie. Nikt jednak nie dopuszczał myśli, że Jagiellonia mogłaby być kolejnym, który nie sprosta wyzwaniu.

Składy:

Jagiellonia: S. Abramowicz, N. Wojtuszek, B. Vital, Y. Kobayashi, B. Wdowik, A. Pozo, T. Romanczuk, L. Flach, O. Pietuszewski, J. Imaz, A. Pululu,

Din. Tirana: A. Teqja, Nani, J. Meksi, N. Aliji, Lorran, L. Beqja, L. Vila, K. Gassama, H. Berisha, B. Berisha, D. Bregu,

Kapitalny początek

„Jaga” zaczęła mocno. Już w pierwszych momentach mogła objąć prowadzenie. Leon Flach wykorzystał błąd defensywy gości, a Afimico Pululu znalazł się w polu karnym i skierował piłkę do siatki. Niestety, VAR odebrał radość – 26-latek był na spalonym. Mimo to sytuacja pokazała, że Jagiellonia weszła w mecz z ogromną pewnością siebie i pozytywną energią.

Kilka minut później radość mogła przerodzić się w koszmar. Goście z Tirany ruszyli kontratakiem po nieudanym rogu Jagiellonii. Dejvi Bregu mknął, ile sił w nogach i stanął twarzą w twarz z Abramowiczem. Bramkarz jednak spisał się znakomicie, pewnie parując strzał Albańczyka. Jagiellonia nie dała się wytrącić z rytmu – wręcz przeciwnie, była jeszcze bardziej zmotywowana. W 7. minucie Jesus Imaz miał pierwszą okazję do strzelenia  gola, ale piłka po jego strzale z woleja minimalnie minął słupek.

W 12. minucie Hiszpan nie popełnił już błędu. Po strzale, który Aldo Teqja zdołał tylko wypuścić, Imaz dopadł do piłki i pewnym strzałem skierował ją do siatki. Taki początek meczu Jagiellonia mogła sobie tylko wymarzyć.

Show must go on

Po świetnym pierwszym kwadransie kibice chcieli więcej – drugiej bramki, która dałaby względny spokój. W 26. minucie nadzieje były bliskie spełnienia. Bartłomiej Wdowik dograł piłkę w pole karne, a Jesus Imaz znalazł się w stuprocentowej sytuacji, lecz jego strzał minął słupek! To mogła być bramka, która ustawiłaby mecz.

Z każdą minutą widać było, że Afimico Pululu ma ochotę na gola. Najpierw był blisko, a w 34. minucie wreszcie mógł cieszyć się z trafienia. Pululu wymknął się obrońcom i oddał precyzyjny strzał bez przyjęcia po podaniu od Flacha. Gwiazda gospodarzy wreszcie zdobyła bramkę! Jagiellonia Białystok podwyższyła prowadzenie na 2:0, a to już solidny wynik na własnym stadionie.

Mimo prowadzenia, Jagiellonia nie forsowała tempa gry. Po każdej bramce spokojnie kontrolowała spotkanie, zapraszając rywala na swoją połowę. Dinamo gubiło się, a brakowało mu jakości piłkarskiej – goście oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę Sławomira Abramowicza. Niewiele wskazywało na to, aby w drugiej połowie sytuacja uległa zmianie.

Jagiellonia zrobiła swoje

Początek drugiej połowy był równie dynamiczny. W 49. minucie mogło być już 3:0 – Alex Pozo znalazł się w świetnej sytuacji, lecz został przyblokowany. Hiszpan mógł tylko złapać się za głowę, zdając sobie sprawę, że zmarnował doskonałą okazję. Kilka sekund później było już oficjalnie 3:0. Norbert Wojtuszek wykazał się dużym refleksem w polu karnym i mocnym strzałem nie dał szans bramkarzowi Dinamo Tirana. Aldo Teqja był bezradny – Jagiellonia powiększyła przewagę. Wynik 3:0 brzmiał naprawdę dobrze.

Gospodarze na jakiś czas stracili rytm gry, a z każdą chwilą inicjatywę zaczynało przejmować Dinamo. Dowodem były kolejne okazje Albańczyków. W 63. minucie mogło być naprawdę groźnie, ale Bernard Berisha został pewnie zablokowany przez Norberta Wojtuszka.

Na szczęście około dziesięciominutowa słabość poszła w niepamięć, a Jagiellonia wróciła do dobrej gry. Trener Adrian Siemieńiec wprowadził kilka zmian, które mogły szybko przynieść efekt. W 76. minucie bliski gola na 4:0 był Dimitris Rallis, którego strzał wybronił Aldo Teqja. Grek wszedł na boisko zaledwie pięć minut wcześniej, zastępując Pululu.

W 89. minucie obrońcy Jagi odrobinę „zasnęli”, co pozwoliło Fjoartowi Jonuzijowi oddać strzał – Sławomir Abramowicz był na posterunku. W odpowiedzi szansę miał inny zmiennik gospodarzy, AZ Jackson, ale piłka po jego strzale w doliczonym czasie minęła poprzeczkę. Jagiellonia zrobiła swoje. Zaliczka 3:0 przed rewanżem jest solidna. Spotkanie na Chorten Arena napawało optymizmem, choć za tydzień może być trudniej – w drugiej połowie boisko z powodu kontuzji opuścił Taras Romanczuk. Wyglądało to na uraz mięśniowy. Oby reprezentant Polski szybko wrócił do pełni sił.

fot. screen TV4

Liga KonferencjiZe świata Adrian SiemieniecAfimico PululuDinamo TiranaIlir DajaJagiellonia BiałystokLiga Konferencji

Autor

Avatar użytkownika
Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 400 złotych
za gole polskich klubów
Sprawdź
Typ dnia
Lech Poznań - Genk
Obie strzelą
kurs
1.56
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.