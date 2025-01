Radamel Falcao odchodzi z klubu swojego dzieciństwa

W czerwcu świat obiegła informacja, że doskonały napastnik – Radamel Falcao – podpisał kontrakt z Millonarios FC, klubu w którego drużynach młodzieżowych grał jako dziecko lecz nigdy nie było mu dane zaistnieć w seniorskiej drużynie. Po kilku miesiącach okazało się, że 38-letni napastnik odejdzie z klubu swoich marzeń z przyczyn niezależnych od niego. Kolumbijczyk nie zamierza jednak kończyć kariery piłkarskiej.

Radamel Falcao szuka klubu

Były gwiazdor FC Porto, Atletico Madryt czy AS Monaco do Kolumbii wrócił po tym jak wygasła jego umowa z Rayo Vallecano. W hiszpańskim klubie Radamel Falcao występował od 2021 roku. W ostatnich miesiącach nie był już tak ważnym zawodnikiem, przez większość sezonu pełniąc rolę rezerwowego.

Radamel Falcao miał o wiele lepsze finansowo oferty niż ta z ligi kolumbijskiej. Mimo to zdecydował się przyjąć warunki Millonarios FC i spełnić swoje dziecięce marzenie. To jeden z najbardziej utytułowanych klubów w kraju, w 2023 roku sięgnął po ostatnie mistrzostwo Kolumbii. Powrót do kraju był całkiem udany, mimo, że napastnik stracił kilka spotkań z powodu urazu łydki. W związku z tym rozegrał tylko 16 spotkań, w których strzelił pięć goli. Dorobku nie powiększy, gdyż nie porozumiał się w sprawach rezydencji podatkowej.

– Możliwość powrotu z rodziną do Kolumbii, możliwość zamieszkania moich dzieci w kraju, w którym wszystko się zaczęło, oraz spełnienie mojego marzenia o grze dla Millonarios to jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka przydarzyła mi się w życiu. Dziękuję wszystkim moim kolegom z drużyny, menadżerom, wszystkim, którzy są częścią klubu i dzięki kibicom, którzy pomimo przeciwności losu byli zawsze tam. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy na każdym stadionie sprawili, że poczułem tyle miłości, mimo że nosiłem inną koszulkę. To już 6 miesięcy, które zostaną wytatuowane na mojej duszy. – napisał Radamel Falcao.

Kolumbijczyk nie zamierza jednak kończyć kariery. Nie nastawia się jednak na powrót do Europy, gdzie reprezentował barwy FC Porto, Atletico Madryt, AS Monaco, Manchesteru United, Chelsea, Galatasaray i Rayo Vallecano. Hiszpańskojęzyczni dziennikarze sugerują, że 38-letni napastnik najprawdopodobniej obierze kierunek na północ i przeniesie się do Major Soccer League.

fot. screen YouTube/Win Sports