Zagłębie Lubin sięga po Polaka występującego w Niemczech

Zagłębie Lubin w pierwszym meczu po wznowieniu rozgrywek uległo na wyjeździe Pogoni Szczecin. Klub z Dolnego Śląska w bardzo szybki sposób postanowił zareagować i sprowadzić nowego środkowego obrońcę. Według Filipa Trokielewicza z portalu „piłkanożna.pl” do zespołu Marcina Włodarskiego dołączy Polak występujący od kilku lat na zapleczu niemieckiej Bundesligi. Będzie to trzeci zimowy transfer „Miedziowych”.

Zagłębie wzmocni środek obrony byłym zawodnikiem Wisły Płock

Klub z Lubina w starciu z Pogonią w Szczecinie nie zaprezentował się z dobrej strony. Nie pokazał niczego, na czym ich fani mogliby opierać swój optymizm. Gospodarze mimo wielu pozaboiskowych problemów i w osłabionym składzie – po trafieniu Kamila Grosickiego sięgnęli po zwycięstwo. Licząc także mecze z rundy jesiennej, to dla „Miedziowych” był to już piąty z rzędu niewygrany mecz w Ekstraklasie i w niebezpieczny sposób zbliżyli się do strefy spadkowej.

Reakcja klubu z Dolnego Śląska ma być niemal ekspresowa. Już kilkadziesiąt godzin po tym meczu przewidziane są testy medyczne dla nowego obrońcy. Według Filipa Trokielewicza z portalu „piłkanożna.pl” mowa o Damianie Michalskim z Greuther Furth. Tę informację potwierdził Tomasz Włodarczyk z „Meczyków”. 26-latek ma podpisać umowę do końca sezonu 2026/27.

Polak na zapleczu niemieckiej Bundesligi występował przez 2,5 roku. Przez większość tego czasu, jeśli tylko nie zmagał się z problemami zdrowotnymi, był zawodnikiem podstawowego składu. Zmieniło się to dopiero w ostatnich tygodniach, kiedy trener częściej zaczął decydować się na jego konkurentów. Greuther Furth to typowy średniak drugiego poziomu rozgrywkowego w kraju. Co roku nie musi się bać o spadek, jednak też nie jest w gronie zespołów zamieszanych w walkę o awans do elity.

Damian Michalski łącznie rozegrał tam 67 spotkań, zdobył osiem bramek i zaliczył trzy asysty. Jak na środkowego obrońcę jest więc wyjątkowo skuteczny pod bramką przeciwnika. Wraz z końcem czerwca tego roku wygasa jego dotychczasowy kontrakt. Przed wyjazdem za granicę na poziomie Ekstraklasy występował w barwach Wisły Płock, do której trafił z GKS-u Bełchatów. To właśnie dobrą postawą na polskich boiskach zapracował sobie na zainteresowanie zagranicznych ekip. W pewnym momencie był brany pod uwagę jako potencjalny gracz warty powołania przez selekcjonera.

Michalski nie będzie pierwszy. Marcin Włodarski dostał do dyspozycji duet ze Szwecji

W ostatnich dniach sporo w mediach spekuluje się, że na Dolny Śląsk mógłby wrócić napastnik Bartosz Białek, który kilka lat wcześniej za około pięć milionów euro przeniósł się do niemieckiego Wolfsburga. Tam jego kariera została pokrzyżowana przez kontuzje. Zagłębie podczas tej zimy już pozyskało szwedzki duet z tamtejszej Brommapojkarny – obrońcę Alexandra Abrahamssona i pomocnika Ludvig Fritzsona. Obaj mają już za sobą oficjalne debiuty w nowych barwach.

Zagłębie po rywalizacji w Szczecinie wciąż ma na koncie tylko 19 punktów, czyli tyle samo, co zajmująca pierwsze miejsce w strefie spadkowej Korona Kielce. Drużyna Marcina Włodarskiego swoją sytuację będzie próbowała poprawić 10 lutego, kiedy wybierze się na wyjazdowy mecz z Puszczą Niepołomice. Tydzień później ”Miedziowi” przed własną publicznością zmierzą się z beniaminkiem – Lechią Gdańsk.

fot. PressFocus