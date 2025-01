Zdobywca Złotej Piłki o krok od zwolnienia

Zdobywca Złotej Piłki z 1996 roku, czyli Matthias Sammer, od blisko siedmiu lat pracuje dla Borussii Dortmund w roli doradcy zarządu. Warto wspomnieć, że wcześniej pracował on w Bayernie, ale po „problemach zdrowotnych” postanowił on zrezygnować z roli kierownika sportowego po czterech latach. Niewykluczone jednak, że wkrótce Niemiec również pożegna się ze swoją pracą w Dortmundzie. Powodem jest jego praca… w telewizji.

Kariera zdobywcy Złotej Piłki

W historii niemieckiej piłki Matthias Sammer jest postrzegany jako jeden z największych – nie bez powodu w 1996 roku został on zdobywcą Złotej Piłki, pokonując w plebiscycie takie znakomitości futbolu jako chociażby Ronaldo Nazario, Alan Shearer, czy też Alessandro Del Piero. Jako piłkarz święcił on liczne sukcesy – nie tylko w piłce klubowej, ale i również w reprezentacyjnej. W końcu mowa o zdobyciu Ligi Mistrzów w 1997 roku z Borussią Dortmund oraz mistrzostwie Europy w 1996 roku z reprezentacją Niemiec.

Po zakończeniu swojej aktywnej kariery piłkarskiej 57-latek zdecydował się pozostać w świecie piłki nożnej, wyrabiając sobie „papiery” na prowadzenie innych zespołów w roli trenera. Wielką sławę zyskał w 2000 roku, kiedy to zatrudniono go jako szkoleniowca BVB, z którym w sezonie 2001/02 zdobył mistrzostwo Niemiec. W późniejszym czasie zaliczył jeszcze krótki epizod z VfB Stuttgart, po czym zdobywca Złotej Piłki z 1996 roku skusił się na pracę w Niemieckim Związku Piłki Nożnej jako dyrektor sportowy, a następnie jako koordynator młodzieżówki.

Kiedy odszedł z DFB zdecydował się na powrót do klubowej piłki – latem 2012 roku został mianowany kierownikiem sportowym Bayernu, z którym święcił wielkie sukcesy. Niestety, ale już cztery lata później jego drogi z monachijczykami rozstały się z racji na problemy zdrowotne – oficjalnie. Nieoficjalnie mówiło się jednak o nieporozumieniach z zarządem FCB. W 2018 roku wyszedł jednak z cienia i wrócił do Borussii Dortmund, gdzie powierzono mu obowiązki doradcy zarządu.

Sammer może zostać zwolniony?

Ostatnie wielkie problemy Borussii mogą jednak sprawić, że wróci on na ławkę trenerską jako asystent trenera Mike’a Tullberga – co byłoby wzorowane na sezonie 1999/00, gdy zdobywca Złotej Piłki z 1996 roku również wyprowadził BVB z kryzysu jako asystent trenera wraz z Udo Lattkiem. Aby to jednak się stało, Sammer musi spełnić pewne warunki, które stawiają przed nim szefowie.

Larsowi Rickenowi i spółce nie podoba się fakt, że Sammer oprócz pełnionych obowiązków w Dortmundzie pracuje również jako ekspert w niemieckiej telewizji. Według ustaleń „Bilda” Niemcowi postawiono już ultimatum – klub z Zagłębia Ruhry daje mu dwa dni, aby ten podjął decyzję. Albo rezygnuje z pracy w Amazon Prime, gdzie otrzymuje 20 tysięcy euro za program, albo jego kontrakt z Borussią – w ramach którego inkasuje rocznie ponad pół miliona euro – zostanie rozwiązany.

Nieoficjalnie mówi się, że włodarzom „Die Borussen” nie do końca przypadł do gustu występ Sammera w telewizji po meczu z Bolonią, który to dortmundczycy przegrali 1:2. Przed kamerami Amazon Prime otwarcie skrytykował on cały zespół, określając ich występ jako „fizycznie i psychicznie niekonstytucyjny”. Jak można było się spodziewać, słowa te wywołały wielkie poruszenie w BVB. W związku tym Ricken i spółka nie chcą się już patyczkować i stawiają zdobywcy Złotej Piłki z 1996 roku ultimatum.

