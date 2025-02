Villarreal sięga po mistrza Włoch. Zastąpi go Nicola Zalewski?

Zimowe okienko transferowe w pełni, a to trwające obfituje w wiele naprawdę ciekawych ruchów. Villarreal zdecydował się na pozyskanie mistrza Włoch z Interem Mediolan. Jest to piłkarz ławki rezerwowych, Kanadyjczyk Tajon Buchanan. Dla 25-latka będzie to z pewnością krok w tył, gdyż owym transferem pozbawia się możliwości walki o kolejne mistrzostwo Włoch. W całej transakcji swój niemały udział ma mieć także Polak – Nicola Zalewski.

Grał ogony

Tajon Buchanan do zespołu Nerazzurrich z Club Brugge trafił w zasadzie dokładnie rok temu – w styczniu 2024 roku. Wówczas we włoskiej stolicy mody robiono sobie spore nadzieje na przyjście Kanadyjczyka, który miał być mocnym uzupełnieniem składu. Tak się jednak nie stało, a pobyt Buchanana w Interze zdecydowanie nie należał do udanych.

Przez rok pobytu w Interze piłkarz ten wystąpił w zaledwie 17 spotkaniach, podczas których strzelił jednego gola i nie zanotował żadnej asysty. Jakby tego było mało, Buchanan nie zaliczył ani jednego meczu na poziomie Ligi Mistrzów. W trwającym sezonie Kanadyjczyk najczęściej wchodził z ławki, przebywając przy tym na boisku nie więcej niż dwadzieścia minut.

Zawodnikowi Interu nie pomagało także zdrowie – w trakcie poprzedniego lata na Copa America złamał on kość piszczelową, co wykluczyło Buchanana z gry na ponad trzy miesiące. Obecna umowa wiąże piłkarza z klubem do 30 czerwca 2028 roku.

Z usług Kanadyjczyka według informacji mediów zrezygnowało Torino, które ma nosa do wahadłowych w ostatnich latach (Bellanova, Aina, Singo). Villarreal to świetna szansa dla Buchanana o tyle, że ostatni piłkarz, który trafił do Hiszpanii na chwilę właśnie z Włoch – po powrocie był całkowicie odmieniony. Mowa o Matteo Gabbii, który jest w przyszłości przymierzany nawet do roli kapitana Milanu.

Villarreal go odbuduje?

Fabrizio Romano na swoich mediach społecznościowych poinformował, że już w najbliższym czasie Buchanan zamieni Półwysep Apeniński na Iberyjski i trafi do zespołu Villarrealu. Cała transakcja ma odbyć się na zasadzie wypożyczenia, jednak w umowie najprawdopodobniej będzie także widniał zapis o ewentualnej opcji wykupu. Pensja Kanadyjczyka ma być pokryta przez Inter.

Po mocnym kryzysie w poprzednim sezonie, kiedy to klub „Żółtej Łodzi Podwodnej” nie zakwalifikował się do europejskich pucharów w przypadku Villarrealu znów trzeba mówić jak o jednej z najgroźniejszej drużyn w La Liga. Póki co podopieczni Marcelino zajmują piąte miejsce w tabeli, tracąc do czwartego Athletic Clubu sześć punktów. Logika nakazuje więc myśleć, że półfinalista Ligi Mistrzów z sezonu 2021/22 spróbuje zaatakować miejsce premiujące grę w elicie Starego Kontynentu.

Co ciekawe, zdaniem włoskiego dziennikarza – Gianluci Di Marzio, zastąpić Buchanana w zespole Interu miałby reprezentant Polski – Nicola Zalewski. Obecnie zawodnik AS Romy szuka klubu, a transfer do Nerazzurrich mógłby być swego rodzaju odrodzeniem dla Polaka, który w sezonie 2024/25 jest piłkarzem drugiego, a czasami nawet trzeciego wyboru Claudio Ranieriego.

Fot. PressFocus