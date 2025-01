Chelsea ustanowiła rekord transferowy w futbolu kobiecym!

Chelsea zdecydowała się pozyskać amerykańską zawodniczkę Naomi Girmę, jednocześnie ustanawiając rekord transferowy w historii kobiecego futbolu. Ja podają angielskie media, klub zapłacił za 25-latkę okrągłe 900 tysięcy funtów, co w przeliczeniu na dolary daje nam około 1,1 miliona. Amerykanka to podstawowa zawodniczka kadry, która niedawno zdobywała złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Chelsea z rekordowym transferem

Zespół z Londynu wielokrotnie w swojej historii finalizował wielomilionowe transfery. Zresztą w świecie męskiego futbolu kwestia kilku milionów za transfer to standard już na niższych poziomach ligowych, chociażby w Anglii. Jednak sytuacja całkiem inaczej ma się w świecie kobiecego futbolu, gdzie zarobki, a przede wszystkim kwestie kwot transferowych są znacznie niższe. Dla przykładu warto przywołać moment przejścia Ewy Pajor do FC Barcelony. Wówczas ekipa Blaugrany zapłaciła za polską napastniczkę pół miliona euro, co i tak było ogromną kwotą.

Oczywiście wspominany transfer nie był największym w dotychczasowej historii żeńskiej odmiany piłki nożnej. Aktualnie pobity rekord należał bowiem do zambijskiej zawodniczki Racheal Kundananji. Bay FC zaskoczyło wszystkich pozyskując ją z Madrid CCF za 625 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje około 788 tysięcy dolarów. Jednak jak przekazuje angielskie „BBC” kwota ta została przebita przez wspomnianą wcześniej Girmę. 900 tysięcy funtów (1,1 miliona dolarów) to nowy najdroższy transfer w kobiecej piłce.

Jasny sygnał w walce o kolejne mistrzostwo?

Fani śledzący kobiecą odmianę piłki w angielskim wydaniu doskonale wiedzą, jak wielkim dominatorem na własnym podwórku stała się Chelsea. Pięć mistrzostw kraju z rzędu, a zaraz może się okazać, że szóste to tylko i wyłącznie kwestia czasu. W tym też celu pozyskano utalentowaną Amerykankę, która wzmocni szyki obronne drużyny prowadzonej przez Sonię Bompastor. Naomi Girma tuż po transferze podkreśliła, jak wiele znaczy dla niej ten ruch.

Jestem tak szczęśliwa i naprawdę podekscytowana, że tu jestem. To dla mnie jak sen. Jest wiele rzeczy w Chelsea, które sprawiły, że chciałem tu przyjechać – kultura, zwycięska mentalność, sztab i zawodniczki. To najlepsze środowisko do nauki i rozwoju.

Odpowiedzialny za kobiecą piłkę w Chelsea Paul Green podkreślał, jakiej klasy zawodniczką jest Naomi. Jak wiemy, Amerykanka znalazła się w najlepszej jedenastce kobiet FIFA za ubiegły rok, a także otrzymała nominację dla najlepszej piłkarki. W 2023 roku otrzymała natomiast nagrodę obrońcy roku w NWSL, co tylko potwierdza potencjał, jaki w niej drzemie.

Fot. screen/Youtube