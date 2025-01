Gwiazda IV ligi na testach w klubie Ekstraklasy

Mateusz Augustyniak uda się na testy w jednym z klubów Ekstraklasy, jak poinformował klub MKS Ząbkovia Ząbki. Mowa o Puszczy Niepołomice. To ogromna szansa dla 25-letniego napastnika, który jeśli przekona do siebie trenera Tomasza Tułacza, zanotuje przeskok z piątego poziomu rozgrywkowego na pierwszy.

Kim jest potencjalny nowy piłkarz Ekstraklasy?

Mateusz Augustyniak to 25-letni napastnik, który od lat imponuje formą strzelecką na boiskach IV ligi w barwach MKS Ząbkovii Ząbki. W rundzie jesiennej mazowieckiej IV ligi w sezonie 2024/2025, aż 22 razy wpisywał się na listę strzelców. Jest niekwestionowaną gwiazdą klubu, który po 17 kolejkach ma na swoim koncie komplet punktów i z bilansem bramkowym 64:9 pewnie zmierza po awans na wyższy szczebel rozgrywkowy. Jak sam piłkarz wspominał w wywiadzie dla „TVP Sport” – wciąż jest głodny kolejnych bramek.

– Indywidualnie poprawiłem swoją skuteczność. Tamtej jesieni miałem 13 strzelonych goli, teraz mam 22. (…) Ja jestem takim typem człowieka, że nie zadowalam się przykładowo 20 trafieniami. Chcę ich mieć jeszcze więcej. Każda kolejna dodatkowo mnie motywuje.

Jakim profilem napastnika jest Mateusz Augustyniak? Jak sam stwierdził – jest zawodnikiem „wszędobylskim”, który lubi poszukiwać wolnej przestrzeni i wbiegać za plecy obrońców. Ponadto bardzo dobrze czuje się w polu karnym rywala i „piłka szuka go w polu karnym”.

Wreszcie zauważony

Dotychczas 25-latek nie otrzymywał poważnych ofert z klubów występujących na poziomie centralnym, co może dziwić, zwłaszcza po poprzednim sezonie, w którym strzelił 38 bramek w 32 występach. Jak to możliwe, że skauci nigdy nie rekomendowali go do klubów z wyższych lig? Przecież sama liczba bramek mówi, że Augustyniak przerasta IV ligę. Napastnik uważa, że poradziłby sobie na boiskach Ekstraklasy – cóż, otrzymał od losu życiową szansę i tylko od niego zależy czy ją wykorzysta. Jego testy w drużynie Puszczy Niepołomice odbędą się w dniach 8-11 stycznia.

Ci starsi kibice z pewnością przypominają sobie teraz postać Grzegorza Piechny. On podobnie jak bohater tekstu imponował w niższych ligach i zapracował na szansę w Koronie Kielce – różnica taka, że Piechna przechodził z trzeciego poziomu na drugi. Z Koroną wywalczył awans i imponował w elicie zostając królem strzelców Ekstraklasy z 21 bramkami na koncie. Zapracował sobie tym samym na powołanie do reprezentacji Polski, w której zagrał raz i strzelił bramkę w meczu z Estonią, a następnie transfer do ligi rosyjskiej.

W ostatnich latach też mamy przykłady przeskoku z niższych lig do Ekstraklasy:

Jean Franco Sarmiento z czwartego poziomu przeszedł w 2022 roku do Radomiaka Radom. Radomia nie podbił, ale solidnie radził sobie na wypożyczeniu do Betclic 1. Ligi w barwach Odry Opole.

Rok wcześniej do Jagiellonii Białystok trafił Andrzej Trubeha z Legionovii Legionowo. Na poziomie Ekstraklasy sobie nie poradził najlepiej i wylądował w Betclic 1. Lidze.

W 2019 roku z tego samego klubu do Górnika Zabrze przechodził Piotr Krawczyk i przez cztery sezony rozegrał 125 spotkań w Ekstraklasie, strzelając 17 bramek – obecnie gra ligę niżej, w Wiśle Płock.

fot. PressFocus