Bayer 04 zgodził się na sprzedaż gwiazdy!

Bayer 04 Leverkusen najwyraźniej nie zamierza przespać zimowego okienka transferowego, jak wiele innych topowych klubów w Europie. Po tym jak niebawem „Aptekarze” powinni sfinalizować dwa kolejne transfery, o krok od odejścia z zespołu aktualnego mistrza Niemiec jest gwiazda drużyny – Victor Boniface. Nigeryjczyk przeszedł już badania medyczne przed transferem do nowego klubu. Obiera on kierunek Arabii Saudyjskiej.

Piłkarz, który przyciąga kłopoty

Victor Boniface to nie tylko gwiazda zespołu z Leverkusen, ale i również jeden z tych piłkarzy Bundesligi, co bardzo często przyciąga kłopoty. W samym tylko 2024 roku nigeryjski napastnik cudem uniknął śmierci, po czym jakiś czas później złamał prawo, narażając się na ogromną falę krytyki w niemieckim świecie piłki nożnej. Wcześniej na początku roku w jednym z meczów omal nie doprowadził się ponownie do stanu rekonwalescenta z uwagi na pozę bliską upadku na ziemię.

Jakby tego było mało, w listopadzie 2024 roku doznał on poważnej kontuzji uda, która wykluczyła go z gry na wiele tygodni. Pierwotnie Bayer 04 powinien mieć wkrótce napastnika do ponownej dyspozycji, ale jego powrót do pełnej sprawności nie oznacza, że Xabi Alonso będzie mógł w niedalekiej przyszłości skorzystać z jego usług. Jak bowiem wynika z najnowszych doniesień niemieckiej i zagranicznej prasy, 24-latek ma w najbliższym czasie przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

Bayer 04 czeka sprzedaż Boniface’a

Z ustaleń znanego i cenionego dziennikarza Floriana Plettenberga możemy dowiedzieć się, że saudyjski Al-Nassr FC osiągnął pełne porozumienie z „Aptekarzami” w sprawie zimowego transferu snajpera. Nieoficjalnie mówi się, że Bayer zarobi na tym ruchu ponad 60 milionów euro. Sam zawodnik również dogadał się z Saudyjczykami, ma tam zarabiać 15 milionów netto rocznie.

Jak informuje portal „Sky”, Boniface będzie mógł liczyć na znaczną podwyżkę, bowiem w drużynie B04 ma płacone około dwóch-trzech milionów euro, ale brutto. Al-Nassr ma być na tyle przekonany do napastnika, że przeszedł on już niezbędne badania medyczne przed złożeniem podpisu pod nowym kontraktem.

Fabrizo Romano, który uchodzi za guru transferowego na całym świecie, przekazał za pośrednictwem swojego konta w portalu X, że delegacja saudyjskiego klubu oficjalnie przyleciała do Leverkusen 27 stycznia, aby sfinalizować rozmowy oraz zawrzeć pełne porozumienie.

Victor Boniface aż tak niezbędny w Leverkusen?

Bayer 04 ściągnął Victora Boniface za sumę 21,7 milionów euro z belgijskiego Unionu Saint Gilloise latem 2023 roku. Od tamtej pory nigeryjski snajper miał okazję wystąpić w 49 meczach o stawkę (licząc wszystkie rozgrywki krajowe i międzynarodowe). Jego dorobek w tym czasie to 29 bramek oraz 11 asyst. Ponadto wraz ze swoimi kolegami sięgnął na krajowym podwórku po wszystkie możliwe „domowe” trofea – mowa o mistrzostwie Niemiec, Pucharze Niemiec oraz Superpucharze Niemiec.

Niewykluczone, że dorobek ten byłby większy, gdyby nie jego liczne kontuzje oraz problemy zdrowotne. Boniface jednak słynął także z bardzo wielu zmarnowanych okazji. Jego statystyka expected goals przewyższała te rzeczywiście zdobyte (aż o trzy – przykładowo Kane strzelił o trzy więcej niż powinien). Boniface strzela wiele goli, lecz Bayer podczas jego kontuzji świetnie sobie poradził za sprawą Patrika Schika.

Fot. PressFocus