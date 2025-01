Manchester United nagrodzi gwiazdę ostatnich tygodni nowym kontraktem

Manchester United od dłuższego czasu radzi sobie na arenie sportowej bardzo kiepsko – nie jest w stanie wygrać pięciu ostatnich spotkań z rzędu. Jest jednak jeden zawodnik, który bardzo cieszy fanów i bryluje podczas krótkiej kadencji Rubena Amorima. To bohater derbów Manchesteru oraz ostatniego meczu na Anfield. Jego postawa ma zostać wynagrodzona.

Manchester United z nową umową dla młodej gwiazdy

Bruno Fernandes to bez dwóch zdań jeden z ostatnich motorów napędzających Manchester United – Portugalczyk w bieżącym sezonie strzelił sześć bramek oraz zanotował jedenaście asyst, co czyni go tym samym najskuteczniejszym graczem „Czerwonych Diabłów”. Z kolei tuż za jego plecami czai się… wcale nie Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho czy Marcus Rashford, tylko utalentowany i młody Amad Diallo, który obecnie jest jednym z absolutnie kluczowych zawodników.

W ostatnich dziesięciu ligowych spotkaniach aż dziewięciokrotnie wychodził w podstawowym składzie. Biorąc za to pod uwagę wszystkie rozgrywki, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej wystąpił w 28 oficjalnych meczach o stawkę dla „Red Devils”, w których to zanotował udział przy 13 golach. Jego dorobek prezentuje się następująco w sezonie 2024/2025:

28 spotkań

sześć bramek

siedem asyst

1669 minut na boiskach

Nikogo nie powinno więc dziwić, że Diallo stopniowo wyrasta na coraz większą gwiazdę Manchesteru United – obecnie jego szacunkowa wartość wynosi około 25 milionów euro. Z drugiej strony fani martwią się o dalszą przyszłość skrzydłowego, albowiem jego umowa jest ważna jeszcze kilka miesięcy (choć Anglicy mają opcję jej przedłużenia o jeden rok). Jak jednak przekonują liczne media, strach nie jest wskazany, albowiem Iworyjczyk wkrótce powinien złożyć podpis pod nowym i długoterminowym kontraktem.

Dziennikarz Florian Plettenberg poinformował za pośrednictwem portalu X, że zawarcie pełnego porozumienia nie powinno zająć zbyt wiele czasu, bo negocjacje wszystkich zaangażowanych stron znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie i są bliskie finalizacji. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Diallo jest nie tylko „nietkalny” w zespole „Czerwonych Diabłów”, ale i również stanowi ważną i nieodłączną część przyszłości klubu. Fabrizio Romano także potwierdził, że nowa umowa dla Diallo to pewniak. Zdaniem Włocha będzie to bardzo długi kontrakt, bo aż do końca sezonu 2029/30.

Amad Diallo wreszcie dostał szansę

Przygoda młodego skrzydłowego z Premier League rozpoczęła się 2 stycznia 2021 roku, kiedy to zamienił Atalantę na Manchester United za sumę 21,3 milionów euro (19 mln funtów), a w seniorach w Italii zdołał zagrać raptem… pięć razy! Potem spędził dwa lata na wypożyczeniu – najpierw jako gracz Rangers, a następnie AFC Sunderland.

Rewelacyjnie spisał się w Championship, stał się tam rewelacją całej ligi. Zdobył tam 13 bramek oraz zanotował cztery asysty. Tak naprawdę to kontuzja kolana w presezonie wymagająca długiej pauzy zastopowała jego kolejne wypożyczenie. Klub mógłby już wówczas przedłużyć z nim umowę, a chciały go wypożyczyć kluby z elity – West Ham United czy Everton.

22-latek nie żałuje, bo dostał szansę od Rubena Amorima. Rozegrał już w sumie 49 spotkań dla Manchesteru United, zaś jego dorobek to dziewięć goli oraz dziewięć asyst. Nigdy wcześniej tak naprawdę szansy nie otrzymał – nie dał mu jej Ole Gunnar Solskjaer tuż po transferze z Atalanty, ale wtedy był on bardzo młody, a klub radził sobie dużo lepiej. Po wyleczeniu kontuzji kolana był bardzo rzadko wybierany przez Erika ten Haga. Błysnął przez moment w ćwierćfinale Pucharu Anglii z Liverpoolem, a później w maju przeciwko Newcastle.

