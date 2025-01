Kotwica wkrótce z nowym napastnikiem. Strzelał Legii w Europie

Kotwica Kołobrzeg w ostatnim czasie jest na ustach całej piłkarskiej Polski i nie jest to zasługa dobrej postawy na boisku, a sporego zamieszania wokół klubu. Nadmorską drużynę opuściło już wielu graczy, doszło także do zmiany trenera. PZPN musiał też zawiesić klubowi licencję na grę na zapleczu Ekstraklasy. Jak informuje Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki” Kotwica ma związać się umową z białoruskim napastnikiem z doświadczeniem w europejskich pucharach.

Kotwica pozyska napastnika? Musi czekać na zdjęcie zakazu

Nowym napastnikiem pierwszoligowca ma zostać 28-letni Usevalad Sadovski. Białorusin od trzech lat występował w kazachskim zespole Ordabasy Szymkent. W pamięć polskim kibicom mógł zapaść latem 2023, kiedy jego klub w eliminacjach Ligi Konferencji mierzył się z warszawską Legią.

Zarówno w meczu przed własną publicznością, jak i przy Łazienkowskiej wpisał się on na listę strzelców. To okazało się jednak niewystarczające i to drużyna Kosty Runjaicia przeszła do następnej rundy. Łącznie w barwach dotychczasowej ekipy wystąpił w 85 spotkaniach, zdobył 16 bramek i zaliczył cztery asysty.

Przed wyjazdem do Azji reprezentował rodzime kluby. Grał w takich zespołach jak Energietyk-BGU, Ruch Brześć i Dynamo Brześć. Najbardziej skuteczny był w barwach pierwszej ekipy. Podczas 88 występów strzelił aż 40 goli.

Według informacji Samuela Szczygielskiego z portalu „Meczyki” piłkarz po południu był już w drodze na testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Na przeszkodzie może stanąć jedynie kwestia zakazu transferowego, jakim objęta jest Kotwica. Póki co klub musi walczyć, by został on zdjęty.

Klub pozbawiony gwiazd. Na problemach w Kołobrzegu skorzystał Radomiak

Sadovski będzie miał przede wszystkim za zadanie zastąpić Jonathana Juniora. Brazylijczyk błyszczał w pierwszej lidze, jednak i tak to było za mało, żeby otrzymywał należne wynagrodzenei. Rozwiązał kontrakt i po zawirowaniach dołączył do Radomiaka Radom. Nie był to jedyny taki przypadek.

Kotwica w swoich szeregach nie ma już także Zvonimira Petrovicia i Olafa Nowaka. Duża część zawodników ma zamiar pójść podobną drogą i znaleźć sobie nowe kluby. Norbert Skórzewski podawał, że w tym gronie znajdują się Tomasz Wełna, Łukasz Kosakiewicz czy Filipe Oliveira.

Kotwica w ostatnim czasie rozstała się także z trenerem Ryszardem Tarasiewiczem. Jego miejsce zajął Piotr Tworek znany przede wszystkim z wprowadzenia Warty Poznań do Ekstraklasy – to też były szkoleniowiec klubu z Kołobrzegu. Także Norbert Skórzewski informował, że wkrótce może też zmienić się właściciel klubu. Szeroko krytykowany Adam Dzik szuka bowiem nowego inwestora.

Co zaskakujące, mimo dużych problemów finansowych, 15. ekipa Betclic 1. Ligi ma wybrać się na obóz przygotowawczy do tureckiego Belek. Nowa drużyna Piotra Tworka po rundzie jesiennej zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce nad strefą spadkową z dorobkiem 17 punktów, czyli tylko jeden mniej niż plasujący się lokatę niżej Chrobry Głogów.

Były szkoleniowiec Śląska Wrocław w nowej roli zadebiutuje 15 lutego w starciu przed własną publicznością ze Stalą Stalowa Wola. Tydzień później w meczu wyjazdowym zmierzy się ze Stalą Rzeszów.

