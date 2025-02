Ogromna sensacja w FA Cup! Klub Puchacza wyeliminował Liverpool!

To największa jak dotąd sensacja w tej edycji FA Cup. Zajmujące ostatnie miejsce w tabeli Championship Plymouth Argyle z Tymoteuszem Puchaczem w pierwszym składzie wyeliminowało pewnie zmierzający po mistrzostwo Anglii Liverpool. Reprezentant Polski zaliczył przeciwko ”The Reds” pełne 90 minut.

Klub Puchacza wyrzucił Liverpool z FA Cup!

Do tej pory największą sensacją 144. edycji najstarszych rozgrywek piłkarskich świata było doprowadzenie przez amatorskie Tamworth do dogrywki w meczu z Tottenhamem. Ostatecznie jednak Spurs w dodatkowym czasie gry wbili piątoligowcowi trzy bramki i awansowali do czwartej rundy. W tejże rundzie miało jednak miejsce wydarzenie, które trudno będzie przebić w tym sezonie FA Cup. Zajmujące od niemal dwóch miesięcy ostatnie miejsce w tabeli Championship Plymouth wyeliminowało lidera Premier League – Liverpool.

To klub, do którego w zimowym okienku transferowym z Holstein Kiel wypożyczony został Tymoteusz Puchacz. Reprezentant Polski rozegrał przeciwko ”The Reds” pełne 90 minut. Był to jego piąty z rzędu występ rozegrany w pełnym wymiarze czasowym, co po raz ostatni miało u niego miejsce w maju ub. roku. Historia zatoczyła koło, bo jego pierwszy występ dla Plymouth także miał miejsce w wygranym 1:0 meczu FA Cup. W meczu III rundy z Brentford pojawił się na boisku w 81. minucie, a minutę później jego zespół zdobył bramkę.

Liczby Puchacza w wygranym 1:0 starciu z Liverpoolem prezentują się następująco:

41 kontaktów z piłką (drugi najlepszy wynik w zespole Plymouth)

celność podań na poziomie 67% (czwarty najwyższy wynik w jego zespole)

zero celnych dośrodkowań na dziesięć

jedna udana próba dryblingu na dwie

trzy wygrane pojedynki na sześć

17 strat piłki (najgorszy wynik w zespole ex aequo z Callumem Wrightem)

dwie próby odbioru piłki, pięć wybić piłki

Zasłużony awans zespołu Polaka

Wówczas zwycięskiego gola na wagę wyeliminowania klubu Premier League strzelił Morgan Whittaker, który niedługo później zamienił Plymouth na Middlesbrough. Teraz to trafienie Ryana Hardiego w 53. minucie z rzutu karnego przesądziło o wyrzuceniu z Pucharu Anglii pewnie zmierzającego po mistrzostwo kraju zespół Arne Slota. ”Jedenastka” dla zespołu gospodarzy została podyktowana po odbiciu piłki ręką przez Harveya Elliotta. Pomocnik Liverpoolu ewidentnie powiększył obrys swojego ciała przy zagraniu Darko Gyabiego.

Nie można powiedzieć, że ”The Reds” odpadli z FA Cup na skutek ogromnego pecha, bo wygenerowali w tym meczu zaledwie 0,44 gola oczekiwanego, co było najniższym wynikiem za kadencji Arne Slota. Autorem gola na wagę awansu Plymouth do piątej rundy – czyli 1/8 finału – był Ryan Hardie, ale największym bohaterem w zespole Mirona Muslicia był stoper – Nikola Katić. Bośniak wykonał w tym meczu aż 11 udanych interwencji głową, co było najlepszym wynikiem wśród zawodników rywali Liverpoolu od niemal pięciu lat.

Lider Premier League po raz ostatni został wyeliminowany z Pucharu Anglii przez drużynę z niższego szczebla w sezonie 2017/18. Wówczas Manchester City przegrał z trzecioligowym Wigan Athletic – także 0:1 na wyjeździe. Dodajmy, że Liverpool już po raz trzeci na przestrzeni pięciu edycji FA Cup pożegnał się z tymi rozgrywkami w czwartej rundzie, czyli dopiero po drugim meczu. Jednak zarówno w 2021 roku, jak i 2023 roku na tym etapie ”The Reds” eliminowały kluby Premier League – kolejno Manchester United i Brighton.

