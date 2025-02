Beste wraca do Bundesligi po zaledwie pół roku

Jan- Niklas Beste był jeszcze blisko rok temu postrzegany jako jedno z największych odkryć w Bundeslidze – jako zawodnik ówczesnego beniaminka 1. FC Heidenheim, strzelił w końcu osiem bramek oraz zanotował czternaście asyst w 32 meczach o stawkę. Dlatego też latem ubiegłego roku zmienił otoczenie klubowe i przeniósł się do Benfiki. Wymarzony transfer zakończył się jednak niepowodzeniem, bowiem po pół roku w Portugalii, Beste wrócił znów do Bundesligi.

Jan-Niklas Beste wraca do Bundesligi

To miał być wymarzony transfer i początek wielkiej przygody Jana-Niklasa Beste w Benfice, która w lipcu 2024 roku zapłaciła za niego zaledwie osiem milionów euro. Niemiec nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei i „odbił się” od lizbońskiego klubu, rozgrywając 22 spotkania (815 minut spędzonych na boiskach), w których to zdobył dwie bramki oraz zanotował dwie asysty. Po zaledwie pół roku, zgodnie z doniesieniami z ostatnich kilkunastu dni, skrzydłowy wrócił do Bundesligi.

Jak poinformował SC Freiburg za pośrednictwem swojego oficjalnego serwisu, Beste dołączył do klubu z Badenii-Wirtembergii na zasadzie transferu definitywnego. Według ustaleń dziennikarzy, kwota transferowa zamknęła się w sumie ośmiu milionów euro, co jest trzecim najdroższym transferem w historii SCF (drożsi byli tylko Ritsu Doan oraz Baptiste Santamaria). Niemiec podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku.

− Pojawiają się konstelacje i nie należy się wahać przed ich realizacją. Szansa na sprowadzenie Niklasa do naszego składu była jedną z takich okazji. Niklas jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem i zna Bundesligę. Teraz musimy zintegrować go z naszymi procesami. Ta praca zaczyna się natychmiast i naprawdę nie możemy się jej doczekać – skomentował dyrektor sportowy fryburczyków, Klemens Hartenbach.

Jan-Niklas Beste może pochwalić się bardzo bogatym CV – wychowanek Borussii Dortmund w lipcu 2018 roku opuścił młodzieżówkę BVB i dołączył do Werderu Brema, po czym jego kolejnymi przystankami w karierze byli Werder Brema, FC Emmen, Jahn Regensburg oraz wreszcie 1. FC Heidenheim, gdzie prezentował się bardzo dobrze, strzelając 20 goli i notując 28 asyst w 68 meczach o stawkę. Wreszcie latem 2024 roku zgłosiła się po niego Benfika, jednakże po pół roku ruch ten okazał się nieporozumieniem dla wszystkich stron.

− Bardzo zależy mi na grze w Bundeslidze, a chemia w rozmowach ze Sport-Clubem była odpowiednia. Pamiętam stadion Europa-Park z mojego ostatniego występu we Freiburgu jako bardzo klimatyczny i nie mogę się doczekać, aby doświadczyć tej atmosfery w koszulce SC. W mojej naturze leży zawsze dawanie z siebie wszystkiego – chcę to wnieść do Sport-Club od pierwszego dnia – skomentował Jan-Niklas Beste przy okazji swojej prezentacji we Fryburgu.

Fot. screen YouTube/ Benfica