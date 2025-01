Wielki cios dla Evertonu! Nawet pół roku przerwy dla gwiazdy!

Sprawy Evertonu mają się obecnie nieco lepiej, niż miało to miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy – ”The Toffees” po raz pierwszy w tym sezonie wygrali dwa mecze z rzędu i zdaje się, że powoli wracają na właściwe tory. Niestety, ale niedawno na klub z Goodison Park spadł ogromny cios, bowiem wypożyczony Orel Mangala doznał bardzo poważnej kontuzji. Według doniesień prasowych Belg nie zagra już w tym sezonie, bowiem czeka go nawet półroczna przerwa.

Wielki cios dla Evertonu – Mangala z poważną kontuzją kolana

Kiedy wydawało się, że sprawy dla Evertonu w końcu zaczynają się układać pomyślnie, to los postanowił zakpić z ekipy „The Toffees” – według licznych doniesień prasowych wypożyczony z Olympique Lyon pomocnik Orel Mangala doznał bardzo poważnej kontuzji kolana i najprawdopodobniej nie zagra już tym sezonie.

Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Anglików, to według belgijskiego „Nieuwsblad” gwiazda Evertonu zerwała więzadła krzyżowe w kolanie i będzie zmuszona do wielomiesięcznej przerwy w grze. Zanim Belg ponownie będzie mógł wrócić do akcji minie kilka miesięcy, na które będą składać się ciężkie i wymagające treningi rehabilitacyjne. Do kontuzji doszło podczas wygranego przez jego zespół 1:0 wyjazdowego meczu Premier League przeciwko Brighton.

Pomocnik Evertonu Orel Mangala doznał poważnego uszkodzenia więzadeł kolana. Everton prowadzi obecnie rozmowy z macierzystym klubem Lyonem ze względu na powagę urazu. Dla belgijskiego pomocnika sezon 2024/25 dobiegł tym samym końca.

Szansa dla Evertonu? Transfer jeszcze tej zimy?

Zdaniem ekspertów oraz kibiców Evertonu, jedynym pozytywnym aspektem całej sytuacji jest fakt, że informacja o kontuzji Mangali pojawiła się jeszcze w trakcie trwania zimowego okienka transferowego. Dla sterników klubu sytuacja i tak jest dramatyczna, ale niewykluczone, że w przeciągu kilku najbliższych dni do drużyny Davida Moyesa sprowadzony zostanie nowy defensywny pomocnik.

Nie ulega jednak wątpliwości, że zastąpienie Belga będzie trudnym zadaniem – 26-latek stopniowo budował swoją pozycję w ekipie „The Toffees”. Z tygodnia na tydzień stawał się coraz ważniejszym zawodnikiem – do tego stopnia, że kierownictwo sportowe Evertonu było gotowe zgodzić się na transfer definitywny pomocnika. Biorąc pod uwagę pierwszą część sezonu 2024/25, reprezentant Belgii wystąpił w 22 meczach o stawkę, w których to zdobył jedną bramkę.

Na ten moment kwestią otwartą pozostaje to, jak na całą sytuację zareaguje angielski klub. Z drugiej strony może się okazać, że transfer nowego gracza nie będzie wcale potrzebny, bowiem do gry niedawno powrócił kontuzjowany od października ub. roku James Garner. 23-latek może stać się największym zwycięzcą całej sytuacji i wskoczyć na stałe do wyjściowej jedenastki.

fot. PressFocus