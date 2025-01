Vinicius ukarany za zachowanie podczas meczu z Valencią

Zaległy mecz 12. kolejki La Liga z Valencią (2:1) skrzydłowy Realu Madryt Vinicius Junior zakończył w 79. minucie. Brazylijczyk wyleciał bowiem z boiska za odepchnięcie bramkarza ”Nietoperzy” Stole Dimitrevskiego. Dodatkowo, po pokazaniu mu czerwonej kartki wpadł w furię i musiał zostać siłą ściągnięty z boiska. Teraz został ukarany za swoje zachowanie.

Vinicius znów nie wytrzymał podczas meczu z Valencią

Po raz trzeci z rzędu przyjazd Realu Madryt na Estadio Mestalla wywołał duże kontrowersje. Drugi raz w centrum wydarzeń był Vinicius Junior, który tak jak w maju 2023 roku zakończył wyjazdowy mecz z Valencią przed czasem z powodu czerwonej kartki. Wówczas nie wytrzymał z powodu rasistowskich obelg, których musiał wysłuchiwać od samego początku przyjazdu do Walencji. Tym razem również był prowokowany, jak choćby poprzez wyszydzanie, że nie zdobył Złotej Piłki okrzykami ”Vinicius, piłka plażowa”.

To jednak nie może usprawiedliwiać zachowania, którego Brazylijczyk dopuścił się w 76. minucie. Kapitan Valencii Dimitri Foulquier odebrał mu piłkę w polu karnym, a Vini się przewrócił. Choć nie widać było z jego strony chęci ”symulki” w celu otrzymania rzutu karnego. Bramkarz ”Los Ches” Stole Dimitrevski klepnął w plecy skrzydłowego, by ten wstawał, na co ten zareagował odepchnięciem go.

Po chwili sędzia Carlos Soto Grado otrzymał sygnał z wozu VAR, by przeanalizować na monitorze tę sytuację. Po obejrzeniu powtórek zdecydował się pokazać Viniciusowi czerwoną kartkę. Dimitrevskiemu również się nie upiekło, bowiem obejrzał żółtą kartkę. Na tym jednak nie koniec, bowiem Brazylijczyk po werdykcie sędziego momentalnie wpadł w furię. Koledzy z zespołu siłą musieli usunąć go z boiska. W tamtym momencie Real przegrywał 0:1, więc wykluczenie go w samej końcówce było sporym osłabieniem.

Brazylijczyk ukarany za swoje zachowanie

Ostatecznie Realowi udało się odwrócić losy tej rywalizacji o 180 stopni i wygrać 2:1 po bramkach Jude’a Bellinghama oraz Luki Modricia. Dzięki temu ”Królewscy” wskoczyli na fotel lidera La Liga, choć tracące do nich dwa punkty Atletico ma jeden mecz rozegrany mniej. W styczniu zespół Carlo Ancelottiego rozegra jeszcze dwa ligowe mecze – z Las Palmas u siebie i z Realem Valladolid na wyjeździe. Zabraknie w nich Viniciusa, bowiem Brazylijczyk otrzymał od federacji karę dwóch meczów zawieszenia w rozgrywkach ligowych.

Tym samym na hiszpańskich boiskach zobaczymy go dopiero 2 lutego, gdy Real zmierzy się w Barcelonie z Espanyolem. Będzie mógł on jednak wystąpić w Superpucharze Hiszpanii, który ”Los Blancos” rozegrają w tym tygodniu. W półfinale mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z finalistą poprzedniej edycji Pucharu Króla – Mallorką. To spotkanie odbędzie się w czwartek 9 stycznia. Jeśli Real pokona Mallorkę, trzy dni później zagra w finale ze zwycięzcą pary Athletic (triumfatorzy poprzedniej edycji Pucharu Króla) – FC Barcelona (wicemistrzowie Hiszpanii).

W tym miesiącu obrońców trofeum Ligi Mistrzów czekają także dwa mecze w tych rozgrywkach. Na koniec fazy ligowej Real zmierzy się u siebie z wicemistrzem Austrii Salzburgiem (22 stycznia o godzinie 21:00) oraz na wyjeździe z sensacyjnie zajmującym siódme miejsce w tabeli fazy ligowej Brestem (29 stycznia o godzinie 21:00). Real zaś zajmuje dopiero 20. miejsce, co oznaczać będzie dwa dodatkowe w fazie pucharowej – baraże o 1/8 finału. Według Football Meets Data ”Los Blancos” mają tylko 1% szans na bezpośredni awans do 1/8 finału.

fot. PressFocus