Zagłębie Lubin przedwcześnie pożegna piłkarza

W minionym letnim okienku transferowym Zagłębie Lubin wypożyczyło ze Sparty Praga na rok Vaclava Sejka, lecz już po pierwszej części sezonu opuści on klub z Dolnego Śląska. Nie dokończy on jednak tego sezonu w barwach mistrza Czech, bowiem znów zostanie wypożyczony. Trafi on do występującego w portugalskiej ekstraklasie Famalicao.

Totalny niewypał Zagłębia Lubin

Przed startem tego sezonu Zagłębie Lubin wypożyczyło na rok reprezentanta Czech do lat 21 Vaclava Sejka. ”Miedziowi” mieli również możliwość wykupu napastnika ze Sparty Praga, ale wiemy już, że z tej opcji klub z Dolnego Śląska nie skorzysta. Co więcej, nie dokończy on tego sezonu w barwach Zagłębia, bowiem jego wypożyczenie zostało skrócone już po pół roku. W rundzie jesiennej zdobył zaledwie po jednej bramce i asyście w 19 meczach, choć aż 13 występów zaliczył w pierwszym składzie.

W podcaście ”V Repre”, którego współprowadzącym jest słynny czeski środkowy obrońca Tomáš Ujfaluši 22-letni napastnik wyjawił: „Przyszedłem do zarządu [Zagłębia] i powiedziałem, że nie czuję się dobrze pod względem życiowym. Mam 22 lata, przede mną EURO [do lat 21] i chciałbym się przed nim dobrze czuć.” Sejk jest bowiem kluczową postacią kadry Czech do lat 21. Pełni rolę kapitana, a już w czerwcu czekają go zmagania na EURO U21, gdzie Czesi w fazie grupowej zagrają m.in. z Niemcami i obrońcami tytułu – Anglikami.

Zagra w portugalskiej ekstraklasie

Portal ”inFotbal.cz” poinformował, że wychowanek Sparty Praga nie dokończy tego sezonu w zespole mistrza Czech. Zainteresowany jego wypożyczeniem był m.in. ligowy rywal Sparty – Slovan Liberec, ale ostatecznie 22-latek znów uda się na zagraniczne wypożyczenie. Trafi do występującego w portugalskiej ekstraklasie Famalicao. Będzie to jego trzecie zagraniczne wypożyczenie w ciągu ostatniego roku. Rundę wiosenną poprzedniego spędził on bowiem na wypożyczeniu w drugoligowej Rodzie Kerkrade.

Z kolei w sezonie 2022/23 był wypożyczony do Jablonca, a drugą część sezonu 2021/22 spędził na wypożyczeniu w FK Teplice. To właśnie z tego klubu w 2017 roku jako 15-latek trafił do akademii Sparty Praga. W pierwszym zespole stołecznego klubu zadebiutował we wrześniu 2021 roku, ale na kolejny występ w seniorach musiał czekać dwa lata. W rundzie jesiennej sezonu 2023/24 rozegrał dla Sparty 16 meczów, lecz tylko trzy razy znalazł się w wyjściowym składzie. W tym czasie zanotował jedną asystę.

Choć Famalicao w portugalskiej ekstraklasie, zajmuje miejsce w środku stawki, nad strefą spadkową ma zaledwie sześć punktów. Do tego klub spod Bragi nie wygrał od dwóch miesięcy, a w tym czasie zanotował trzy remisy i cztery porażki. Sejka prawdopodobnie czekać więc będzie walka o utrzymanie, czyli podobnie, gdyby dokończył ten sezon w Zagłębiu. ”Miedziowi” zajmują bowiem dopiero 14. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, a nad strefą spadkową mają tylko punkt przewagi. W pięciu ostatnich meczach przed przerwą zimową zdobyli tylko punkt.

