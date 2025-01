Wschodząca gwiazda Premier League za górę pieniędzy trafi do Arabii Saudyjskiej

Wschodząca gwiazda Premier League, Jhon Duran, już na pewno zmieni barwy klubowe. Jego występy w Aston Villi pozwalały myśleć, że zaraz będzie wielką gwiazdą prestiżowej ligi albo zmieni klub na jeszcze lepszy. Jak informuje Fabrizio Romano, Duran opuści Europę. Będzie nowym klubowym kolegą Cristiano Ronaldo, a Al-Nassr pobiło swój transferowy rekord.

Z Premier League do ligi arabskiej

Od kilku lat obserwujemy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o transfery do Arabii Saudyjskiej. Większość takich ruchów to raczej zawodnicy, którzy są bliżej końca swojej kariery, choć także możemy wymienić młodych i obiecujących zawodników, takich jak Jota albo Ivan Toney. Graczy przyciągają bajeczne kontrakty, czemu trudno się dziwić. Al-Nassr, a więc drużyna, w której na co dzień gra Cristiano Ronaldo, tej zimy obrała sobie bardzo jasny cel na rynku transferowym – pozyskanie nowego napastnika.

W grę wchodziły tak naprawdę dwa nazwiska. Arabski klub negocjował bowiem z Bayerem Leverkusen w sprawie pozyskania Victora Boniface’a, Niemcy nawet dali zielone światło, jednak ostatecznie ten transfer nie doszedł do skutku. Ostatecznie Al-Nassr doszło do całkowitego porozumienia z Aston Villą. Przejście Jhona Durana będzie kosztowało jego nowy klub aż 77 milionów euro. Do tego należy doliczyć szereg bonusów, które mogą podnieść ostateczną cenę nawet do 90 milionów. Jest to kompletny rekord transferowy Al-Nassr – wcześniej zapłacono 60 milionów euro za Otavio.

Cristiano Ronaldo będzie miał zatem pomoc i wszystko wskazuje, że razem z Duranem stworzą nowy duet napastników. Wyjściowa jedenastka drużyny prowadzonej przez Stefano Piolego jest okraszona jeszcze takimi gwiazdami jak: Sadio Mane, Marcelo Brozović, czy Mohamed Simakan.

Duran podbije Półwysep Arabski?

Jhon Duran to zaledwie… 21-latek. Okazał się znakomitą inwestycją dla Aston Villi. Swoje pierwsze kroki stawiał w Envigado FC. Wówczas został zauważony przez Chicago Fire i zaraz później za 20 milionów euro zakupiła go właśnie drużyna z angielskiej ekstraklasy. W pierwszym swoim okresie w klubie powoli się rozkręcał, nie strzelając zbyt wiele. Jednak był bardzo ważnym zawodnikiem w całej układance Unaia Emery’ego.

W aktualnym sezonie pokazywał się natomiast ze znakomitej strony – 29 spotkań i 12 bramek we wszystkich rozgrywkach. Trzeba jednak zaznaczyć, że Duran wchodził głównie z ławki. Stał się jednak wybitnym rezerwowym, potrafił strzelać jak na zawołanie i to z łatwością z każdej pozycji. W pięciu pierwszych kolejkach Premier League zdobył aż cztery bramki po wejściach z ławki!

29 spotkań i 1043 rozegrane minuty – to średnio nieco ponad 35 minut na spotkanie. 21-latek dostawał też swoje szanse od pierwszych minut, jednak ciągle nie był w stanie przekonać hiszpańskiego szkoleniowca. Przede wszystkim miał wielką konkurencję w postaci Olliego Watkinsa. Wydaje się, że ciągłe bycie rezerwowym mogło mu nieco pomóc w decyzji o odejściu, choć przecież Duran… dopiero co przedłużył umowę do końca 2030 roku.

Trener Aston Villi chciał, by Duran pozostał, o czym śmiało mówił – Jeśli Jhon Durán odejdzie, to dobrze dla nas, bo płacą dobre pieniądze. W ciągu dwóch lat wyszkoliliśmy świetnego zawodnika i dostaliśmy bardzo dobrą ofertę. Mówiłem po meczu z West Hamem, że chcę tu Jhona. Ale czego on chce? – teraz mamy już odpowiedź.

Klub z Villa Park już rozgląda się za potencjalnym zastępstwem i jak przekazał Fabrizio Romano, zarząd skontaktował się z Bayernem Monachium w kontekście pozyskania 19-letniego Mathysa Tela. Na pewno ogromna suma zarobiona na Duranie pozwoli na konkretne wzmocnienia, jeśli już nie zimą, to podczas letniego okienka.

