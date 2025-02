Absurd w meczu z udziałem drużyny van Persiego. Rywale grali w… dwunastu

Kuriozalna sytuacja miała miejsce w meczu 21. kolejki Eredivisie. Prowadzone przez Robina van Persiego Heerenveen mierzyło się u siebie z Fortuną Sittard. W wyniku nieporozumienia przegrywający 1:2 goście przez pewien moment grali w liczbie… dwunastu zawodników. Co więcej, nadmiarowy piłkarz zaledwie minutę po wejściu na boisko… strzelił gola.

Dużym echem odbił się mecz 21. kolejki Eredivisie pomiędzy Heerenveen a Fortuną Sittard. W 87. minucie – przy stanie 2:1 dla zespołu prowadzonego przez Robina van Persiego – w zespole Fortuny miało dojść do podwójnej zmiany. Boisko mieli opuścić lewy obrońca Jasper Dahlhaus oraz defensywny pomocnik Ryan Fosso. W ich miejsce mieli pojawić się Darijo Grujcić oraz Owen Johnson.

W momencie przeprowadzania zmiany do ławki podszedł były piłkarz PSG Edouard Michut w celu otrzymania instrukcji. Po chwili wrócił on na murawę, co wprawiło w konsternację m.in. trenera Heerenveen Robina van Persiego, bowiem wydawało mu się, że Michut miał zejść z boiska. Natomiast docelowo zmieniony Dahlhaus dalej pozostawał na murawie. Fortuna wznowiła grę z rzutu wolnego w liczbie dwunastu zawodników i wywalczyła aut.

Po chwili sędziowie zrozumieli, że popełnili błąd i nakazali zejść z boiska Dahlhausowi. Gra była jednak kontynuowana od punktu wyjścia, czyli autu dla Fortuny. Następnie goście wywalczyli z niego rzut rożny, po którym były bramkarz Lecha Poznań Mickey van den Hart został pokonany przez Rodrigo Gutha. Wynik 2:2 utrzymał się już do samego końca i dzięki temu remisowi Fortuna wskoczyła do strefy premiowanej grą w barażach o eliminacje Ligi Konferencji. Z kolei Heerenveen wypadło z niej w wyniku straty dwóch punktów.

Złość szkoleniowca Heerenveen Robina van Persie spowodowanego tą sytuacją została ukazana przez realizatora transmisji w momencie dokonywania zmiany. Słynny napastnik nie szczędził słów także po końcowym gwizdku. Przed kamerami stacji ESPN mówił:

Dwunastu na jedenastu… Nie wiedziałem, że to dozwolone. To niemożliwe, żeby jakaś drużyna grała w dwunastu przez minutę. Zapytałem sędziów, czy nie powinni czegoś zrobić, na przykład anulować gola. To przecież niedopuszczalne, to skandal. Jeśli Fortuna grała w dwunastu, a my w jedenastu, to oczywiście miało to wpływ na wynik. Poza tym przepisy są jasne. Gra się po jedenastu.