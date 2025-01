RB Lipsk z głośnym transferem. Ponad 50 milionów na stole

RB Lipsk dokonało bardzo zaskakującego ruchu tej zimy. Choć Xavi Simons przebywał w zespole „Byków” na zasadzie rocznego wypożyczenia, to Marcel Schaefer i spółka postanowili wykupić utalentowanego Holendra z Paris Saint-Germain. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że podpisał on z RBL bardzo krótki kontrakt, bo do końca czerwca 2027 roku.

RB Lipsk zdecydowało się na wykup Xaviego

Dla fanów RB Lipsk z pewnością to bardzo dobre wiadomości – po tym, jak Xavi Simons został ponownie wypożyczony z Paris Saint-Germain zeszłego lata, tym razem kierownictwo sportowe „Byków” zdecydowało się na transfer definitywny młodego pomocnika. Jak czytamy w klubowym oświadczeniu, 21-latek podpisał z „Bykami” umowę, która obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Choć żadna ze stron nie opublikowała tego, ile wyniosła kwota odstępnego, według informacji przekazanych przez główne niemieckie źródła z „Bildem” i „Sky” na czele, Lipsk zapłacił paryżanom około 50 milionów euro podstawy plus liczne bonusy – łącznie w grę może wchodzić nawet 80 milionów euro. Mimo wszystko, jak też podkreślił Florian Plettenberg, to raczej nierealne, aby owe bonusy zostały spełnione.

− Długo pracowaliśmy nad tym, aby ten transfer, który jest świetny zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym, stał się rzeczywistością. W ciągu ostatnich kilku dni nagle otworzyły się drzwi i mogliśmy skorzystać z tej okazji. Transakcja jest zgodna z naszymi wytycznymi budżetowymi i transferowymi – powiedział członek zarządu ds. sportu RB Lipsk, Marcel Schaefer.

– Cieszymy się, że wiemy, że Xavi jest teraz naszym zawodnikiem – mamy teraz wszystkie karty w naszych rękach. Xavi zrobił w naszym klubie ogromne postępy i pokazał, że RB Lipsk jest odpowiednim miejscem dla młodych, utalentowanych piłkarzy. Skupiamy się teraz na osiągnięciu naszych celów w drugiej połowie sezonu – dodał.

Od momentu swojego debiutu w zespole „Byków”, Xavi miał okazję rozegrać łącznie 60 spotkań o stawkę, w których to zanotował udział przy 34 bramkach (mowa o 15 golach oraz 19 asystach). Ofensywny pomocnik, który z powodzeniem może również grać na lewym skrzydle, z pewnością mógłby pochwalić się jeszcze lepszym dorobkiem, gdyby nie fakt poważnej kontuzji kostki, która wykluczyła go z gry na wiele tygodni (od października 2024 roku do stycznia 2025 roku). Dobre występy oraz nieustanny rozwój sprawiły, że jego obecna szacunkowa wartość to 80 milionów euro.

− Zawsze powtarzałem, że w Lipsku czuję się jak w domu i że jestem zaszczycony uznaniem okazanym mi przez klub. W nadchodzących tygodniach i miesiącach będę mógł swobodnie realizować nasze wspólne cele, jakimi są zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów w siódmym sezonie z rzędu i dotarcie do finału DFB-Pokal w Berlinie – to jedyne rzeczy, które się teraz liczą – stwierdził Xavi Simons przy okazji podpisania kontraktu z RB Lipsk.

Fot. PressFocus