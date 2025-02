Zagłębie Lubin: Absencja ważnego zawodnika przedłuży się

Zagłębie Lubin w tym sezonie ma za sobą bardzo wiele perypetii o wydźwięku negatywnym. Po kilkudziesięciu meczach pracy zwolniony został renomowany na południu Polski szkoleniowiec jakim jest Waldemar Fornalik. Zastąpił go znany z doskonałej pracy w kadrze U17 Marcin Włodarski. Ostatnie pięć spotkań to brak wygranych, a łączy się to też z nieobecnością Mateusza Grzybka. Powrót obrońcy jednak opóźni się. Piłkarz ma kolejny uraz.

Zagłębie Lubin: Absencja przedłuży się

Mateusz Grzybek doznał kontuzji w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, które „Miedziowi” wygrali 3:0. Sam defensor zdobył wtedy bramkę, ale musiał przymusowo opuścić murawę w 40. minucie. Jak już ostrzegano przed początkiem rundy, Grzybek miał nie być gotowy na pierwsze spotkania na wiosnę. Jak jednak informuje najlepiej zorientowany w realiach klubu z Lubina dziennikarz „Piłki Nożnej” Filip Trokielewicz – obrońca nie wróci w pierwotnym terminie z powodu kolejnego urazu.

W listopadowym meczu Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, Grzybek uszkodził sobie kość strzałkową i planowany powrót na boisko miał mieć miejsce na przełomie lutego i marca. W tamtym spotkaniu z gry wypadł także Adam Radwański. Teraz już wiadomo, że to się nie wydarzy. Mimo spersonalizowanej pracy na obozie przygotowawczym do rundy wiosennej w tureckim Belek będzie musiał jeszcze dłużej pracować w kontekście powrotu.

Nową kontuzją piłkarza jest bowiem uraz kolana. Nie jest jeszcze wiadomy orientacyjny czas podczas którego to Grzybek wróci do gry. Mateusz Grzybek wystąpił w barwach Zagłębia Lubin w Ekstraklasie 56 razy, zanotował on dwa trafienia i trzy asysty. Łącznie na najwyższym polskim poziomie piłkarskim zagrał 98 razy, a w klasyfikacje kanadyjskiej ma zarówno sześć goli, jak i asyst.

Zagłębie Lubin nad strefą spadkową jest tylko teoretycznie – w praktyce „Miedziowi” mają tyle samo punktów co pierwszy spadkowicz w tym momencie, którym jest Korona Kielce. Kolejne spotkanie przed drużyną Marcina Włodarskiego to trudny test. Rywalem będzie zawsze groźna Puszcza Niepołomice. Podopieczni Tomasza Tułacza to sąsiedzi z ligowej tabeli. Warto tu wspomnieć, że mają już na wiosnę remis na trudnym terenie w Zabrzu. Sezon PKO BP Ekstraklasy zakończy się 24 maja.

Fot. PressFocus