Chelsea rozbiła West Ham. Pierwsze zwolnienie kilka dni po starcie sezonu?

Choć zaczęło się od prowadzenia West Hamu, Chelsea rozbiła „Młoty” i wygrała na London Stadium aż 5:1. Piękną bramką popisał się Lucas Paqueta, jednak ostatecznie nic ona nie dała i „The Blues” mogli cieszyć się ze zwycięstwa w świetnym stylu. Co ciekawe, aż trzy gole padły po rzutach rożnych. Czarne chmury zbierają się nad głową Grahama Pottera, którego drużyna po dwóch meczach może „pochwalić się” bilansem goli 1:8.

Kontuzja lidera na rozgrzewce

West Ham wchodzi w ten sezon jako jedna wielka niewiadoma. Drużyna prowadzona przez Grahama Pottera, czyli byłego trenera Chelsea, zakończyła poprzednie rozgrywki na czternastym miejscu, a powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość, nie widać. Latem z drużyny odeszli doświadczeni gracze, jednak największą stratą jest brak Mohammeda Kudusa, który trafił do Tottenhamu. Do klubu dołączyli tylko Mads Hermansen, El Hadji Malick Diouf, Callum Wilson i Kyle Walker-Peters. Wykupiono również wypożyczonego w ostatnim sezonie Jeana-Claire’a Todibo.

Podopieczni Pottera fatalnie rozpoczęli sezon Premier League. „Młoty” w pierwszej kolejce mierzyły się na wyjeździe z Sunderlandem, a więc beniaminkiem. „Czarne Koty” brutalnie wypunktowały przeciwnika w drugiej połowie i po golach Eliezera Mayendy, Daniela Ballarda i Wilsona Isidora wygrały 3:0. Trener West Hamu dokonał tylko jednej zmiany w wyjściowym składzie na dzisiejszy mecz. Guido Rodgrigueza w środku pola zmienił Tomas Soucek.

Chelsea w pierwszej kolejce mierzyła się z będącym na fali Crystal Palace, w którego składzie znaleźli się jeszcze chcący opuścić klub Marc Guehi i Eberechi Eze. Ten drugi jest o krok od dołączenia do Arsenalu. W pierwszym składzie ” The Blues” zadebiutował Jamie Gittens, jednak nie był to najlepszy występ w jego wykonaniu, dlatego po kilku minutach drugiej połowy wszedł zawodnik, który również zaliczył debiut – Estevao.

Młody Brazylijczyk ożywił atak „The Blues”, którzy zanotowali najwyższe posiadanie piłki ze wszystkich drużyn w pierwszej kolejce, ale to Crystal Palace było bliżej zwycięstwa – gola z rzutu wolnego strzelił Eze, natomiast po analizie VAR sędzia dopatrzył się przewinienia w murze drugiego wspomnianego wcześniej zawodnika – Guehiego. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Enzo Maresca wymienił trzech zawodników z pierwszego meczu sezonu. Na prawej stronie obrony Malo Gusto zastąpił Reece’a Jamesa. Do środka defensywy kosztem Josha Acheamponga wrócił kontuzjowany ostatnio Tosin Adarabioyo, natomiast w ataku pojawił się Liam Delap. Nie oznaczało to jednak rozpoczęcia meczu na ławce przez Joao Pedro – Brazylijczyk został przesunięty na skrzydło, a na ławce usiadł Gittens. Maresca sondował takie zestawienie ataku przed meczem.

– Joao w naszym systemie gry może grać na pięciu pozycjach: w środku, na skrzydle, grając szeroko bądź bliżej środka oraz za napastnikiem. Według mnie umiałby objąć każdą z tych pozycji. Najlepiej wygląda na „dziewiątce”, lub na fałszywej, ale potrafi też grać na innych pozycjach – mówił trener Chelsea na konferencji prasowej. Pierwszy raz po powrocie po kontuzji w kadrze meczowej znalazł się Wesley Fofana. Na rozgrzewce urazu doznał natomiast Cole Palmer. Zastąpił go Estevao.

„Raqueta” i szybka odpowiedź Chelsea

Chelsea od początku przejęła piłkę, jednak West Ham wyszedł na „The Blues” wysokim pressingiem. Właśnie po odbiorze po doskoku Aguerda wynik spotkania już w siódmej minucie otworzył Lucas Paqueta, który posłał rakietę zza pola karnego i pokonał Roberta Sancheza. Podopieczni Mareski nie zmienili jednak podejścia i konsekwentnie budowali kolejne akcje. Doprowadziło to do wyrównania po niespełna 10 minutach, kiedy dośrodkowanie z rzutu rożnego Pedro Neto przedłużył Cucurella, a piłkę do siatki wbił Joao Pedro.

