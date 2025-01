Ipswich – Brighton – 16.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Ipswich – Brighton

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 16 stycznia, 20:30

Stadion: Portman Road

Ipswich chce wydostać się ze strefy spadkowej, a Brighton przełamać zwycięską niemoc w Premier League. Czy któraś z drużyn będzie w pełni usatysfakcjonowana po czwartkowej konfrontacji na Portman Road? W tekście omówiłem moje typy bukmacherskie i interesujące statystyki przed tym meczem.

Ipswich vs Brighton – typy bukmacherskie

Ipswich vs Brighton: Obie drużyny strzelą gola – Tak

Nie jest to może najciekawiej zapowiadające się starcie 21. kolejki Premier League, ale uważam, że mimo wszystko na Portman Road możemy być świadkami niezłych emocji. Obie ekipy mają o co walczyć. Ipswich chce wydostać się ze strefy spadkowej, a Brighton wreszcie wygrywać i gonić miejsca, premiowane grą w europejskich pucharach.

Nie pokuszę się tym razem o wytypowanie wyniki meczu, gdyż uważam, że każdy scenariusz jest możliwy. Sądzę, że pewniejsze są typy na bramki, a konkretnie na to, że obie drużyny znajdą sposób, aby pokonać bramkarza rywali. Zacznę od tego, że o ile Brighton nie potrafi wygrać od ośmiu kolejek Premier League, o tyle forma strzelecka „Mew” jest dość dobra. Brighton strzelało przynajmniej jedną bramkę w 9 z 10 ostatnich meczów w lidze angielskiej. Dokładając do tego ostatnie spotkanie Pucharu Anglii, w którym „Mewy” ograły aż 4:0 Norwich, można być przekonanym, że trafią także w najbliższym pojedynku. Ipswich? Gospodarze strzelili po dwie bramki w dwóch ostatnich meczach Premier League oraz trzy gole w ostatnim pojedynku Pucharu Anglii. Jeśli walczyć o wydostanie się ze strefy spadkowej, to właśnie w spotkaniach przed własną publiką. Sądzę, że obie ekipy będą niezwykle zmotywowane i zobaczymy gole z obu stron. Taki zakład możesz postawić u bukmachera STS po kursie 1.62.

Propozycje typów bukmacherskich na Ipswich vs Brighton

Obie strzelą – tak @1.62

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.65

Podwójna szansa – 12 @1.28

Ipswich vs Brighton – zapowiedź meczu

Forma Ipswich

Ipswich zanotowało falstart sezonu 2024/25. Ekipa z Portman Road nie potrafiła wygrać przez dziesięć pierwszych kolejek, co zaowocowało miejscem w strefie spadkowej. Słońce zaświeciło jednak w ostatnich tygodniach, kiedy Ipswich złe mecze przeplata dobrymi. W konsekwencji ekipa ta przed rozpoczęciem 21. kolejki spotkań ma trzy punkty straty do bezpiecznego miejsca. W ostatniej serii Ipswich zremisowało 2:2 z Fulham, a wcześniej pokonało 2:0 Chelsea. Cztery dni temu Ipswich grało także w Pucharze Anglii, gdzie pewnie 3:0 ograło Bristol Rovers.

Forma Brighton

Brighton to odwrotność Ipswich. „Mewy” dobrze zaczęły sezon, ale ostatnie tygodnie kompletnie nie idą po ich myśli. Dość powiedzieć, że Brighton na ligowe zwycięstwo czeka już od ośmiu kolejek. W tym czasie „Mewy” zanotowały aż sześć remisów i dwie porażki. Sprawiło to, że straciły nieco kontakt z czołówką tabeli, ale po 20. rozegranych kolejkach wciąż nie ma tragedii, gdyż do strefy europejskich pucharów tracą sześć oczek. W ostatniej serii spotkań Brighton zremisowało 1:1 z Arsenalem, a wcześniej 2:2 z Aston Villą. Takie wyniki oraz ogranie przed kilkoma dniami 4:0 Norwich w Pucharze Anglii pozwalają z optymizmem spoglądać na nadchodzące starcie.

Przewidywane składy Ipswich – Brighton

Ipswich: Walton – O’Shea, Woolfenden, Greaves – Johson, Morsy, Cajuste, Davis – Broadhead, Szmodics – Delap

Walton – O’Shea, Woolfenden, Greaves – Johson, Morsy, Cajuste, Davis – Broadhead, Szmodics – Delap Brighton: Verbruggen – Veltman, van Hecke, Igor, Estupinan – Baleba, Ayari – Gruda, O’Riley, Adingra – Joao Pedro

Sędzia w spotkaniu Ipswich – Brighton

Czwartkowy mecz poprowadzi Tony Harrington. Dla tego arbitra będzie to 12 spotkanie w trwającej kampanii Premier League. Do tej pory pokazał 42 żółte i 3 czerwone kartki. Podyktował także trzy rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Ipswich – Brighton?

Transmisja na żywo pojawi się na platformie Viaplay.

Statystyki na typy bukmacherskie Ipswich – Brighton

Ipswich strzeliło powyżej 1,5 bramki w trzech ostatnich meczach

Ipswich wygrało u siebie tylko 1 z 10 ostatnich pojedynków w Premier League

Brighton nie wygrało w Premier League od ośmiu meczów

Brighton strzeliło gola w 9 z 10 ostatnich spotkań w Premier League

Trzy ostatnie bezpośrednie konfrontacje Ipswich i Brighton kończyły się remisem

Tylko w jednym z pięciu ostatnich bezpośrednich starć padło powyżej 2,5 gola

Typowanie wyniku meczu Ipswich vs Brighton

Sądzę, że żadna drużyna nie zadowoli się remisem i zarówno Ipswich, jak i Brighton będą dążyły do tego, aby zgarnąć pełną pulę. Ostatnie trzy bezpośrednie mecze kończyły się remisami, więc wreszcie ta seria musi zostać przerwana. Proponuje typy 12, a więc podwójna szansa po kursie 1.28. Taką ofertę znajdziesz u bukmachera STS. Mnożnik nie jest najwyższy, więc warto wrzucić go na kupon akumulowany.

