Zagrał w Juventusie prawie 150 meczów. Teraz usłyszał wyrok

Juventus poprzedniego lata w swoich szeregach robił ogromne porządki. Wraz z przybyciem Thiago Motty, Cristiano Giuntoli bardzo zdecydowanie sprzątał kadrę „Starej Damy”. Mimo sporej użyteczności przez lata, jedną z „ofiar” letnich porządków został Daniele Rugani. Uznany defensor trafił na wypożyczenie do Ajaksu. Teraz usłyszał on wyrok, bowiem ma on co nieco na sumieniu.

Wyrok w sprawie piłkarza Juventusu – w tle alkohol

Daniele Rugani kojarzony jest przede wszystkim z grą dla Juventusu. Zagrał dla „Starej Damy” w 148 spotkaniach. Wiele lat temu uznawany był za czołowy defensywny talent w kraju. To gdzie jest teraz, nie oznacza jednak faktu, że nie spełnił wysokich oczekiwań.

W Juventusie zawsze było mu dobrze i od pewnego momentu cierpliwie czekał na swoje szanse. Mimo tego, jest aktualnie po raz czwarty już w karierze wypożyczony. Po wypożyczeniu powrotnym do Empoli oraz czasowych transferach do Cagliari i Stade Rennais, od jesieni przebywa w Ajaksie. Jak podaje portal „Calcio & Finanza” piłkarz w końcu usłyszał wyrok w swojej sprawie.

Chodzi o wydarzenia z lipca 2023 roku. Rugani wtedy usiadł za kółko swojego maserati pod wpływem alkoholu i – na szczęście bez konsekwencji – doprowadził do wypadku. Stwierdzono podczas rutynowej kontroli, że poziom substancji przewyższa dopuszczalną normę. Zawodnik przebywający obecnie w Ajaksie został skazany na sześć miesięcy aresztu w zawieszeniu, a także grzywnę w wysokości 2000 euro. Oprócz tego, zabrano mu prawo jazdy, a także skonfiskowano samochód.

Rugani to siedmiokrotny reprezentant Włoch. Trafił on do Juventusu w 2015 roku i kosztował zaledwie cztery miliony euro. Jego aktualny klub jest liderem Eredivisie i występuje obecnie w Lidze Europy. W barażu play-off fazy pucharowej pokonał Royal Union Saint Gilloise na wyjeździe 2:0.

Włoch rozegrał w klubie z Amsterdamu do tej pory 18 spotkań i zanotował jedno trafienie. Jego pierwszy wyjazd z nową drużyną miał miejsce… do Białegostoku, gdzie Ajax podejmował Jagiellonię w pierwszym meczu czwartej rundy w eliminacjach Ligi Europy. Juventus do którego należy – pokonał w analogicznej fazie rozgrywek w Lidze Mistrzów PSV Eindhoven w pierwszym meczu 2:1. „Stara Dama” jest aktualnie piątą siłą Serie A.

Fot. PressFocus