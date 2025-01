Czołowy strzelec Premier League z nowym kontraktem

Największa rewelacja tego sezonu Premier League – Nottingham Forest poinformowało o przedłużeniu kontraktu z Chrisem Woodem. Największa gwiazda dwukrotnego triumfatora Pucharu Europy podpisała nową umowę, która obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku. Nowozelandczyk z dorobkiem 14 bramek jest czwartym najlepszym strzelcem w tym sezonie angielskiej ekstraklasy.

Gwiazda tego sezonu Premier League

Już pod koniec października ubiegłego roku angielskie media zaczęły informować o rozpoczęciu przez Nottingham negocjacji z Chrisem Woodem ws. przedłużenia kontraktu, o czym zresztą na naszej stronie powstał artykuł. W tamtym momencie Forest zajmowało siódme miejsce w tabeli Premier League, a Nowozelandczyk był autorem 7 z 11 ligowych bramek zespołu Nuno Espirito Santo.

Przez kolejne trzy miesiące dorobek strzelecki Wooda się podwoił, a do tego dorzucił dwie asysty. Forest zaś rozgościło się w strefie premiowanej grą w Lidze Mistrzów. Z 14 bramkami na koncie jest czwartym najlepszym strzelcem tego sezonu Premier League – ex aequo z Cole’m Palmerem.

Jego trafienie na 3:0 w ostatnim ligowym meczu z Southampton sprawiło, że wyrównał swój najlepszy dorobek strzelecki w Premier League. Wcześniej tylko raz zdobył 14 bramek w angielskiej ekstraklasie – w sezonie 2019/20 w barwach Burnley. Bezpośrednio dzięki jego bramkom Forest zdobyło w tym sezonie 15 punktów więcej. W innym wypadku zajmowaliby dopiero 11. miejsce w tabeli.

https://twitter.com/NFFC/status/1881111004832035254

Wood na dłużej w Nottingham

Kontrakt Nowozelandczyka z Nottingham wygasał wraz z końcem tego sezonu, więc teoretycznie od 1 stycznia mógł rozpocząć negocjacje z dowolnym klubem. Jednak rozmowy ws. przedłużenia jego umowy z Forest po trzech miesiącach zakończyły się pozytywnie. 33-latek będzie występował w zespole z City Ground jeszcze przynajmniej do czerwca 2027 roku.

– Odkąd tu przyszedłem widziałem ambicje. Gdy rozmawiałem z właścicielem i jego rodziną o tym, gdzie chcą, by ten klub się znalazł, to było jasne, że mają duże ambicje i marzenia. Wspiera [Marinakis] klub od lat, nawet zanim awansował do Premier League, co jest wspaniałe, a zespół rozwija się w odpowiednim kierunku – powiedział Wood o właścicielu Nottingham Evangelosie Marinakisie.

https://twitter.com/NFFC/status/1882503570806681731

– Spisuje się u nas świetnie. Oprócz strzelania goli cechuje się wszystkim, czym powinien zawodnik w tej koszulce – ciężką pracą, duchem walki i zwycięstwa oraz by nigdy się nie poddawać. Jest dla nas wzorem do naśladowania, za co mu się odwdzięczamy – mówił Marinakis.

– Nie mogę się doczekać przyszłości. Ten klub ma ogromny potencjał, by dalej się rozwijać i chcę być tego częścią. Nie jestem w stanie odpowiednio podziękować fanom. Zawsze przychodzą nas wspierać i zawsze wstawiają się za drużyną, i za mną. To zaszczyt występować przed nimi. Razem spędzimy kolejne lata – dodał Wood w rozmowie z mediami klubowymi.

https://twitter.com/NFFC/status/1882506094289047995

Od czasu naszego tekstu sprzed trzech miesięcy o rozpoczęciu negocjacji z Woodem ws. przedłużenia kontraktu Nottingham jest ex aequo z Liverpoolem najlepiej punktującą drużyną w Premier League. W międzyczasie ograli Manchester United, Aston Villę czy Tottenham, a wcześniej wymieniona ekipa „The Reds”zanotowała z nimi raptem jeden punkt – domową porażkę oraz wyjazdowy remis.

Z dorobkiem 44 punktów Forest zamykają ligowe podium i mają aż sześć punktów przewagi nad piątym miejscem w tabeli. Mają więc ogromną szansę na pierwszy w erze Ligi Mistrzów awans do najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek. Ostatni raz klub z City Ground grał w kontynentalnych pucharach ponad 30 lat temu.

Fot. PressFocus