Dramat Manchesteru United. Kluczowy piłkarz wypada na ponad pół roku

Domowa porażka z Crystal Palace 0:2 została okupiona kontuzją lidera linii defensywy Manchesteru United – Lisandro Martineza. Kontuzja mistrza świata z 2022 roku od samego początku wygląda na poważną, bowiem opuszczając boisko na noszach płakał. Niestety, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia – Argentyńczyk zerwał więzadła krzyżowe.

Poważna kontuzja kluczowego piłkarza Manchesteru United

W 24. kolejce Premier League Manchester United przegrał przed własną publicznością z Crystal Palace 0:2. Był to już czwarty z rzędu mecz, w którym ”Czerwone Diabły” nie potrafiły pokonać ”Orłów” (remis i trzy porażki). Co więcej, zespół z Old Trafford nie zdołał w tym czasie strzelić choćby jednego gola ekipie z południowego Londynu. Była to także piąta porażka w sześciu ostatnich ligowych meczach, które drużyna Rubena Amorima rozegrała na Old Trafford.

Jakby tego mało, porażka ta została okupiona kontuzją kluczowego piłkarza, która od samego początku wygląda na poważną. W 76. minucie, jeszcze przy stanie 1:0 dla zespołu gości, Ismaila Sarr walczył o piłkę w bocznym sektorze z Lisandro Martinezem. Senegalczyk wyszarpał ją środkowemu obrońcy, a Argentyńczyk tuż po przegraniu tego twardego pojedynku zaczął zwijać się z bólu. Od razu zaczął gestykulować w kierunku sztabu szkoleniowego, że potrzebna będzie zmiana.

Powtórki wyraźnie pokazały, że lewe kolano Martineza wygięło się w nienaturalny sposób. Po kilku minutach otrzymywania pomocy na murawie został zniesiony na noszach, a w czasie opuszczania boiska rozpaczliwie płakał. W jego miejsce na placu gry pojawił się Matthijs de Ligt. Kilka minut później, tuż przed upływem podstawowego czasu gry, Jean-Philippe Mateta drugi raz w tym meczu wbił piłkę do bramki gospodarzy, zadając tym samym ostateczny cios.

Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia

Manchester United nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu zdrowotnego ws. 27-letniego stopera. Jednak dziennikarz argentyńskiej telewizji TyC Sports Gaston Edul poinformował, że sprawdził się najgorszy scenariusz – Martinez zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Jego przerwa w grze ma potrwać od sześciu do nawet ośmiu miesięcy. Oczywistym jest, że ten sezon się dla niego zakończył, ale pozostaje pytanie, na jakim etapie następnej kampanii wróci do gry.

To już piąta kontuzja, której Martinez nabawił się podczas 2,5-letniego pobytu w Manchesterze. Do tej pory z powodu kontuzji opuścił aż 48 mecze ”Czerwonych Diabłów”. Jego problemy zdrowotne zaczęły się wiosną 2023 roku. Wówczas nie dokończył sezonu 2022/23 z powodu złamanej stopy. Już po pierwszych sześciu meczach sezonu 2023/24 uraz się odnowił, przez co Argentyńczyk stracił kolejne trzy miesiące. Zaledwie miesiąc po powrocie doznał kontuzji kolana, a już po jednym występie doznał kolejnego urazu – tym razem mięśniowego.

Jego licznik występów dla Manchesteru United na najbliższe miesiące zatrzyma się więc na liczbie ”91”. W barwach tego klubu zdobył trzy bramki i zaliczył tyle samo asyst. Połowę swojego dorobku ustanowił tylko w styczniu tego roku. Zdobył bramkę w zremisowanym na Anfield 2:2 starciu 20. kolejki Premier League z Liverpoolem, a w 23. kolejce jego trafienie dało wygraną 1:0 z Fulham. Kilka dni przed zwycięstwem na Craven Cottage zaliczył asystę przy bramce Bruno Fernandesa, która w 90. minucie dała zwycięstwo nad Rangersami 2:1.

