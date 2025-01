Nagi Patryk Klimala gonił przestępcę z nożem!

Patryk Klimala okazał się kompletnym niewypałem Śląska Wrocław. W tej chwili gra w australijskim Sydney FC, gdzie został wypożyczony. Zanim jednak trafił on do wrocławskiego klubu, przez rok miał okazję grać w izraelskim Hapoelu Beer Szewa. Niedawno w rozmowie z „GiveMeSport” polski zawodnik zdradził, że po tym jak został okradziony w swoim domu, postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość, zabrał nóż i… pobiegł za sprawcą!

Patryk Klimala może pochwalić się bardzo bogatym CV w swojej piłkarskiej karierze. Polak grał już dla wielu klubów i zwiedził już kilka krajów – w tym Szkocję, Izrael, Stany Zjednoczone oraz Australię, gdzie obecnie występuje w Sydney FC w ramach rocznego wypożyczenia ze Śląska Wrocław. Zanim jednak 26-latek wrócił do Polski po swojej kilkuletniej międzynarodowej przygodzie, grał w izraelskim Hapoelu Beer Szewa. Rok temu na łamach „TVP Sport” opowiadał, że alarmy budziły go o 5:30 rano. Widział, jak odłamki bomby spadają na galerię naprzeciwko domu, więc postanowił uciec.

Okazuje się, że… to nie cały dramat, który przeżył w Izraelu. Niedawno zdradził on w rozmowie z dziennikarzem „GiveMeSport”, że mieszkając na Bliskim Wschodzie przeżył wielki koszmar, albowiem już drugiej nocy swojego pobytu w nowym kraju został okradziony! Klimala nie chciał jednak pozostać bierny i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego też zabrał nóż i chciał dogonić sprawcę, zupełnie nagi…

Drugiej nocy, kiedy tam byłem, w ogóle nie spałem z powodu różnicy czasu. W pewnej chwili usłyszałem jakieś dźwięki – jakby ktoś sforsował moje drzwi. Nie zareagowałem, pomyślałem, że to może ktoś na zewnątrz. Potem usłyszałem, jak otwierają się drzwi balkonowe. Otworzyłem drzwi, żeby zajrzeć do salonu i zobaczyłem mężczyznę w czarnej masce i czarnym ubraniu. Facet kradnie moje rzeczy. Moje zegarki, obrączkę, portfel, wszystko, co mógł zabrać, ukradł. Wcześniej przecinałem sznurówki w butach. Zawsze to robię z nowymi butami, ale miałem nóż obok łóżka. Podniosłem więc nóż i pobiegłem za nim.

Jeśli ktoś zna Izrael, to ulice są małe. Jeśli nie znasz okolicy, nie masz możliwości złapania faceta. Pobiegłem za nim i nie złapałem go. Zabawna rzecz – człowieku, dziwnie jest mówić zabawna – ale biegłem za nim zupełnie nagi. Cztery lub pięć minut zajęło mi wymyślenie, jak wrócić do domu, ponieważ był nowy. Zadzwoniłem na policję. Prezes klubu w ogóle ze mną o tym nie rozmawiała. Musiałem usłyszeć od niej, że przejmuje się sytuacją, że jest jej przykro, że to się stało. To wszystko.