Zagłębie kompletuje kadrę zagranicznymi piłkarzami

Zagłębie Lubin nie może zaliczyć rundy jesiennej do udanych. Słabe rezultaty poskutkowały zmianą na stanowisku trenera i byłego selekcjonera reprezentacji Polski Waldemara Fornalika zastąpił autor wywalczenia z kadrą awansu do półfinału Euro U17 – Marcin Włodarski. Jak poinformował Filip Trokielewicz z portalu „piłkanożna.pl” blisko dołączenia do drużyny są nowi zawodnicy. Jeden z nich miał już się pojawić w Turcji, gdzie zespół przygotowuje się do rozgrywek.

Zagłębie sprowadza doświadczonego Szweda

Według Filipa Trokielewicza z portalu ”piłkanożna.pl” kontrakt z Zagłębiem podpisze Szwed Ludvig Fritzson. To 29-letni środkowy pomocnik, który całą dotychczasową karierę spędził w ojczyźnie. Ma podpisać półtoraroczny kontrakt i miał już nawet dołączyć do nowych kolegów, przebywających na obozie przygotowawczym w Turcji.

W seniorskiej piłce zadebiutował w 2015 w Degerfors, w którym spędził dwa sezony. Dla tego klubu rozegrał 54 mecze, strzelił 12 goli i zaliczył siedem asyst. Następnym jego kierunkiem był Ostersund, gdzie spędził aż pięć lat i zagrał w blisko 150 spotkaniach. Zaliczył też epizod w rozgrywkach Ligi Europy. Co ciekawe, przez półtora roku prowadził go tam były trener Brighton i Chelsea, a obecnie szkoleniowiec West Hamu – Graham Potter.

Ostatnie dwa sezony nowy piłkarz Zagłębia spędził w Brommapojkarnie. Grał z tym klubem w Allsvenskan, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej w Szwecji, i był zawodnikiem podstawowego składu. Regularnie swoje występy okraszał też konkretami w ofensywie. W debiutanckich rozgrywkach w nowych barwach zdobył cztery bramki i zaliczył tyle samo asyst, a w dopiero zakończonym sezonie 2024 sześć razy trafił do siatki rywala i zanotował dwie asysty. Jego dotychczasowy klub końcowo uplasował się na dziesiątej lokacie w tabeli.

Zagłębie pozostanie aktywne na rynku transferowym

Bardzo możliwe, że do Fritzsona dołączy jego rodak i klubowy kolega – Alexander Abrahamsson. To 25-letni środkowy obrońca, od trzech lat występujący w Brommapojkarnie. On również nigdy nie próbował swoich sił poza granicami Szwecji. Wcześniej występował w Akropolis, grającym na zapleczu Allsvenskan, a jest wychowankiem sztokholmskiego Djurgaden, z którym ostatnio rywalizowała Legia w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jak donosi Trokielewicz, rozmowy z Abrahamssonem są na zaawansowanym etapie.

Według tego samego dziennikarza Zagłębie wyraża także realne zainteresowanie Robertem Mudraziją z Lokomotivu Zagrzeb. To doświadczony 27-letni chorwacki pomocnik z przeszłością w Osijeku, FC Kopenhadze, Rijece, czy Olimpiji Lublana. Od półtora roku reprezentuje klub ze stolicy Chorwacji i przez ten czas zdążył strzelić 13 goli oraz zanotować siedem asyst. Jak podkreślił Trokielewicz, rozmowy są na zaawansowanym etapie, jednak temat jeszcze nie jest przesądzony.

Zagłębie cechuje wyjątkowo polska kadra, jak na Ekstraklasę. Po odejściu Vaclava Sejka Marcin Włodarski zabrał do Turcji 29 zawodników, spośród których znajduje się tylko jeden obcokrajowiec. Jest nim Jasmin Burić, jednak Bośniak od wielu lat jest związany z Polską i doczekał się nawet przyznania mu polskiego obywatelstwa. Filozofia klubu z Dolnego Śląska zakłada stawianie w głównej mierze na lokalnych młodych graczy, czego Szwedzi lub Chorwat nie naruszą.

Zagłębie po rundzie jesiennej znajduje się na 14. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy z zaledwie jednym punktem przewagi nad strefą spadkową. Obecnie ”Miedziowi” przebywają w Turcji, gdzie przygotowują się do walki o utrzymanie w rundzie wiosennej. Po golu Daniela Mikołajewskiego w pierwszym sparingu pokonali Petrolul Ploiesti 1:0.

fot. PressFocus