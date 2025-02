Legia Warszawa nie tylko sprząta, ale i dba o trzon kadry

Legia Warszawa w oczekiwaniu na swój pierwszy mecz na wiosnę zaserwowała kibicom bardzo pozytywną wiadomość. Otóż kontrakt z klubem przedłużył jeden z jej kluczowych zawodników – Paweł Wszołek. Boczny obrońca, który czasem występuje też na skrzydle pozostanie na zasadach nowego kontraktu piłkarzem klubu z Łazienkowskiej do czerwca 2027 roku. Będzie on miał wtedy 35 lat na karku.

Legia Warszawa nie tylko sprząta

Drużyna ze stolicy do tej pory w zimowym oknie transferowym czyściła swoją kadrę. Na wypożyczenie trafili aż trzej piłkarze, którzy w klubie stanowczo nie dojeżdżali poziomem. Jean-Pierre Nsame wylądował w St. Gallen, Migouel Alfarela w Kallithei, a Marco Burch w Radomiaku. Legia Warszawa także sprzedała Jurgena Celhakę do Olimpii Ljubljana, a Jakub Adkonis wypożyczony został do I ligi do Ruchu Chorzów.

Gdy wydawało się, że „Wojskowi” nie popełnią drugi raz tego samego błędu i spróbują powalczyć o ciekawe wzmocnienia na rynku – kibice mogą powiedzieć, że przeżywają swego rodzaju deja vu. Rok temu dostali bowiem Qendrima Zybę, a także wypożyczenie Ryoyi Morishity z ligi japońskiej. Tym razem na razie można powiedzieć o jednym nowym zawodniku – Wahanie Biczachczjanie.

Paweł Wszołek przybył do Warszawy jesienią 2019 roku i grał w klubie do końca czerwca 2021. Po wygaśnięciu umowy Polak zdecydował się kolejny raz spróbować w lidze z TOP5 i padło na niemiecki Union Berlin. Przygoda ta okazała się totalną klapą, podobnie jak w przypadku Tymoteusza Puchacza. Były zawodnik Polonii Warszawa zagrał tylko raz w nowych barwach i zimą 2022 roku powrócił na Łazienkowską.

Gra on od tamtej pory nieprzerwanie i łącznie zanotowal już 190 spotkań z „eLką” na piersi. Ma on też na koncie dwa mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Dwukrotnie też awansował z Legią do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

Legia Warszawa zasugerowała swoim kibicom przedłużenie umowy ze Wszołkiem w dość specyficzny sposób. W mediach społecznościowych dział medialny zrobił wideo, w którym to kibice wyrazili opinię o piłkarzu, a także mówili nawet o ile przedłużyliby umowę z zawodnikiem. Kilku z nich powiedziało choćby o Wszołku: „dobry piłkarz, szybki, spoko ziomek, jeden z ulubionych zawodników, kluczowy„. To najczęstsze superlatywy pod kątem piłkarza z bocznej części boiska.

Po kilku godzinach klub ogłosił pełnoprawną prolongatę w postaci umowy do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. 14-krotny reprezentant kraju zagrał już dla Legii prawie 200 spotkań i bardzo możliwe, że z jego „końskim zdrowiem”czeka go chociaż kolejna setka. To nie pierwsza prolongata w Warszawie w tym sezonie. Legia przedłużyła też do 2026 roku umowę Jana Ziółkowskiego.

„Wojskowi” w najbliższym spotkaniu podejmą u siebie Koronę Kielce. W przypadku ewentualnej wygranej – Legia Warszawa zachowa dystans sześciu oczek różnicy wobec Lecha Poznań, czyli ligowego lidera zmagań. Warszawski klub rozpoczyna z kolei walkę w Lidze Konferencji wiosną dopiero od 1/8 finału, z racji finiszu w TOP8 fazy ligowej rozgrywek.

Fot. PressFocus