Athletic Bilbao – Barcelona 08.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Athletic Bilbao – Barcelona:

Rozgrywki: Superpuchar Hiszpanii

Data i godzina: 8 stycznia 20:00

Stadion: King Abdullah Sports City

Już na początku nowego roku czekają nas wielkie emocje związane z rozgrywkami Superpucharu Hiszpanii, gdzie najlepsze kluby zmierzą się o trofeum. Cały mini turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, a gra rozpocznie się od półfinałów. W jednym z nich Barcelona zmierzy się z Athleticiem Bilbao. Sprawdź krótką zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na ten mecz.

Athletic Bilbao – Barcelona – typy bukmacherskie

Athletic Bilbao – Barcelona – wygrana Barcelony

8 stycznia 2025 roku o godzinie 19:00 czasu UTC na stadionie King Abdullah Sports City w Jeddah, Arabia Saudyjska, odbędzie się mecz pomiędzy Athletic Bilbao a FC Barceloną w ramach Superpucharu Hiszpanii.

Athletic Bilbao jest niepokonane w trzech ostatnich meczach, a ich defensywa wygląda solidnie, choć czasami brakuje im precyzji w ofensywie. FC Barcelona natomiast balansuje pomiędzy genialnymi występami, jak ten przeciwko Borussii Dortmund, a nieoczekiwanymi wpadkami, jak w starciu z Leganés. Mimo pewnych trudności, to Barcelona wciąż posiada przewagę w jakości piłkarskiej, co może przechylić szalę zwycięstwa w ich stronę. Biorąc pod uwagę historię spotkań obu drużyn oraz aktualną formę, typ na zwycięstwo FC Barcelony wydaje się być rozsądną opcją. Jednakże, warto zauważyć, że Athletic Bilbao jest w znakomitej formie, nie przegrywając od 15 meczów, co może wpłynąć na przebieg spotkania

Typy na mecz Athletic Bilbao – Barcelona

Wygrana Barcelony @1.83

Obie drużyny strzelą gola @1.63

Robert Lewandowski strzeli gola @2.09

Athletic Bilbao – Barcelona – zapowiedź meczu

Forma Athletic Bilbao

Athletic Bilbao przystępuje do tego meczu z mieszanymi wynikami, choć generalnie można powiedzieć, że drużyna prezentuje solidną formę. W swoim ostatnim meczu w Pucharze Króla (Copa del Rey), po zaciętym spotkaniu, pokonali UD Logroñés dopiero po rzutach karnych, a regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 0:0. W lidze natomiast pokazali klasę, wygrywając 2:1 z Osasuną, w meczu pełnym walki i determinacji. Jeszcze wcześniej zremisowali 1:1 z Alavés w lokalnym derbowym starciu, gdzie mimo kilku dobrych okazji nie zdołali przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Bilbao nie przegrało od kilku spotkań, co pokazuje, że są w stanie rywalizować na wysokim poziomie, choć czasami brakuje im skuteczności w ataku.

Forma Barcelony

Barcelona z kolei przeżywa bardziej niestabilny okres. W swoim ostatnim meczu pucharowym udało im się wyjść zwycięsko z pojedynku przeciwko Barbastro, pokonując ich 4:0, co z pewnością podniosło morale zespołu. Jednak dwa wcześniejsze mecze były znacznie mniej udane – przegrali 1:2 z Atlético Madryt w starciu na szczycie oraz niespodziewanie ulegli 0:1 Leganés, co wzbudziło wiele pytań o ich formę. Niemniej jednak, Barcelona pokazała swoją siłę w Lidze Mistrzów, pokonując Borussię Dortmund 3:2 w emocjonującym meczu, w którym błyszczał ich ofensywny potencjał. Remis 2:2 z Realem Betis w meczu, w którym musieli gonić wynik, pokazał natomiast pewne problemy w defensywie.

Przewidywane składy Athletic Bilbao – Barcelona

Athletic Bilbao: Simon – De Marcos, Vivian, Paredes, Boiro – Ruiz de Galarreta, Prados, I. Williams, Sancet, N. Williams – Guruzeta

Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri – Lopez, Olmo, Raphinha – Lewandowski

Sędzia w spotkaniu Athletic Bilbao – Barcelona

Miguel Angel Ortiz Arias – w tym sezonie poprowadził łącznie 9 meczów La Liga, w których pokazał łącznie 40 żółtych kartek, 2 czerwone i 1 rzut karny.

Gdzie oglądać mecz Athletic Bilbao – Barcelona

Mecz będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Athletic Bilbao – Barcelona

Athletic Bilbao nie przegrał od 15 spotkań

W ostatnich 8/9 meczach z udziałem Barcelony padało więcej niż 2.5 goli

W ostatnich 4/5 meczach z udziałem Athleticu Bilbao padało mniej niż 2.5 goli

Barcelona w ostatnich 5 z 6 meczów pierwsza zdobywała gola

W ostatnich 10 meczach Bilbao padało mniej niż 10.5 rzutów rożnych

W ostatnich 8/9 z udziałem Barcelony padało mniej niż 10.5 rzutów rożnych

Typowanie wyniku meczu Athletic Bilbao – Barcelona

Barcelona ma pewne problemy z utrzymaniem wysokiej formy i wyników w ostatnich spotkaniach, natomiast Athletic Bilbao jest już niepokonany na każdym froncie od łącznie 15 spotkań. Trzeba przyznać, że jest to zdecydowanie wynik godny podziwu. Mimo tego, przewidujemy, że jednak to Barcelona odniesie w tym starciu zwycięstwo, ponieważ jest to półfinał Superpucharu, czyli walka o kolejne trofeum do gabloty i na pewno Barca musi być totalnie skoncentrowana na swoim celu i nie może w żaden sposób odpuszczać.

