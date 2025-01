Gwiazdor reprezentacji Finlandii wrócił do korzeni

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy reprezentacji Finlandii w XXI wieku. Choć nie osiągnął statusu legendy na miarę Jari Litmanena, wciąż prezentuje wysoki poziom gry. 34-letni napastnik Teemu Pukki wraca do swoich korzeni. Podpisał już oficjalnie kontrakt z HJK Helsinki – klubem, w którym rozpoczynał swoją karierę.

Teemu Pukki wraca do Helsinek

Teemu Pukki to w ostatnich latach jeden z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów Finlandii, piłkarz, który błyszczał na boiskach w Premier League czy Championship. Teraz wraca do korzeni, by kontynuować swoją karierę. 34-latek został właśnie ogłoszony nowym zawodnikiem HJK Helsinki, z którym to podpisał dwuletni kontrakt.

Pukki wraca do klubu, w którym to tak naprawdę wszystko się zaczęło. Choć jako junior występował jeszcze w FC KTP oraz co ciekawe w Sevilli, to jednak w stolicy Finlandii wypłynął na szerokie wody. Do HJK trafił w 2010 roku z juniorów Sevilli za 800 tysięcy euro. Rozegrał tam tylko półtora sezonu, w którym wykręcił niesamowite liczby. 33 mecze – 18 bramek i 10 asyst. Takie liczby znacznie przyczyniły się do wywalczenia dwóch mistrzostw Finlandii.

Wydawało się, że zrobi karierę w wielkich klubach. Po tym, gdy wyruszył za granicę, to występował w zespołach z niższej półki. Najpierw przeżył udaną przygodę z Schalke 04, po czym próbował się wybić w Celtiku, w którym zdobył mistrzostwo Szkocji. Tam mimo tego nie szło mu najlepiej, więc postanowił wrócić do Skandynawii, broniąc barw Brøndby IF, z którym zdobył Puchar Danii.

Jeden z najlepszych okresów z życia Pukkiego to pięć lat gry dla Norwich City. Z tym klubem jest najbardziej kojarzony. W latach 2018-2023 dwukrotnie doświadczył awansu do Premier League, ale także tyle samo spadków. W debiutanckiej kampanii na Carrow Road zdobył koronę króla strzelców Championship. W sumie dla „Kanarków” rozegrał 210 meczów, w których zanotował 88 bramek i 29 asyst. Po odejściu z Anglii Teemu Pukki spróbował jeszcze swoich sił w występującej w MLS Minnesocie. To stamtąd właśnie postanowił powrócić do HJK Helsinki.

Gwiazdor reprezentacji Finlandii

Teemu Pukki wciąż dumnie reprezentuje Finlandię na arenie międzynarodowej. W kadrze zadebiutował w 2009 roku w towarzyskim meczu przeciwko Japonii, mając zaledwie 18 lat. Początkowo nie był pierwszym wyborem poszczególnych selekcjonerów. Z czasem jednak poznano się na jego wartości. Do tej pory rozegrał 127 meczów, w których strzelił 42 gole i zanotował 16 asyst.

34-latek miał też zaszczyt zagrać na EURO 2020. Tam jednak jemu, jak i reszcie zespołu nie poszło najlepiej. „Suomi” odpadli z turnieju po fazie grupowej, mimo iż wygrali mecz na otwarcie z Danią 1:0. Sam Pukki nie zanotował na tym turnieju gola ani asysty. Miał jednak znaczny wkład w historyczny pierwszy awans na mistrzostwa. W samych kwalifikacjach strzelił 10 goli, co czyniło go czwartym najlepszym strzelcem. Lepsi okazali się od niego tylko Cristiano Ronaldo, Eraz Zahavi oraz Harry Kane.

fot. PressFocus