Remis na tablicy świetlnej długo się nie utrzymał. Już kilkadziesiąt sekund później po akcji na prawym skrzydle i zamieszaniu w polu karnym Robert Sanchez musiał drugi raz wyciągać piłkę z siatki, tym razem po strzale Fullkruga. Gol jednak nie został uznany – Todibo, który dogrywał piłkę z prawej strony, znajdował się na pozycji spalonej.

Dużo działo się w pierwszej fazie meczu. Już w 23. minucie to Chelsea wyszła na prowadzenie. Piłkę na połowie West Hamu odebrał Enzo Fernandez. Pierwsza próba dośrodkowania w pole karne z lewej strony spełzła na niczym, natomiast chwilę później agresywnym wejściem piłkę Paquecie odebrał Chalobah. Dopadł do niej Joao Pedro, po czym dośrodkował na dalszy słupek. Obrońcę gospodarzy wyprzedził Neto, który z bliskiej odległości pokonał Hermansena, tym samym Joao Pedro do gola dołożył asystę. Wejście Chalobaha mogło budzić kontrowersje, ale ostatecznie sędzia Michael Oliver uznał bramkę.

Chwilę po upływie pół godziny gry było już 3:1. Kluczowy w tej akcji był Liam Delap, który z przeciwnikiem na plecach wyprowadził do przodu Estevao. Brazylijczyk minął w polu karnym Soucka i zagrał spod linii końcowej do Enzo Fernandeza. Mistrzowi świata nie pozostało nic innego jak wbić piłkę do pustej bramki.

Rzut rożny = gol

Argentyński środkowy pomocnik mógł zdobyć drugą bramkę kilka minut po zmianie stron. On sam napędził kontratak, zagrywając piłkę na wolne pole do Pedro Neto. Ten podprowadził akcję na wysokość pola karnego i odegrał do Enzo, który uderzył jednak nad poprzeczką. Prowadzenie udało się podwyższyć chwilę później, gdy Chelsea wykorzystała kolejny rzut rożny. Po dośrodkowaniu Enzo nieudaną interwencję zaliczył Hermansen. Piłka spadła wprost pod nogi Moisesa Caidedo, a ten skierował ją do bramki. Kibice gospodarzy zaczęli wówczas wychodzić ze stadionu.

Na tym jednak się nie skończyło, bo dosłownie kilka chwil później kolejny rzut rożny „The Blues” zakończył się bramką. Tym razem gola strzelił Trevoh Chalobah. Zamieszanie w polu karnym w tej sytuacji wykorzystał Joao Pedro, który podawał do angielskiego stopera, notując drugą asystę w meczu.

Około 20 minut przed końcem w szeregach Chelsea doszło do potrójnej zmiany. Po kontuzji na boisko wrócił Wesley Fofana, debiut zaliczył Jorrel Hato, a trójkę uzupełnił Reece James. Plac gry opuścili Trevoh Chalobah, Marc Cucurella i Malo Gusto. W tym samym czasie Kyle Walker-Peters zastąpił Tomasa Soucka. Między 60. a 70. minutą West Ham zaczął naciskać cofniętą drużynę Mareski, byli nawet dwa razy bliscy zdobycia gola, ale zawahanie Calluma Wilsona w polu karnym znacząco ułatwiło obronę bramki gości.

W 73. minucie Reece James obsłużył świetnym podaniem za linię obrony Estevao, który jednak zaplątał się z piłką i z jego sytuacji nic nie wyszło. Chwilę później Brazylijczyk zszedł z boiska. Zastąpił go Jamie Gittens. Kilka minut przed końcem Wesley Fofana sfaulował tuż przed polem karnym Jamesa Ward-Prowse’a. Anglik, słynący ze świetnego uderzenia z rzutu wolnego, sam podszedł do piłki z nadzieją zmniejszenia rozmiarów porażki, ale uderzył tylko w mur. Piłka wyszła na rzut rożny, do któego znów podszedł pomocnik. Świetną okazję do zdobycia bramki miał Kilman, ale przestrzelił z kilku metrów.

Już w doliczonym czasie gry po dośrodkowaniu Gittensa głową uderzył Pedro Neto. Po jego zgraniu piłka uderzyła w rękę Aguerda, jednak sędzia nie podyktował rzutu karnego, a kilka chwil później zakończył mecz, który zakończył się zwycięstwem Chelsea 5:1.

fot. screen Canal+ Sport