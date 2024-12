Nowa umowa dla kluczowego piłkarza Rakowa

Raków Częstochowa poinformował o podpisaniu nowego kontraktu przez kapitana Zoranem Arseniciem. Umowa dalej obowiązywać będzie do czerwca 2026 roku, ale zawarto w niej zapis o możliwości przedłużenia jej o kolejne dwa lata. Chorwat jest jedną z twarzy największych sukcesów w historii klubu spod Jasnej Góry.

Odegrał ważną rolę w sukcesach Rakowa

Zoran Arsenić z polską piłką związany jest od 7,5 roku, z przerwą na półroczne wypożyczenie do HNK Rijeki jesienią 2020 roku. Przed sezonem 2017/18 trafił do Wisły Kraków, ale po półtora roku rozwiązał kontrakt z winy klubu. Trafił do Jagiellonii, skąd półtora roku później został wypożyczony do Rijeki, o czym wspomniano wyżej. Po powrocie z krótkiego pobytu w ojczyźnie został wypożyczony do Rakowa, z którym w 2021 roku zdobył wicemistrzostwo kraju oraz sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski.

Sukcesy te powtórzył z Rakowem rok później, gdy był już na stałe zakontraktowany przez klub z Częstochowy. W tym samym roku po raz drugi z rzędu otarł się z klubem o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, docierając do ostatniej rundy eliminacji. Do tego w okraszonym pierwszym dla klubu mistrzostwem Polski sezonie 2022/23 zaliczył najwięcej minut w zespole Marka Papszuna. Jako kapitan to on jako pierwszy do spółki z odchodzącym z klubu Tomasem Petraskiem podniósł historyczne dla Rakowa trofeum za mistrzostwo kraju.

Ostatnio mierzy się z kontuzjami

Od początku sezonu 2023/24 Chorwat zmaga się jednak z kontuzjami, przez które opuścił sporą liczbę meczów. Nie zagrał w pierwszym meczu fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów z Kopenhagą z powodu urazu odniesionego kilka dni wcześniej w ligowym meczu ze Stalą. Na rewanż wrócił, ale złamał podczas niego palec u stopy i wrócił dopiero po dwóch miesiącach. Już w drugim meczu (1:1 w Lidze Europy ze Sportingiem) po powrocie został brutalnie sfaulowany przez Viktora Gyokeresa, w wyniku czego doszło do złamania kostki.

Na boisku ponownie pojawił się ponad trzy miesiące później. Na finiszu poprzedniego sezonu naderwał mięsień czworogłowy uda i wystąpił tylko w jednym z sześciu rozegranych w tym czasie meczów. Tuż po zakończeniu poprzedniej kampanii przeszedł zabieg artroskopii stawu skokowego i do gry wrócił dopiero po czterech miesiącach. W siedmiu ostatnich meczach rundy jesiennej tego sezonu PKO BP Ekstraklasy wystąpił w pierwszym składzie, a sześć meczów rozegrał ”od deski do deski”. Strzelił nawet gola swojemu byłemu klubowi – Jagiellonii.

Zoran Arsenić podpisał nową umowę

W przedostatni dzień 2024 roku Raków poinformował o podpisaniu przez swojego kapitana nowego kontraktu. Choć data wygaśnięcia umowy się nie zmienia, bo dalej obowiązuje ona do czerwca 2026 roku, ale zawarto w niej zapis o możliwości przedłużenia jej o kolejne dwa lata. Tym samym Chorwat z Rakowem może być związany nawet do czerwca 2028 roku. Wówczas będzie miał 34 lata. Do tej pory Arsenić ma na koncie 119 występów w barwach ”Medalików” rozegranych w ciągu niemal czterech lat.

Występ numer ”120” dla Rakowa może zaliczyć w sobotę 1 lutego, gdy o godzinie 17:30 zespół Marka Papszuna zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. Zarówno do tego meczu, jak i całej rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy piłkarze z Częstochowy rozpoczną już w piątek 3 stycznia. 10 stycznia drużyna wyleci do Marbelli na dwutygodniowy obóz przygotowawczy. Przed wylotem do Hiszpanii Raków zagra w Sosnowcu sparing z Sigmą Ołomuniec. Podczas zgrupowania zaś ”Medaliki” podejmą Slavię Praga, DVTK, Slovan Liberec i Vancouver Whitecaps.

