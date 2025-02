Inter wygrał z Fiorentiną po kontrowersji. Obaj Polacy z minutami

Inter doskonale wiedział, że trzeba pokonać Fiorentinę. Zespół SSC Napoli bowiem stracił punkty, a sama Viola dopiero co zlała „Nerazzurrich” u siebie aż 3:0. Obie wiadomości podziałały motywująco na podopiecznych Simone Inzaghiego. Wygrali oni 2:1, choć nie zabrakło kontrowersji. Pierwsza bramka padła po rzucie rożnym, którego być nie powinno. Nie zmienia to jednak faktu, że cel Inter osiągnął, wygrał zasłużenie i teraz traci tylko punkt do ekipy Antonio Conte.

Przed meczem

Inter podchodząc do tego meczu miał świadomość, że dzień wcześniej w Neapolu lider tabeli Serie A pod wodzą Antonio Conte zremisował z Udinese 1:1, tracąc punkty w meczu, w którym wypadli dość słabo. Po ewentualnej wygranej z drużyną z Toskanii więc, drużyna Simone Inzaghiego, mając już nadrobiony mecz zaległy kilka dni wcześniej, miałaby jedynie oczko straty. Trener z Piacenzy mierzył się z Raffaele Palladino pięciokrotnie – dwukrotnie wygrał i przegrał, raz zremisował.

Spotkanie we Florencji mogło odbyć się wyłącznie ze składami, które były obecne 1 grudnia, gdy zasłabł Edoardo Bove. Palladino miał więc spory kłopot. Wielu z jego zawodników z ławki rezerwowych tego dnia bowiem… znajdowało się już w innych klubach:

Riccardo Sottil wypożyczony do Milanu

Michael Kayode wypożyczony do Brentfordu

Lucas Martinez Quarta sprzedany do River Plate

Cristiano Biraghi wypożyczony do Torino

Jonathan Ikone wypożyczony do Como

Christian Kouame trafił do Empoli

Dlatego też zawieszenie Denzela Dumfriesa i Pietro Comuzzo za nadmiar żółtych kartek odbyło się dopiero w meczu w ramach 24. kolejki ligowej i mogli oni zagrać 6 lutego na Stadio Artemio Franchi, w przeciwieństwie do debiutującego w derbach Mediolanu Nicoli Zalewskiego. Za wyżej wymienionych zawodników w kadrze trenerzy dysponowali do gry Matteo Darmiana oraz Marina Pongracicia.

W dzień meczu nadeszła informacja, że nie będzie nawet na ławce Federico Dimarco, który zachorował na grypę. Jego celem będzie wyzdrowienie na derby Włoch z Juventusem w weekend. Zastąpić miał go Carlos Augusto. W bezpośrednim meczu numer jeden między drużynami to właśnie Dimarco wypracował Moise Keanowi bramkę na 3:0, kiedy to Yann Sommer próbując ratować sytuację wybiegł poza pole karne. Do składu po raz pierwszy od kontuzji doznanej 23 listopada wrócił obchodzący w dniu meczu 37. urodziny Francesco Acerbi.

Inter XI: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mchitarjan, Augusto – Thuram, Lautaro

Fiorentina XI: De Gea – Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens – Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi – Beltran, Kean

Dominacja Interu, remisowy wynik i duża kontrowersja

W pierwszym kwadransie drużyna Raffaele Palladino praktycznie nie wychodziła z własnej połowy. Inter naciskał ile tylko sił w nogach. „Nerazzurri” mieli aż 87 procent posiadania piłki w tym czasie. Już w pierwszej minucie mogli oni wyjść na prowadzenie.

Lautaro Martinez po podaniu od Matteo Darmiana w 50. sekundzie uderzył minimalnie obok bramki z pierwszej piłki. David De Gea odprowadził tylko piłkę wzrokiem. Na kolejną próbę trzeba było poczekać siedem minut, bowiem wtedy to właśnie Hakan Calhanoglu uderzył czytelnie z dystansu. Chwilę przed upłynięciem kwadransa ekwilibrystycznej przewrotki spróbował Nicolo Barella. I choć sam był sobą lekko zażenowany to próba wyszła mu całkiem fajnie.

