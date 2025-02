Mistrz świata z 2018 opuścił ”klub kokosa”. Teraz powalczy o mistrzostwo Szwajcarii

Mistrz świata z 2018 roku – Benjamin Mendy po niemal dziewięciu miesiącach może wrócić na boisko. Opuścił bowiem Lorient, gdzie od początku tego sezonu był w ”klubie kokosa”, gdyż nowy trener nie widział dla niego miejsca w zespole. Teraz Francuz będzie walczyć nie na poziomie Ligue 2, a o mistrzostwo Szwajcarii, gdyż podpisał kontrakt z FC Zurich.

Życie mistrza świata legło w gruzach

Po zdobyciu mistrzostwa Francji i dotarciu z Monaco do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17 Benjamin Mendy przeszedł do Manchesteru City. Jako piłkarz tego klubu został z reprezentacją Francji mistrzem świata w 2018 roku. Z ”The Citizens” zdobył aż dziesięć trofeów – trzy mistrzostwa Premier League, cztery Puchary Ligi, dwie Tarcze Wspólnoty oraz Puchar Anglii. Na początku okraszonego finalnie mistrzostwem Anglii sezonu 2021/22 został jednak zawieszony przez klub z Etihad Stadium.

Francuza oskarżono bowiem o cztery przypadki gwałtu i jedną napaść na tle seksualnym, których miał dopuścić się w okresie od października 2020 do sierpnia 2021 roku. Po dwóch tygodniach, na początku września 2021 roku ponownie został tymczasowo aresztowany. Tym razem odrzucono wniosek o zwolnienie za kaucją, bowiem w międzyczasie złamał warunek przy poprzednim zwolnieniu w postaci nieorganizowania imprez. Ostatecznie wyszedł z aresztu w styczniu 2022 roku, ale w międzyczasie usłyszał kolejne trzy zarzuty gwałtu.

Pięć miesięcy usłyszał już ósmy zarzut gwałtu od szóstej osoby, ale piłkarz nie przyznał się ani do żadnego z nich, ani do zarzutu usiłowania gwałtu oraz zarzutu napaści na tle seksualnym. W sierpniu 2022 roku rozpoczął się jego proces, a po dziesięciu miesiącach, w lipcu 2023 roku został uniewinniony ze wszystkich zarzucanych mu czynów. Po ogłoszeniu wyroku Memphis Depay skrytykował FIFA, francuską federację, Manchester City oraz Premier League za brak wspierania Mendy’ego podczas procesu.

We wrześniu 2023 roku wrócił na boisko po ponad dwóch latach w barwach Lorient. Dwa miesiące później pozwał Manchester City do sądu pracy. Od momentu jego zawieszenia klub miał bowiem nie wypłacać mu – należnych, jak twierdził – wynagrodzeń. Po rocznej batalii sąd pracy orzekł, że Francuz ma prawo do otrzymania większości niewypłacanych mu w czasie dwóch latach pieniędzy.

Opuścił ”klub kokosa”, teraz powalczy o mistrzostwo Szwajcarii

Z Manchesterem City Mendy procesował się jako piłkarz Lorient, do którego trafił latem 2023 roku jako wolny zawodnik po wygaśnięciu jego umowy z ”The Citizens”. Wystąpił tylko w 15 z 35 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Spadł z klubem z Bretanii z Ligue 1, a po zakończeniu okraszonego degradacją do Ligue 2 sezonu 2023/24 doszło do zmiany szkoleniowca. Regisa Le Brisa zastąpił Olivier Pantaloni, który przed startem tego sezonu uznał, że nie widzi dla Mendy’ego miejsca w zespole.

Jego kontrakt obowiązywał jednak do czerwca 2025 roku, lecz nie doszło do rozwiązania umowy, a 30-latka wrzucono do ”klubu kokosa”. Taki stan rzeczy został przerwany na kilka miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu. Mendy odszedł bowiem z Lorient na rzecz FC Zurich, z którym podpisał umowę do końca sezonu 2025/26. To obecnie dopiero ósmy klub Swiss Super League (na 12 drużyn), ale strata do prowadzącego w tabeli FC Basel wynosi tylko siedem punktów, więc walka o mistrzostwo kraju wciąż jest możliwa.

Tuż nad 13-krotnymi mistrzami Szwajcarii w tabeli znajdują się obrońcy tego tytułu – Young Boys. Z zespołem Łukasza Łakomego FC Zurich powalczy o awans do półfinału krajowego pucharu. Ostatni raz w tych rozgrywkach FC Zurich triumfował w 2018 roku. Był to dziesiąty w historii tego klubu Puchar Szwajcarii.

fot. PressFocus