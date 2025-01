Słynny piłkarz aresztowany. Jest podejrzany o handel narkotykami

Były piłkarz AS Romy, Interu Mediolan, czy reprezentacji Belgii – Radja Nainggolan w poniedziałek 27 stycznia został zatrzymany przez policję pod zarzutem udziału w handlu narkotykami. 36-latek zmienił się z bohatera w antybohatera na przestrzeni raptem kilku dni. Jeszcze w piątek 24 stycznia strzelił gola w debiucie po zaledwie sześciu minutach od wejścia z ławki.

Były piłkarz reprezentacji Belgii podejrzany o handel narkotykami

Zaledwie kilka dni temu rozpisywaliśmy się o spektakularnym powrocie Radjy Nainggolana do swojej ojczyzny po dwóch latach. Były piłkarz AS Romy, Interu Mediolan, czy 30-krotny reprezentant Belgii podpisał kontrakt z drugoligowym Lokeren do końca tego sezonu. Jego debiut miał miejsce w domowym meczu z Lierse, który odbył się w piątek 24 stycznia. 36-latek pojawił się na placu gry w 64. minucie i już sześć minut później wpisał się na listę strzelców. Co więcej, swoją bramkę zdobył bezpośrednio z rzutu… rożnego.

Już we wtorek 28 stycznia Lokeren rozegra kolejny mecz. Były klub Włodzimierza Lubańskiego czy Filipa Starzyńskiego podejmie u siebie Eupen, ale Nainggolana w tym meczu nie zobaczymy. Został on bowiem zatrzymany przez służby pod zarzutem udziału w przemycie narkotyków z Ameryki Południowej do Europy. Brukselska prokuratura poinformowała, że w poniedziałek 26 stycznia rano dokonano 30 przeszukań – głównie w stolicy Belgii, jej okolicach, a także prowincji Antwerpia.

To efekt śledztwa służb ws. domniemanego importu kokainy z Ameryki Południowej do portu w Antwerpii i jej dalszego dystrybuowania w Belgii. Nowy klub 36-latka, KSC Lokeren-Temse wydało oświadczenie ws. zatrzymania swojego pomocnika. Czytamy w nim, że w klubie o aresztowaniu dowiedziano się z mediów. Wcześniej nie pojawił się on na porannym treningu zespołu. „Klub szanuje domniemanie niewinności i dlatego nie może komentować dalej” – dodano w komunikacie.

Nie pierwszy raz ”poddymił”

Nainggolan piłkarzem Lokeren jest dopiero od środy 22 stycznia. To dopiero drugi belgijski klub w jego karierze. Latem 2021 roku został zawodnikiem Antwerpii – klubu z miasta, z którego pochodzi. Z Antwerpią podpisał dwuletni kontrakt, ale pół roku przed jego wygaśnięciem doszło do rozwiązania umowy. Przez ostatnie dwa miesiące pobytu w tym klubie był zawieszony. Był to skutek zatrzymania go za jazdę bez uprawnień, a następnie przyłapania go na paleniu elektronicznego papierosa na… ławce rezerwowych przed meczem jego zespołu.

Z kolei na początku stycznia 2018 roku Roma nie uwzględniła go w kadrze na ligowy mecz z Sassuolo. Podczas imprezy sylwestrowej opublikował on bowiem na swoim Instagramie film, w którym palił papierosa oraz wyglądał, jakby był pod wpływem alkoholu. ”Giallorossi” ukarali go także grzywną w wysokości… 100 tysięcy euro.

