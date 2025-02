Legendarny niemiecki bramkarz znowu narozrabiał. Został ukarany przez sąd

Były legendarny bramkarz reprezentacji Niemiec Jens Lehmann znany jest ze swoich kontrowersyjnych zachowań zarówno na boisko, gdzie… oddał mocz podczas meczu, jak i poza zieloną murawą. Ponownie przypomniał o sobie i znowu nie są to powody do dumy. Jak informuje „Bild”, 55-latek otrzymał sporą karę za jazdę pod wpływem alkoholu.

Legendarny niemiecki bramkarz

Jens Lehmann w latach swojej świetności był numerem jeden w bramce reprezentacji Niemiec. Zastąpił w niej inną legendę – Olivera Kahna. Wraz ze swoją kadrą był uczestnikiem mundialu w 2006 roku i mistrzostw Europy w 2008 roku, gdzie zajął kolejno trzecie i drugie miejsce. Charaktery obu golkiperów są trudne, dlatego łagodnie mówiąc – nie przepadali za sobą. Ładne obrazki wychwyciła kamera na mundialu w Niemczech, kiedy to Kahn motywował wielkiego konkurenta Lehmanna przed rzutami karnymi z Argentyną. Niemieccy fani nie mogli w to uwierzyć. Niemcy przeszli dalej.

Łącznie wystąpił dla Niemców w 61 meczach. W klubowej piłce reprezentował takie drużyny jak Milan, Borussię Dortmund, Arsenal, Stuttgart oraz Schalke 04. Najwięcej występów zaliczył dla Schalke – aż 314, ale też sporo grał dla Arsenalu – 200 spotkań. Najbardziej pechowym momentem w jego karierze pozostaje finał Champions League 2006, gdzie otrzymał czerwoną kartkę w pierwszej połowie. A przecież w półfinale był bohaterem, bo dzięki niemu „Kanonierzy” awansowali. Zatrzymał Juana Romana Riquelme wykonującego karnego w ostatnich minutach.

Zatrzymany po pijaku

Po odwieszeniu butów na kołku co jakiś czas możemy usłyszeć o dokonaniach Niemca. Nie są to jednak kwestie godne pochwały. Ponownie przypomniał o sobie w tym stylu. Jak informuje „Bild” – Lehamnn otrzymał właśnie pokaźną karę finansową. 55-latek we wrześniu 2024 roku wracał z Oktoberfestu w Monachium. Zwrócił on uwagę na siebie innych uczestników ruchu, w tym policji. Dziwnie się zachowywał i miał problemy z utrzymaniem się na odpowiednim pasie.

Tak to skomentował: – To naprawdę nie było dobre z mojej strony. Ja też tego żałuję, ale sam źle siebie oceniłem. Dwie godziny po zdarzeniu jechałem samochodem, a we krwi miałem 0,7 promila alkoholu. Oznacza to, że twoje prawo jazdy zostanie cofnięte na cztery tygodnie i tak właśnie u mnie jest.

Został wtedy zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy stwierdzili, że zachowuje się w sposób nieobliczalny. Miał spore problemy, aby w ogóle dmuchnąć w alkomat (choć sam uważał, że sprawę rozdmuchano i wyolbrzymiono i wcale tak skrajnie nie było). Został skierowany na komisariat policji w Monachium. Przeprowadzone testy krwi wykazały, że Lehmann znajduje się pod wpływem alkoholu. Teraz sąd wydał wyrok w jego sprawie. Będzie musiał zapłacić 72 tysiące euro. Początkowo kwota ta była wyższa, jednak Niemiec odwołał się i zmniejszono karę.

Był bramkarz skrytykował policję za to, że pobiegła z tym newsem do mediów: Za pośrednictwem konta X (dawniej Twitter) obrzucił policję obelgami. Napisał tak: – Czego absolutnie nie akceptuję, to to, że bawarski wymiar sprawiedliwości ujawnił moje wykroczenie gazecie „BILD” i udzielił wywiadu tej samej nocy („Pewien policjant powiedział gazecie BILD: „To szaleństwo, że wsiadł za kierownicę”)”.

Wybryki Lehmanna

Nie jest to pierwszy taki wybryk Lehmanna. Również w poprzednim roku ruszył na dom swojego sąsiada z piłą łańcuchową. Uszkodził w nim belki od dachu garażu, które – jak twierdził 55-latek – zasłaniały mu widok na jezioro. Za swój czyn został wówczas ukarany grzywną 135 tysięcy euro. Całe zdarzenie zostało nagrane przez monitoring.

W 2021 roku obrażał na tle rasistowskim innego zawodnika – Dennisa Aogo. Były obrońca HSV był obecny w studiu „Sky Sports”. Lehmann za pomocą mediów społecznościowych zadał pytanie, czy obecność Aogo jest potrzebna, aby wypełnić limit czarnoskórych osób w telewizji. Swego czasu zaatakował również kierowcę na autostradzie, którego zaczął dusić.

Prowokował też Hiszpanię przed ćwierćfinałem EURO 2024:

– Hiszpania jest zbyt małym i niedoświadczonym zespołem, w zasadzie to drużyna młodzieżowa. Mają dwóch bardzo młodych skrzydłowych z niewielkim doświadczeniem międzynarodowym. Zaczynając od bramkarza, przez środek obrony, aż po zawodników ofensywnych – mówił.

Fot. Youtube screen