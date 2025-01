Wreszcie stał się liderem Brentfordu – teraz podpisał nową umowę

Brentford z powodzeniem radzi sobie w ostatnich sezonach i zakotwiczyło w rozgrywkach Premier League. Ekipa grająca na Brentford Community Stadium w Londynie od dekady szuka zawodników poprzez dopasowanie ich zaletami do reszty partnerów z drużyny, w przeciwieństwie do szukania konkretnych nazwisk. Jednym z najbardziej znanych piłkarzy londyńskiego zespołu jest była gwiazda Sampdorii, Mikkel Damsgaard. Gwiazda EURO 2020 zostaje na dłużej w klubie.

Brentford przedłuża współpracę z kluczowym zawodnikiem

Mikkel Damsgaard trafił do Brentfordu z Sampdorii. Klub z Ligurii otrzymał latem 2022 roku za bardzo zdolny duński talent 15 milionów euro. W swoim czasie był on jednym z dwóch obok Antonio Candrevy piłkarzy, stanowiących o sile napędowej ataków klubu ze Stadio Marassi.

Duński atakujący przez ponad dwa lata czekał na bramkę w meczu Premier League, ale w aktualnej kampanii jest jednym z liderów londyńskiego klubu. Klub zdecydował, że zasłużył tym samym na nową umowę, którą właśnie podpisał. Ta potrwa do czerwca 2030 roku. Jest w niej zawarta opcja przedłużenia o jeszcze jeden rok.

W klubie ze stolicy Anglii, Damsgaard rozegrał 71 spotkań ligowych, w których zanotował dwa trafienia i dziewięć ostatnich podań. Dwa trafienia i cztery asysty to z kolei jego dorobek w 46 meczach Serie A, do której trafił w 2020 roku z Nordsjaelland.

Duńczyk zagrał w swojej kadrze narodowej 32 spotkania i zanotował cztery trafienia – wszystkie w 2021 roku, z czego dwa na mistrzostwach Europy. To on był autorem jedynego gola z rzutu wolnego – w półfinale z Anglią na Wembley. Był to jego ostatni gol w karierze przez ponad trzy lata – trafił on bowiem dopiero w meczu EFL Cup z Leyton Orient 17 września 2024 roku (po trzech latach, dwóch miesiącach i 10 dniach). Damsgaard był częścią kadry duńskiej na dwóch turniejach EURO oraz na MŚ 2022.

Brentford zajmuje aktualnie 11. miejsce w tabeli ligowej Premier League. Podopieczni Thomasa Franka zgromadzili do tej pory 28 oczek. W tym sezonie zdążyli już wywalczyć remis z Manchesterem City, a także pokonać świetne w tym sezonie drużyny Bournemouth oraz Newcastle United. Popularne „Pszczoły” bliżej są punktowo co ciekawe strefy europejskich pucharów (10 oczek do ww. Newcastle) niż strefy spadkowej (12 punktów nad Ipswich). Kolejne spotkanie zagrają na Selhurst Park z Crystal Palace.

Fot. PressFocus