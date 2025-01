Pobili Dortmund, teraz pobili też rekord transferowy

Holstein Kiel jeszcze do niedawna był mało znanym klubem na piłkarskim świecie, jednakże po niedawnym meczu z Borussią Dortmund, który zakończył się niespodziewanym pogromem 4:2 i zwycięstwem beniaminka, piłkarze z Kolonii zyskali na popularności. Co więcej ostatnio klub z północy Niemiec postanowił przeprowadzić rekordowy transfer jak na swoje realia – szeregi „Bocianów” zasilił 22-letni John Tolkin, który ma na swoim koncie kilka występów w reprezentacji narodowej Stanów Zjednoczonych.

Pobili Dortmund, a teraz rekord transferowy!

W ostatniej kolejce niemieckiej Bundesligi, podopieczni Marcelo Rappa zaskoczyli cały piłkarski świat – beniaminek z północy Niemiec nie tylko ośmieszył, ale i również upokorzył Borussię Dortmund, pokonując ich na własnym podwórku aż 4:2. Co prawda BVB było blisko zdobycia punktu w tym spotkaniu, ale Holstein Kiel nie dało za wygraną i dowiozło trzy punkty do samego końca – tak zwaną wisienką na torcie było trafienie Fiete Arpa w doliczonym czasie gry, kiedy dortmundczycy starali się jeszcze ostatnim tchem doprowadzić do wyrównania.

https://twitter.com/Holstein_Kiel/status/1879254170370498651

Po tym jak Holstein Kiel pobiło ostatnio Borussię Dortmund w rozgrywkach ligowych, kilończycy postanowili pobić również swój rekord transferowy! W ramach zimowego okienka transferowego do zespołu prowadzonego przez Rappa został sprowadzony reprezentant Stanów Zjednoczonych, a będąc dokładniejszym John Tolkin, który do tej pory występował w klubie Major League Soccer, New York Red Bulls. Amerykanin został sprowadzony za sumę trzech milionów euro, co jak na realia klubu z północy Niemiec, jest bardzo wysoką kwotą.

− Dzięki Johnowi Tolkinowi udało nam się pozyskać doświadczonego zawodnika na lewą flankę, pomimo jego wieku. Dzięki swoim cechom i umiejętnościom piłkarskim idealnie pasuje do naszego profilu wymagań na lewej obronie. Jesteśmy przekonani, że szybko się u nas zaaklimatyzuje i zintegruje z drużyną – powiedział zachwycony Carsten Wehlmann, dyrektor zarządzający ds. sportu w Holstein Kiel.

Do tej pory rekordem klubu był transfer Armina Gigovica, który trafił do Kilonii z Rostowa za sumę 1,8 mln euro w letnim okienku transferowym. W tym samym czasie do Holstein za milion euro trafił jeszcze Magnus Knudsen (również z Rostowa). Jak z kolei prezentuje się TOP 5 najwyższych transferów w historii popularnych „Bocianów”?

TOP 5 transferów Holstein Kiel:

John Tolkin – 3 mln euro. Armin Gigovic – 1,8 mln euro. Magnus Knudsen – 1,0 mln euro. Benedikt Pichler – 1,0 mln euro. Jae-sung Lee – 900 tys. Euro.

Kim jest John Tolkin?

22-latek swoje piłkarskie szkolenie odbył w akademii New York Red Bulls, zaś w 2020 roku został włączony do pierwszej drużyny i rozpoczął swoją przygodę z Major League Soccer, gdzie rozegrał w sumie 135 spotkań. John Tolkin zadebiutował w reprezentacji USA w styczniu 2023 roku i był częścią drużyny na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zeszłego lata.

− Niemiecka Bundesliga to jedna z najlepszych lig i będzie dla mnie wielkim wyzwaniem, na które naprawdę czekam. Moim celem jest jak najszybsze przybycie tutaj i poznanie drużyny, aby móc odegrać swoją rolę w udanej drugiej połowie sezonu – skomentował John Tolkin po transferze do KSV.

fot. screen YouTube/Holstein Kiel