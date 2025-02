Batshuayi badania medyczne odbył… przez telefon

W samej końcówce zimowego okienka transferowego Michy Batshuayi trafił do Eintrachtu Frankfurt, który najwyraźniej dokonał nie tylko świetnego ruchu pod względem sportowym, ale i również finansowym. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że badania medyczne nowego napastnika „Orłów” odbyły się poprzez… rozmowę telefoniczną członków sztabu medycznego obu klubów.

Batshuayi zaprezentowany w Eintrachcie

W samej końcówce zimowego okienka transferowego Eintracht Frankfurt przeprowadził bardzo zaskakujący transfer. Pozyskano następcę Omara Marmousha, który – przypomnijmy – nie tak dawno temu zasilił szeregi Manchesteru City. Na zasadzie transferu definitywnego na Deutsche-Bank Park trafił Michy Batshuayi, który może pochwalić się bardzo bogatym CV (grał już między innymi w Borussii Dortmund).

Warto wspomnieć, że przez ostatnie trzy i pół roku Batshuayi występował w Stambule, gdzie w barwach Besiktasu, Fenerbahce i Galatasaray strzelił 43 gole w 97 meczach tureckiej ekstraklasy. Jeśli mowa o przeprowadzce do Frankfurtu, doświadczony napastnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

− Michy Batshuayi ma nie tylko świetny dorobek bramkowy, ale także duże doświadczenie, ponieważ grał w prawie wszystkich najlepszych ligach Europy, w tym w Bundeslidze. Michy ma niezbędną wytrzymałość i jest zaprawiony w bojach. Jesteśmy przekonani, że szybko odegra ważną rolę w naszym młodym zespole – powiedział członek zarządu ds. sportu SGE Markus Kroesche.

Batshuayi bohaterem kuriozalnego transferu?

Jeśli wierzyć doniesieniom niemieckiej prasy, w tym dziennikarzom „Kickera”, Eintracht Frankfurt miał zaoszczędzić kilka milionów euro, czekając do samego końca z transferem Belga. Ruch ten pojawił się nagle i został przeprowadzony w całkowitej ciszy, bez wcześniejszych przecieków do prasy. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystko w ostatniej chwili mogło zakończyć się fiaskiem.

Z ustaleń wyżej wspomnianych reporterów dowiadujemy się, że gdyby proces transferowy trwał 10 sekund dłużej, niezbędne dokumenty nie zostałyby złożone do Niemieckiej Ligi Piłkarskiej (DFL) na czas. Co więcej, Batshuayi miał również odbyć wyjątkowe na swój sposób badania medyczne. Jako że zabrakło czasu na organizację normalnych testów, pomiędzy lekarzami obu klubów miało dojść tylko do wymiany zdań przez telefon.

Frankfurtczycy nie chcieli też początkowo spełniać żądań Turków, którzy oczekiwali ośmiu milionów euro. Jednakże czekając do ostatniej chwili, kiedy to Alvaro Morata trafił do Galatasaray, presja na pozbycie się napastnika wzrosła – koniec końców Markus Kroesche i spółka zapłacili zaledwie 3,5 miliona euro. Ponadto Batshuayi miał również zgodzić się bez chwili zawahania na znaczne obniżenie swojej pensji, aby dołączyć do zespołu prowadzonego przez Dino Toppmoellera. Szansę na debiut w nowym klubie, belgijski napastnik będzie miał już w najbliższy weekend, kiedy to SGE zmierzy się na wyjeździe z Borussią M’Gladbach.

Fot. screen YouTube