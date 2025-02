Toure w Hoffenheim – to nowy rekord transferowy szwedzkiej ligi

TSG Hoffenheim z niemieckiej Bundesligi potwierdziło transfer Bazoumany Touré, który występował do tej pory w szwedzkim Hammarby IF. Supertalent z Wybrzeża Kości Słoniowej znajdował się na celowniku wielu topowych klubów – w tym Arsenalu i Tottenhamu, ale ostatecznie 18-latek wybrał klub z Sinsheim. Wygląda na to, że afrykański młodzieniec planuje stopniowo rozwijać się i z biegiem czasu celować w coraz to lepsze kluby.

Hoffenheim ściągnęło supertalent ze Szwecji

Potwierdziły się kolejne doniesienia niemieckiej prasy – na zasadzie transferu definitywnego do ekipy TSG Hoffenheim trafił utalentowany Bazoumana Toure, który dał już o sobie znać w szwedzkim Hammarby IF. Zadanie ściągnięcia 18-latka nie należało jednak do najłatwiejszych, bowiem w wyścigu o napastnika liczyło się wiele innych topowych klubów – w tym z Premier League. Młodzieżowy reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej przystał jednak na ofertę klubu z Sinsheim, który przekonał go projektem i planem na przyszłość.

Nieoficjalnie mówi się, że ruch ten kosztował Hoffenheim nawet 12 milionów euro kwoty bazowej. Ponadto w przyszłości suma ta może wzrosnąć jeszcze o kolejne dwa miliony euro w formie różnych bonusów. Tym samym sprzedaż Hammarby IF jest nowym rekordem w historii szwedzkiej ekstraklasy (do niedawna rekord należał do Sebastiana Nanasiego, który za 11 milionów euro przeszedł z Malmo do Strasbourga latem 2024 roku).

– Bazoumana przyciągnął uwagę wielu czołowych europejskich klubów dzięki swoim konsekwentnym występom w Szwecji. Tym bardziej cieszymy się, że ostatecznie z pełnym przekonaniem zdecydował się na kolejny krok w swojej karierze w TSG Hoffenheim. Bazoumana jest wysoce utalentowanym, a przez to również bardzo ekscytującym zawodnikiem, który już w swoim młodym wieku posiada bardzo dobre umiejętności i wciąż ma ogromny potencjał do rozwoju.

Jest szybkim, silnym technicznie i niebezpiecznym napastnikiem, który bardzo dobrze pasuje do naszej filozofii gry. Dostanie od nas tyle czasu, ile będzie potrzebował na aklimatyzację w Kraichgau i postawienie kolejnych kroków na poziomie sportowym – powiedział Andreas Schicker, dyrektor zarządzający ds. sportu w Hoffenheim.

Bazoumana Toure

Utalentowany skrzydłowy miał okazję wystąpić w 23 oficjalnych meczach o stawkę dla Hammarby IF, w których to strzelił dziewięć bramek oraz zanotował cztery asysty. Jego szacunkowa wartość to obecnie dziewięć milionów euro. Nikogo nie powinno więc dziwić, że jego talent został dostrzeżony przez topowe marki w Europie. Bazoumana Touré przeniósł się ze swojego rodzinnego klubu ASEC Mimosas w Wybrzeżu Kości Słoniowej do Hammarby IF w Szwecji w marcu 2024 roku i błyskawicznie podbił serca kibiców.

18-latek jest obecnie reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej U20 i od czasu debiutu w meczu z Koreą Południową w czerwcu 2024 roku wystąpił trzy razy w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju.

Fot. MVP Foot/ screen YouTube