Pierwsza próba Fiorentiny to dopiero 17. minuta – wtedy to Amir Richardson spróbował z daleka z lewej nogi – Sommer wyjął to bez problemu. Do głosu znów jednak doszedł zespół Inzaghiego. Carlos Augusto po rożnym trafił w słupek. Następna sytuacja trzy minuty później to ponownie trafienie w obramowanie bramki – tym razem Lautaro Martinez trafił w poprzeczkę. Dobitkę Marcusa Thurama złapał De Gea.

Ku zdziwieniu wielu, Marcus Thuram opuścił murawę w 27. minucie, zastąpił go Marko Arnautović. Jak później poinformowano, chodziło o kostkę i ból po wejściu Fabiano Parisiego. Chwilę przed zmianą, po podyktowaniu rzutu rożnego doszło do kontrowersji. Rożny poprzedziło… wyjście piłki za linię boczną. To właśnie wtedy Alessandro Bastoni dograł w pole karne, ale zrobił to zza linii.

Chwilę później, po wrzutce ze stałego fragmentu gry, którego być nie powinno – do własnej siatki trafił Marin Pongracić. Niektórzy z polskich kibiców porównali to zajście do słynnej kontrowersji z meczu Wisła Kraków – Legia z udziałem Artura Jędrzejczyka. Na niekorzyść Fiorentiny, nie można było cofnąć się do akcji wstecz. 1:0 Inter.

Sam Arnautović miał swoją okazję w 31. minucie, ale nie był skuteczny w próbie jaką był strzał po ziemi po dalszym słupku. Mecz się odrobinę uspokoił i do przerwy mieliśmy całkowite przeciwieństwo pierwszego kwadransa – nie było klarownych okazji.

Aż zagrożenia sam sobie stworzył Inter. Po wrzutce z prawego sektora boiska piłka trafiła w rękę Matteo Darmiana. Federico La Penna po sprawdzeniu sytuacji na VAR-ze podyktował jedenastkę. Skutecznie na gola zamienił to Rolando Mandragora. 1:1 w 44. minucie stało się faktem.

Inter mimo sporej przewagi miał tylko remis. Fiorentina wycisnęła pod kątem wyniku praktycznie tyle, że więcej się nie dało. 10:3 w strzałach to statystyka wymowna, podobnie jak posiadanie piłki.

Druga połowa

Drugie czterdzieści pięć minut Inter rozpoczął z kolejną zmianą. Piotr Zieliński zastąpił bowiem Hakana Calhanoglu. Pierwszą próbę podjął w drugiej części Lautaro Martinez, ale uderzył ponad bramką.

Dwie minuty później Inter dopełnił swego. Po świetnej wrzutce z prawej nogi Carlosa Augusto, swojego gola zanotował Marko Arnautović. Nazywany niegdyś „austriackim Ibrą” napastnik trafił po raz pierwszy od 19 grudnia i pucharowego meczu z Udinese. Gol ten oznaczał, że gospodarze zanotowali 15. gola ligowego w pierwszym kwadransie po przerwie (kolejna kadra ma „jedynie” 10 takich trafień). 2:1 Inter.

W 63. minucie Lautaro uderzył głową, ale po raz kolejny nie mógł pokonać De Gei. Wrzucał mu Piotr Zieliński. Minutę później na boisko wszedł Nicola Zalewski. W 85. minucie z rzutu wolnego uderzył obok bramki Nicolo Zaniolo, debiutujący w klubie z Toskanii.

Druga połowa w ostatnich dwóch kwadransach pozbawiona była dobrych okazji. Momentami był to mecz walki, zrobiło się sporo miękkich fauli. Inter dowiózł prowadzenie do końca i po 24. kolejkach ma tylko punkt straty do SSC Napoli. Zwycięstwo na Stadio Giuseppe Meazza było zasłużone, ale nie pozbawione kontrowersji. Simone Inzaghi odniósł trzecią wygraną w szóstym meczu z Raffaele Palladino.

Inter – Fiorentina 2:1 (1:1)

Marin Pongracić 28’sam, Marko Arnautović 52′ – Rolando Mandragora 44k’

Fot. screen X/ Ziggo