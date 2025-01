Puszcza ściąga duet zawodników. Jeden to były gracz Wisły Kraków

Puszcza, jak na swoje skromne możliwości słynie z ciekawych i przemyślanych transferów. Tomasz Tułacz dostaje dokładnie takich zawodników, jakich oczekuje i jacy pasują mu do koncepcji. Takim przykładem może być ostatnio pozyskany z Widzewa Łódź Antoni Klimek. Jak informuje Szymon Janczyk z portalu „Weszło”, klub z Niepołomic finalizuje następne transfery tej zimy. „Żubry” zasilą się nowym środkowym pomocnikiem i napastnikiem.

Puszcza wzmocni środek pola byłym zawodnikiem Wisły Kraków

30-letni Georgi Żukow ostanie dwa i pół roku spędził w chińskim Cangzhou. Wraz z fajerwerkami na sylwestra wygasł jego kontrakt i od tego czasu pozostaje bez klubu. Na boiskach Super Ligi łącznie wystąpił w 66 spotkaniach, strzelił dwa gole i zaliczył tyle samo asyst. Do Azji przeniósł się z Wisły Kraków. W Ekstraklasie występował od połowy sezonu 2019/20. Tutaj niezależnie od trenera pod jakim występował był ważnym zawodnikiem podstawowego składu.

Nie jest to typ, który dużo daje w ofensywie. Bardziej skupia się na ciężkiej pracy w środkowej części boiska. Gracz, który nie rzuca się w oczy, jednak jest bardzo ceniony przez trenerów, a już szczególnie przez Tomasza Tułacza. W barwach „Białej Gwiazdy” zagrał w 60 meczach i zdobył jedną bramkę w wyjazdowym starciu z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Dorzucił cztery ostatnie podania. Po jego odejściu krakowski zespół pół roku później spadł z Ekstraklasy.

Kazach piłkarskie szlify zbierał w Belgii, jednak ani w Beerschot, ani w Standardzie Liege nie zaistniał. Zrobił to dopiero po przejściu do rodzimego Kajratu Ałmaty, ale nie spotkał się w jednej ekipie z Jackiem Góralskim. Polski defensywny pomocnik występował tam w latach 2020-2022, natomiast Żukow odszedł do „Białej Gwiazdy” w zimowym okienku sezonu 2019/2020 i od razu trzy pierwsze mecze wygrał, grając w pierwszym składzie.

Właśnie w Kajracie pokazał swoje umiejętności, trafił do reprezentacji i zwrócił uwagę Wisły. Wcześniej ze średnim skutkiem próbował swoich sił w rosyjskim Uralu i holenderskiej Rodzie. Puszcza w jego osobie pozyskała nie pierwszego w swojej drużynie reprezentanta kraju. Na zgrupowania regularnie udaje się Artur Craciun z Mołdawii. Żukow w kadrze Kazachstanu rozegrał 21 spotkań. Po raz ostatni w narodowych barwach wystąpił w marcu 2022 roku.

Kosidis dostanie konkurenta. Będzie nim młody Białorusin

Według Szymona Janczyka Puszcza poza Żukowem pozyska także białoruskiego napastnika Hermana Barkouskiego. To 22-letni gracz Dynama Brześć. Ma za sobą bardzo udany sezon. W lokalnych rozgrywkach w 30 meczach strzelił 10 goli i zaliczył aż 15 asyst. Jest także po debiucie w kadrze narodowej. Wystąpił w czterech spotkaniach dywizji C Ligi Narodów. W drużynie Tomasza Tułacza o miejsce w składzie będzie walczył z równie skutecznym Michalisem Kosidisem.

„Żubry” mają za nowego snajpera zapłacić 150 tysięcy euro, co będzie po Romanie Jakubie drugim największym transferem w historii klubu. Puszcza po rundzie jesiennej z dorobkiem 18 punktów zajmuje 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Wiosnę zainauguruje meczem wyjazdowym z Górnikiem Zabrze, a tydzień później przed własną publicznością zmierzy się z Zagłębiem Lubin.

Co ciekawe, inaczej niż podczas poprzedniej przerwy zimowej Tomasz Tułacz zamiast do Skierniewic to zabrał swoich piłkarzy na obóz przygotowawczy do Turcji. W ostatnim sprawdzianie przed walką o punkty już w Polsce w meczu towarzyskim pokonali JKS Jarosław 1:0. Jedyną bramkę zdobył Jakub Stec.

