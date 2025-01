Everton vs Aston Villa – 15.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Everton – Aston Villa

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 15 stycznia, 20:30

Stadion: Goodison Park

Everton wciąż nie może przełamać się w Premier League. „The Toffees” czekają na ligowe zwycięstwo już od czterech kolejek. Czy uda się przeciwko Aston Villi? „The Villans” też grają w kratkę, a więc typowanie wyniku tego starcia wcale nie jest proste. Postanowiłem jednak stawić czoła temu zadaniu i poniżej sprawdzisz moje typy bukmacherskie na wspomniany mecz 21. kolejki Premier League.

Everton vs Aston Villa – typy bukmacherskie

Everton vs Aston Villa: Obie drużyny strzelą gola – Nie

Everton po dwudziestu kolejkach Premier League zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową, mając zaledwie jedno oczko przewagi nad będącym pod kreską Ipswich. To dlatego „The Toffees” potrzebują punktów. Jednak te przydadzą się także Aston Villi, która plasuje się co prawda na ósmym miejscu, ale ma bliski kontakt z czołówką tabeli. Dość powiedzieć, że do czwartej Chelsea traci zaledwie cztery punkty.

Odstawię jednak nieco na bok wynik nadchodzącego meczu. Uważam bowiem, że może on pójść w dwie strony, a nawet i zakończyć się remisem. Everton i Aston Villa są jednymi z najbardziej nieprzewidywalnych zespołów w obecnej kampanii Premier League. Zamiast tego skoncentruję się na zakładach bramkowych. Od razu napiszę, że typuję, że na listę strzelców wpisze się co najwyżej tylko jedna drużyna. Skąd takie przypuszczenia? Warto zajrzeć do statystyk. Tylko w jednym z dziesięciu ostatnich meczów Evertonu strzelała więcej, niż jedna ekipa. Dodatkowo BTTS pojawił się tylko w dwóch z trzech ostatnich bezpośrednich starć „The Toffees” z „The Villans”. Wymowne. Stąd też proponuję typ „obie strzelą – NIE” w Betters po kursie 1.97.

Propozycje typów bukmacherskich na Everton vs Aston Villa

Obie strzelą – nie @1.97

Poniżej 2,5 gola w meczu @1.74

Podwójna szansa – X2 @1.33

Everton vs Aston Villa – zapowiedź meczu

Forma Evertonu

Everton wygrał w poprzednim meczu 2:0 z Peterborough w 1/32 finału Pucharu Anglii. Było to jednak marne pocieszenie, gdyż „The Toffees” wciąż nie mogą się przełamać w Premier League. Everton czeka na ligowe zwycięstwo od czterech kolejek, a w ostatniej przegrał 0:1 z Bournemouth. Wcześniej ekipa z Goodison Park musiała uznać wyższość Nottingham, przegrywając 0:2.

Forma Aston Villi

Aston Villa nie zalicza się do ścisłej czołówki, ale ósme miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do czwartej Chelsea oznacza, że „The Villans” są w grze o czołowe lokaty. W swoim ostatnim meczu wygrali 2:1 z West Hamem w 1/32 finału Pucharu Anglii. Wcześniej na ligowym podwórku ograli 2:1 Leicester i zremisowali 2:2 z Brighton.

Przewidywane składy Everton – Aston Villa

Everton: Pickford – Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Mangala, Gueye, Doucoure – Lindstrom, Broja, Ndiaye

Pickford – Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Mangala, Gueye, Doucoure – Lindstrom, Broja, Ndiaye Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne – Kamara, Barkley – Bailey, Tielemans, McGinn – Watkins

Sędzia w spotkaniu Everton – Aston Villa

Sędzia meczu Everton – Aston Villa będzie Samuel Barrott. To arbiter, który prowadził w tym sezonie już 12 meczów Premier League. Jego średnia jest następująca: 61 żółtych kartek i 2 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Everton – Aston Villa?

Mecz Evertonu z Aston Villą obejrzysz na platformie Viaplay.

Statystyki na typy bukmacherskie Everton – Aston Villa

Everton nie wygrał od czterech kolejek w Premier League

Aston Villa przegrała pięć ostatnich wyjazdowych meczów w Premier League

Aston Villa wygrała trzy z pięciu ostatnich bezpośrednich meczów

Obie ekipy strzelały gole tylko w dwóch z pięciu ostatnich pojedynków

BTTS pojawił się tylko w jednym z dziesięciu ostatnich meczów Evertonu

Everton nie zdobył gola w dwóch ostatnich spotkaniach Premier League

Typowanie wyniku meczu Everton vs Aston Villa

Trudno przewidzieć wynik meczu, stąd posiłkuję się zakładem podwójna szansa X2, a więc remis bądź wygrana Aston Villi. Uważam, że „The Villans” są w lepszej dyspozycji i wreszcie po pięciu wyjazdowych porażkach z rzędu w Premier League, przełamią swoją niemoc. Zakłady na X2 możesz postawić w Betters po kursie 1.33.

