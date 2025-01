Jagiellonia zabezpiecza środek obrony uczestnikiem mundialu

Jagiellonia Białystok znalazła następcę dla Adriana Diegueza. Hiszpan musiał przedwcześnie zakończyć obóz przygotowawczy w Turcji z powodu uszkodzenia więzadeł pobocznych. Przeszedł już zabieg, jednak czeka go dłuższa rehabilitacja. Władze klubu nie czekały zbyt długo i postanowiły uzupełnić lukę po swoim kluczowym stoperze. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”, nowym środkowym obrońcą mistrza Polski zostanie 25-letni zawodnik włoskiego Udinese.

Jagiellonia znalazła obrońcę we Włoszech. Prowadził go były trener Legii

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki” do Białegostoku przeniesie się Enzo Ebosse. Jagiellonia ma z nim podpisać półroczny kontrakt. Kameruńczyk swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce stawiał we francuskim Lens. W obecnej drużynie Przemysława Frankowskiego wielkiej kariery nie zrobił. W ciągu dwóch sezonów tylko dwa razy pojawiał się na boiskach jeszcze wówczas w Ligue 2. Grał dużo w tej drużynie, ale w… rezerwach.

W poszukiwaniu regularnej gry przeniósł się do Le Mans – także do Ligue 2. Tam spędził zaledwie rok, podczas którego uzbierał znacznie więcej minut i łącznie wystąpił w 16 spotkaniach. Następną ekipą, która skusiła się na usługi Ebosse było Angers. W stolicy starożytnej Andegawenii (tak, to stamtąd pochodziła polska królowa Jadwiga) też zbyt długo nie pozostał. Debiutanckie rozgrywki w nowych barwach były dla niego kompletnie nieudane. Dopiero w drugich jego rola znacząco się poprawiła i stał się podstawowym zawodnikiem. Wzrost jego dyspozycji wykorzystało włoskie Udinese.

Debiutancki sezon po zmianie kraju był dla niego dosyć udany. Kameruńczyk 20 razy wybiegał na boiska Serie A w sezonie 2022/23. Z czasem zaczęły się problemy. Stracił miejsce w składzie, wchodził na ogony, a potem w lutym 2023… zerwał więzadła. Liczba jego spotkań w Serie A mogłaby być większa. Przez ostatnie półtora roku nie uzbierał nawet 100 minut. Obecnie nie miał praktycznie żadnego zaufania od swojego trenera Kosty Runjaicia. Doskonale znanego polskim kibicom z pracy w Pogoni Szczecin i Legii Warszawa.

Co ciekawe, Ebosse to trzykrotny reprezentant Kamerunu, jednak jeden mecz jest szczególny. Zagrał pełne spotkanie na mistrzostwach świata w Katarze z Brazylią. Starcie zakończyło się sensacyjnym wynikiem 1:0 dla reprezentacji z Afryki. Końcowo to i tak nic nie dało, bo Afrykańczycy swoją przygodę zakończyli na fazie grupowej tego Mundialu.

To nie pierwszy nabytek tej zimy

W Białymstoku podczas tego okienka transferowego na nudę zdecydowanie nie można narzekać. Jagiellonia pożegnała się już z kilkoma zawodnikami. Nene odszedł do Chin, Jetmir Haliti do Czech, a Aurelien Nguiamba rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Enzo Ebosse będzie drugim transferem przychodzącym. Pierwszym był Niemiec, Leon Flach. To 23-letni środkowy pomocnik dotychczas występujący w Filadelfii Union z MLS. To był głośny transfer. Od razu stał się on piłkarzem z najdroższą wyceną na „Transfermarkt”.

Jagiellonia już wróciła do kraju po obozie przygotowawczym w Turcji. W sparingach okazała się lepsza od CSKA Sofii i Mariboru. Bułgarów pokonałą wyjątkowo efektownie, pakując im siedem goli. Bez rozstrzygnięcia zakończyły się z kolei pojedynki z Dinamem Zagrzeb i Partizanem Belgrad.

Drużyna Adriana Siemieńca rundę wiosenną zainauguruje przed własną publicznością starciem z Radomiakiem Radom, a tydzień później w meczu wyjazdowym zmierzy się ze Stalą Mielec, co będzie dla nich ostatnim sprawdzianem przed pojedynkiem z TSC Baćka Topola w 1/16 Ligi Konferencji. Problematyczna pozostawała także kwestia Pucharu Polski. Tu złożyła oficjalne pismo do PZPN-u, by dostać dzień odpoczynku więcej.

Fot. PressFocus