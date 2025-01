Radja Nainggolan zaliczył spektakularny powrót do Europy

Radja Nainggolan mógł dla wielu stać się już piłkarzem zapomnianym. Tymczasem 36-latek kilka dni temu wrócił do Europy, konkretniej do drugoligowego belgijskiego KSC Lokeren, a więc klubu, którego legendą jest Włodzimierz Lubański. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to… jak były gracz wielu klubów z Serie A przywitał się z nowymi kibicami. Strzelił niecodziennego gola, choć takie zdarzają się ostatnio dużo częściej.

Niecodzienny debiut

Radja Nainggolan dopiero co w tym okienku powrócił do Belgii, by kontynuować swoją karierę w drugoligowym KSC Lokeren. Nie minęła chwila i były zawodnik wielu klubów z Serie A zaliczył spektakularny debiut. Jego Lokeren grało u siebie mecz ligowy z Lierse. Od 56. minuty to goście prowadzili 1:0 za sprawą gola Ousmane Sowa. Do głosu doszedł wspomniany Radja Nainggolan. Kilka chwil po tym, jak pojawił się na placu, podszedł do rzutu rożnego. Wykonał go na tyle precyzyjnie, że bezpośrednio wpakował piłkę do siatki. Ten spektakularny gol zapewnił jego nowej drużynie remis 1:1.

Radja Nainggolan mimo 36 lat na karku wciąż pokazuje, że może dać wiele klubowi. Takie akcje sprawiają, że również marketing klubu Lokeren zyska. Raczej trudno będzie wywalczyć mu awans do ekstraklasy. Na ten moment podopieczni Hansa Cornelisa zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli drugiej ligi. Do będącego na miejscu szóstym Beveren tracą aż dziewięć punktów. To szóste miejsce dawałoby szansę na grę w play-offach. Dwie pierwsze drużyny bezpośrednio awansują.

Radja Nainggolan – była gwiazda Serie A

Radja Nainggolan przez lata dał się zapamiętać jako gwiazda wielu klubów z Włoch. Zaczynał jako wychowanek występującej w Serie B Piacenzy Calcio. Później było Cagliari Calcio. Następnie AS Roma. To właśnie w tym klubie grał najlepszy futbol. Przez pięć lat rozegrał dla rzymian łącznie 203 spotkania, zdobył 33 bramki i zaliczył 28 asyst. Był pitbullem środka pola. W sezonie 2016/17 został wybrany najlepszym piłkarzem zespołu. Czterokrotnie z rzędu był też wybierany do najlepszej jedenastki sezonu przez ligę.

Po opuszczeniu Rzymu Radja Nainggolan zaczął stopniowo tracić swoją pozycję w piłkarskiej hierarchii. Miał nieudane trzy lata w Interze, po których nastąpił powrót do Cagliari. Próbował jeszcze swoich sił w Antwerpii i SPAL, jednak w 2023 roku zdecydował się na wyjazd do Indonezji, gdzie dołączył do Bhayangkara FC. To nie był dobry wybór, bo klub ten wraz z 36-latkiem spadł do drugiej ligi. Wówczas wielu przewidywało, że zakończy tam karierę. Nainggolan jednak zaskoczył wszystkich, wracając do Europy z impetem.

Radja Nainggolan nigdy nie był w kadrze wirtuozem, jak chociażby Kevin De Bruyne, ale dużo dawał swoją fizycznością i walecznością. Dla „Czerwonych-Diabłów” rozegrał 30 meczów, w których zdobył sześć bramek. Był członkiem kadry na EURO 2016. Belgowie wówczas odpadli w ćwierćfinale, przegrywając sensacyjnie 1:3 z Walią. Nainggolan strzelił nawet w tamtym meczu gola. Był to przepiękny strzał z dystansu.

Skandalista

Nainggolan był też oprócz tego obiektem skandali. A to regularnie spóźniał się na treningi AS Romy i został w końcu za to zawieszony. Media w 2017 roku informowały, że jechał po pijanemu i zabrano mu prawo jazdy na co on odpowiedział… wymownym gestem – wstawił zdjęcie z dokumentem w ustach i zasłoniętymi oczami. Dodał, że był wówczas pasażerem.

W 2022 roku już jednak został aresztowany przez policję za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i korzystanie z wygasłego prawa jazdy. Korzystał z życia, imprezował. Często nagrywano go pod wpływem alkoholu, jak choćby podczas sylwestrowej zabawy, gdzie po procentach grał w padla i dość mocno przeklinał. Raz – podczas siedzenia na ławce w Royal Antwerp przed spotkaniem – jak gdyby nigdy nic zapalił sobie papierosa-elektryka. Klub belgijski kilka tygodni później rozwiązał z nim umowę za porozumieniem stron.

