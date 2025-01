Koszmarne dni Bayernu. Potwierdzona kontuzja i absencja Daviesa

Dla Bayernu Monachium środowy wieczór w Lidze Mistrzów z pewnością nie zostanie zapamiętany dobrze… Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego ośmieszył się z Feyenoordem i poległ 0:3. Jakby tego było mało, to kontuzji jeszcze w pierwszej części meczu nabawił się ważny piłkarz. Potwierdził to klub w oficjalnym komunikacie.

Dwa ciosy dla Bayernu

Bayern nie będzie wspominał dobrze niedawnego wieczoru w Lidze Mistrzów. Choć był stawiany w roli murowanych faworytów, to poniósł klęskę z pogrążonym w kryzysie Feyenoordem, który potrzebował zaledwie trzech okazji bramkowych, aby pokonać zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego 3:0. Katem bawarskiego klubu okazał się Santiago Gimenez, który zdobył dwie bramki i najpewniej pogrążył nadzieje „Bawarczyków” na awans do fazy pucharowej z pierwszej ósemki. Na listę strzelców wpisał się też Ayase Ueda.

Jakby nieszczęść dla Bayernu było mało, to jeszcze w końcowej części pierwszej połowy na De Kuip w Rotterdamie boisko był zmuszony opuścić Alphonso Davies, który nabawił się kontuzji przy jednym z pojedynków z rywalem. Kiedy opuścił murawę, to za moment zrobiło się już 0:2, ponieważ zmiennik Daviesa, Raphael Guerreiro, popełnił duży błąd. Podczas pomeczowej konferencji prasowej głos w sprawie absencji Kanadyjczyka i stopnia jego urazu zabrał trener Vincent Kompany, który zaznaczył, że mogło dojść do naderwania włókna mięśniowego.

− Na pierwszy rzut oka to mogło być naderwanie włókna mięśniowego, ale być może jesteśmy w błędzie. To równie dobrze może być coś innego. Szczerze mówiąc, nie rozmawiałem jeszcze z naszym działem medycznym na temat kontuzji Phonziego i tego, co mu się dokładnie stało. Wkrótce będziemy wiedzieć więcej co dalej – powiedział trener Bayernu Vincent Kompany w rozmowie z dziennikarzami.

Z pierwszych prognoz wynikało, że defensor może wypaść nawet na cztery tygodnie – na pewno opuści on szlagierowy i niezwykle ważny mecz ligowy z Bayerem 04 Leverkusen, który zaplanowano na 15 lutego w Monachium. To, że Davies nie zagra z „Aptekarzami” potwierdził już klub w oficjalnym komunikacie. Pojawiła się tam także informacja o odniesionej kontuzji, którą jest naciągnięcie mięśnia w lewym ścięgnie udowym.

Nadchodzące mecze

Bayern nie powiadomił jednak, jak długa pauza czeka obrońcę. „Abendzeitung” prognozuje, że zabraknie go także w meczu ze Slovanem Bratysława, który zadecyduje o tym, czy Bayern wyląduje w TOP 8 i uniknie dodatkowego dwumeczu. To duża strata, bo Davies gra zwykle po 90 minut. Tylko Kimmich, Kim oraz Upamecano mają na koncie więcej minut, co podkreśla, że jest to bardzo ważny gracz dla Vincenta Kompany’ego.

Davies wkrótce z nową umową

Podczas gdy Davies będzie zmuszony zrobić sobie przerwę od gry w piłkę na kilka tygodni, to lada dzień powinien on złożyć podpis pod nowym kontraktem – z licznych źródeł płyną informację, że wszystkie zaangażowane strony osiągnęły pełne porozumienie i ogłoszenie nowej umowy, która ma obowiązywać do końca czerwca 2030 roku jest kwestią dni. Była to bardzo długa i męcząca saga. Davies jedną nogą był już w Realu Madryt, gdzie chciał występować od lata.

Fot. PressFocus