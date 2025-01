Roma – Lazio 05.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Roma – Lazio:

Rozgrywki: Serie A

Data i godzina: 5 stycznia 20:45

Stadion: Stadio Olimpico

W 19. kolejce Serie A dojdzie do hitowego starcia Romy z Lazio. Będzie to pojedynek czwartej z dziesiątą drużyną ligowej tabeli. Zarówno Roma, jak i Lazio nie mogą być zadowolone ze swojego położenia oraz z ostatnich wyników. Kibice oczekują zatem sporych emocji i zaciętej walki o komplet punktów w derbach Rzymu. Sprawdźmy typy bukmacherskie.

Roma vs Lazio – typy bukmacherskie

Roma vs Lazio: poniżej 2,5 bramki w meczu

O ile Lazio ma kontakt z czołówką i zajmując czwarte miejsce w tabeli Serie A, traci do liderującej Atalanty 6 punktów, to Roma gra znacznie poniżej oczekiwań. 10. miejsce pokazuje, że „Giallorossi” mogą zaliczyć kolejny nieudany sezon. Przypomnijmy, że poprzednią kampanię Serie A kończyli na 6. miejscu. Bez względu jednak na formę obu zespołów, derby Rzymu zwiastują ogromne emocje. To mecz inny, niż wszystkie i nawet jeśli Lazio czy Roma są w dołku, to wykrzesają z siebie dodatkowe siły.

Nie sądzę jednak, że derby Rzymu będą porywającym widowiskiem tak, jak oczekuje tego wielu kibiców jednej, jak i drugiej drużyny. Lazio i Roma potrzebują zwycięstwa. Obie ekipy wygrały bowiem tylko dwa z pięciu ostatnich ligowych meczów. Historia bezpośrednich pojedynków pokazuje, że starcia Lazio i Romy bywają bardzo zamknięte. Zwłaszcza jeżeli chodzi o gole. Okazuje się bowiem, że aż w pięciu ostatnich pojedynkach derbowych padła co najwyżej jedna bramka.

Bezpiecznym typem bukmacherskim w moim odczuciu wydaje się zatem under 2,5 gola. Taki zakład można postawić po kursie 1.79. Jeżeli szukasz wyższego mnożnika, możesz pokusić się, że padnie co najwyżej 1 gol – tak, jak miało to miejsce w pięciu ostatnich starciach Lazio i Romy. Kurs na under 1,5 bramki wynosi 3.35. Ciekawym wariantem jest też z pewnością typowanie, że obie nie strzelą. Rynek ten dostępny jest po kursie 2.03. Warto dodać, że w ostatnich sześciu bezpośrednich starciach strzelał tylko jeden zespół.

Propozycje typów bukmacherskich na Roma vs Lazio

Poniżej 2,5 gola w meczu @1.79

Poniżej 1,5 gola w meczu @3.35

Obie strzelą – NIE @2.03

Roma vs Lazio – zapowiedź meczu

Forma Romy

Forma AS Romy nie jest najwyższa. Dowodem tego jest dopiero 10. miejsce w tabeli Serie A. „Giallorossi” wygrali tylko dwa z pięciu ostatnich ligowych meczów. Da się zauważyć, że Roma gra mocno w kratkę. W poprzedniej kolejce zremisowała na wyjeździe 1:1 z Milanem, wcześniej pokonała aż 5:0 Parmę, by jeszcze wcześniej przegrać 0:2 z Como. Największą bolączką Romy wydaje się gra w defensywie. Ekipa ta zachowała czyste konto tylko w dwóch z dziesięciu ostatnich ligowych meczów.

Forma Lazio

Nieco lepiej radzi sobie w ostatnim czasie Lazio. Choć też szału nie ma. Lazio zgubiło w poprzednich kolejkach cenne punkty i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ze stratą sześciu oczek do liderującej Atalanty. Lazio w poprzedniej kolejce zremisowało 1:1 właśnie z Atalantą. Wcześniej rzymianie ograli 2:1 Lecce, co było pewnego rodzaju osłodą po bolesnej porażce aż 0:6 z Interem. Lazio zdecydowanie lepiej radzi sobie w domu, niż na wyjeździe, gdzie przegrało 4 z 9 rozegranych w tym sezonie ligowych spotkań.

Przewidywane składy Roma – Lazio

Roma : Svilar – Mancini, Hummels, Ndicka – Saelemaekeres, Kone, Paredes, Angelino – Dybala, Pisilli – Dovbyk

: Svilar – Mancini, Hummels, Ndicka – Saelemaekeres, Kone, Paredes, Angelino – Dybala, Pisilli – Dovbyk Lazio: Provedel – Tavares, Romagnoli, Gila, Marusić – Rovella, Guendouzi – Zaccagni, Dele-Bashiru, Isaksen – Castellanos

Sędzia w spotkaniu Roma – Lazio

Derby Rzymu poprowadzi Marco Guida. Ten 43-letni arbiter sędziował w tym sezonie m.in. dwa mecze Ligi Mistrzów oraz osiem pojedynków Serie A. W ośmiu meczach ligi włoskiej pokazał łącznie 31 żółtych i 2 czerwone kartki. Piłkarze Romy i Lazio muszą się więc mieć na baczności.

Gdzie oglądać mecz Roma – Lazio?

Mecz Roma – Lazio będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Roma vs Lazio

W pięciu ostatnich meczach Romy z Lazio nie padło ani razu powyżej 1 bramki

W sześciu ostatnich bezpośrednich spotkaniach na listę strzelców wpisała się co najwyżej tylko jedna drużyna

Roma wygrała trzy z pięciu ostatnich bezpośrednich starć w roli gospodarza

Roma nie zremisowała 12 z 15 ostatnio rozegranych meczów

Roma straciła pierwszego gola w 9 z 15 ostatnich meczów w Serie A

Lazio wygrało pierwszą połowę w 7 z 10 ostatnich meczów w roli gościa

Typowanie wyniku meczu Roma vs Lazio

Sądzę, że nadchodzący mecz może zakończyć się remisem. Widać to po historii bezpośrednich spotkań, gdzie często decydowała jedna bramka. Gdybym miał pokusić się o typowanie dokładnego wyniku, to stawiam na 0:0 lub 1:1.

