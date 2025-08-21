Legia z cenną zaliczką przed rewanżem. Zabrakło tylko utrzymania czystego konta

Legia Warszawa w fazie play-off Ligi Konferencji trafiła na szkocki Hibernian. Drużyna Edwarda Iordanescu na pierwsze spotkanie tego dwumeczu wybrała się na wyjazd na Wyspy Brytyjskie. Goście zaprezentowali się z dobrej strony i do kraju wracają z ważnym zwycięstwem. Bramki dla zdobywcy Pucharu Polski zdobywali Jean-Pierre Nsame oraz Paweł Wszołek.

Legia w walce o fazę ligową

Legia do spotkania w Szkocji przystępowała po pierwszej ligowej porażce w Ekstraklasie. Drużyna z Warszawy przegrała 0:1 w Płocku z Wisłą. W europejskich pucharach będzie to dla niej pierwszy mecz w tym sezonie w Lidze Konferencji. W trzech poprzednich rundach piłkarze Edwarda Iordanescu mierzyli się w eliminacjach Ligi Europy. Na start bez większych problemów rozprawili się z kazachskim Aktobe. Później nieco trudniejsze warunki postawił Banik Ostrawa, jednak i tak Czesi w dwumeczu musieli uznać wyższość przeciwnika z Łazienkowskiej. W następnej rundzie już tak dobrze nie było. Legia wygrała przed własną publicznością z AEK-iem Larnaka, ale było to za mało, by odrobić straty z przegranego meczu na Cyprze.

Hibernian zmagania w tegorocznej edycji europejskich pucharów również zaczął od eliminacji Ligi Europy, jednak ekspresowo z nich odpadł. Szkocka ekipa zaczęła od drugiej rundy i w niej nie była w stanie sprostać duńskiemu Midtjylland, które wywalczyło awans dopiero po dogrywce. Przeciwnik Legii spadł do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W niej zmierzył się z Partizanem Belgrad. W tym pojedynku słabsi okazali się Serbowie, którzy po dogrywce pożegnali się ze zmaganiami na arenie międzynarodowej. Hibernian w lidze po dwóch kolejkach ma na koncie cztery punkty. Jest to efekt zwycięstwa z Livingston oraz remisu z Klimarnock (ekipa Maksymilana Stryjka, byłego piłkarza Jagiellonii).

Legia do bólu skuteczna

Mecz w Szkocji raczej nie obfitował w wiele sytuacji bramkowych. Był on dość zamknięty i gra dotyczyła się głównie w środku pola. Po długich podaniach wiele było pojedynków w powietrzu. W takiej fizycznej rozgrywce brylował Artur Jędrzejczyk, który zdecydowanie nie zyskał sympatii wśród miejscowych kibiców. Legia próbowała przejąć inicjatywę i z biegiem czasu coraz lepiej jej się to udawało. Piłkarze Edwarda Iordanescu po mocno nerwowym początku zepchnęli przeciwnika do obrony i zaczęli układać starcie pod własne dyktando.

W 30. minucie dobrze środkiem pola przedarł się Rafał Augustyniak. Oddał atomowy strzał z dystansu, który odbił bramkarz Hibernian, jednak do piłki dopadł Bartosz Kapustka. Minął on przeciwnik i jak się w wydawało w dogodnej pozycji zdecydował się na strzał. W ostatniej chwili z interwencją zdążył Rocky Bushiri. Sędzia nie pozwolił na wznowienie gry. Po trwającej kilka minut analizie przy monitorze VAR podyktował rzut karny po zagraniu ręką obrońcy gospodarzy. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk pewnym strzałem wyprowadził Legię na prowadzenie. Dla napastnika to już piąty gol w tym sezonie europejskich pucharów.

Legia po pierwszym golu nabrała pewności siebie i pokazywała, że to ona jest drużyną ze znacznie większą jakością. Hibernian nie miało praktycznie nic do powiedzenia, a tuż przed zejściem do szatni na przerwę Jordan Smith musiał wyciągać piłkę z siatki po raz drugi. Już w doliczonym czasie tym razem Jean-Pierre Nsame odnalazł się w roli dogrywającego. Ustawiony przed polem karnym nie strzelał, a dograł do wbiegającego na dalszy słupek Pawła Wszołka. Skrzydłowy skorzystał ze sprytnego dogrania partnera i tylko z najbliższej odległości dobrze przyłożył stopę do nadlatującej piłki. 0:2!

Niepotrzebne nerwy w końcówce

Po przerwie gospodarze próbowali wrócić do gry i zmniejszyć straty, jednak z ich starań niewiele wynikało. To Legia miała wszystko pod kontrolą i po około godzinie rywalizacji zdobyła trzecią bramkę. Piłka po płaskim wgraniu w pole karne przez Pawła Wszołka została wybita, jednak dopadł do niej Bartosz Kapustka. Pomocnik zdecydował się na uderzenie z dystansu i pokonał bramkarza przeciwnika, jednak jak się okazało jego radość okazała się przedwczesna. Sędzia po sygnale z VAR-u odgwizdał, że wcześniej Wszołek znajdował się na pozycji spalonej.

Hibernian stać było tylko na pojedyncze zrywy. Nie był on w stanie przycisnąć swojego przeciwnika i dłużej przejąć panowania nad meczem. Najczęściej, jeśli to nie Legia atakowała to gra toczyła się w środku pola. Gospodarze w głównej mierze liczyli na wykorzystanie jakiegoś boiskowego zamieszania i chaosu.

Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Legia mocno skomplikowała swoją sytuację. Gospodarze zrobili to co potrafią najlepiej, czyli dośrodkowali na rosłego napastnika. Z pierwszym uderzeniem poradził sobie Kacper Tobiasz, jednak później piłka trafiła pod nogi Josha Mulligana. Ten najpierw strzelił w Rubena Vinagre, ale przy drugiej próbie był już zdecydowanie bardziej skuteczny i zdobył bramkę kontaktową. Od razu po golu Edward Iordanescu zdecydował się na debiut. Na boisku zameldował się długo wyczekiwany przez kibiców w stolicy Damian Szymański.

Już nic więcej w spotkaniu w Szkocji się nie wydarzyło. Gdy sędzia zagwizdał po raz ostatni Legia cieszyła się z kolejnego europejskiego zwycięstwa. Legia w 31 ostatnich wyjazdach europejskich przegrała raptem czterokrotnie – i to już licząc mecz w Edynburgu. Do pełni szczęścia zabrakło tylko utrzymania czystego konta, jednak i tak podopieczni Edwarda Iordanescu znajdują się w świetnej sytuacji przed rewanżem, który odbędzie się już w najbliższy czwartek na stadionie przy Łazienkowskiej.

Fot. Screen Polsat Sport